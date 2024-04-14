Акинфеев извинился за первый пропущенный гол в матче с «Локомотивом»

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев сделал обращение к болельщикам команды после матча 24-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:3).
Хотел бы извиниться перед нашими болельщиками, первый гол — полностью моя ответственность. При этом хочу сказать, что горжусь нашей командой. По ходу такого непросто складывающегося матча мы проявили характер, сравняли и стремились победить до последней минуты. Да, итоговый результат — один набранный балл, но сплочение в такие тяжёлые моменты формирует команду и вселяет оптимизм. Очень надеюсь, что этот матч принёс нашим болельщикам больше положительных эмоций.
Я имел ввиду возраст. То-есть, Акинфеев, видимо мечтает превзойти Яшина по возрасту в футболе. Яшин играл до сорока лет и Акинфеев хочет дотянуть до этих лет в футболе, а возможно и больше... С моей стороны- это конечно шутка и Акинфеев меньше всего об этом думает. Но, кто знает, дорогой Ватсон, кто знает...
Я имел ввиду возраст. То-есть, Акинфеев, видимо мечтает превзойти Яшина по возрасту в футболе. Яшин играл до сорока лет и Акинфеев хочет дотянуть до этих лет в футболе, а возможно и больше... С моей стороны- это конечно шутка и Акинфеев меньше всего об этом думает. Но, кто знает, дорогой Ватсон, кто знает...
Будь здрав.
Будь здрав.
Я к тому, что когда я критиковал Акинфеева, большинство не соглашалось. Теперь, многие понимают, что возраст берет свое, силы небезграничны, концентрация слабеет и тд. Но конечно, ошибки присутствуют и у молодых и старых. Просто не надо их отрицать и на людей бросаться с оскорблениями.
С Уважением!!!
Я к тому, что когда я критиковал Акинфеева, большинство не соглашалось. Теперь, многие понимают, что возраст берет свое, силы небезграничны, концентрация слабеет и тд. Но конечно, ошибки присутствуют и у молодых и старых. Просто не надо их отрицать и на людей бросаться с оскорблениями.
С Уважением!!!
Великий ЛИЯ тоже не без ляпов. Он пропустил ( к примеру ) гол от вратаря, ИВФ сия участь пока миновала ))). Он сам решит когда вешать бутсы на стену ))).
Великий ЛИЯ тоже не без ляпов. Он пропустил ( к примеру ) гол от вратаря, ИВФ сия участь пока миновала ))). Он сам решит когда вешать бутсы на стену ))).
Величие ни капли не уменьшится из за какого то случайно получившегося парашюта соперника...
Величие ни капли не уменьшится из за какого то случайно получившегося парашюта соперника...