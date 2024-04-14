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Акинфеев извинился за первый пропущенный гол в матче с «Локомотивом»

сегодня, 00:11
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев сделал обращение к болельщикам команды после матча 24-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:3).

Хотел бы извиниться перед нашими болельщиками, первый гол — полностью моя ответственность. При этом хочу сказать, что горжусь нашей командой. По ходу такого непросто складывающегося матча мы проявили характер, сравняли и стремились победить до последней минуты. Да, итоговый результат — один набранный балл, но сплочение в такие тяжёлые моменты формирует команду и вселяет оптимизм. Очень надеюсь, что этот матч принёс нашим болельщикам больше положительных эмоций.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ Maikl322 (раскрыть)
сегодня в 15:33
не стану Вас переубеждать!..смысла нет!..хотя..для таких как ВЫ-есть википедия))))
Maikl322
Maikl322 ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 15:01
Вратарь никудышный, понтов много....
альсато
альсато
сегодня в 12:38
Акинфееву нет повода извиняться!..он -правдой и делом заслужил уважение (ВСЕХ болельщиков футбола в стране!)
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 11:32
Володя, есть такое понятие как старость, и никуда ты от неё не денешься. А это значит- ошибки, ляпы и тп.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 11:26
Если вратарь пропускает подобные мячи в 28 лет, то это нормально. Но если он их пропускает в 38, то пора на покой. Так что ли? Вон, от Лещука, которому 28 лет, мяч отлетел ДВА раза как от стенки и ДМ проиграло, но ему никто не говорит, что пора на покой. Я уже не говорю о том сколько раз Игорь выручал команду в этом сезоне и отдавал предголевые и голевые передачи. Так что пусть играет.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 11:24
Привет, Володя!!!
Я имел ввиду возраст. То-есть, Акинфеев, видимо мечтает превзойти Яшина по возрасту в футболе. Яшин играл до сорока лет и Акинфеев хочет дотянуть до этих лет в футболе, а возможно и больше... С моей стороны- это конечно шутка и Акинфеев меньше всего об этом думает. Но, кто знает, дорогой Ватсон, кто знает...
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:19
Виктор, привет! А какие лавры Яшина не дают покоя Акинфееву? То, что Золотой мяч он не получит и не станет легендой №1, как вратарь, в России, он знает лучше нас. Так что Яшину беспокоится не о чем. Лев Иванович как был ПЕРВЫМ, так им и останется на ВЕКА.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 11:05
Опечатка Дружище, читай ИВА.
Будь здрав.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 10:55
ИВФ это "псевдоним" Акинфеева? Или опечатка?
Capral
Capral ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 10:49
Моё Почтение, Уважаемый Эдуард Григорьевич!!!
Я к тому, что когда я критиковал Акинфеева, большинство не соглашалось. Теперь, многие понимают, что возраст берет свое, силы небезграничны, концентрация слабеет и тд. Но конечно, ошибки присутствуют и у молодых и старых. Просто не надо их отрицать и на людей бросаться с оскорблениями.

С Уважением!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:44, ред.
Будь здрав Виктор !
Великий ЛИЯ тоже не без ляпов. Он пропустил ( к примеру ) гол от вратаря, ИВФ сия участь пока миновала ))). Он сам решит когда вешать бутсы на стену ))).
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 10:38, ред.
По общему мнению вратарей, начиная с Нигиматулина и кончая тренерами Чановым, Кафановыи и даже Ловчеаым в том голе не было вины и ошибки Акинфеева, ТК был не навес,а прострел и выход в толпу игроков был бы ошибкой. Там была ошибка защитника, допустившего этот прострел. Теперь по поводу " лавров" . Это слова Гигера и других чиновников,на которые Игорь не реагировал вообще. По части скромности и порядочности Акинфеев образец и не надо измышлений. То , что он пропустил время ухода подходящее это факт. Но так часто бывает. Переиграли свое ,например Рыжиков, Шунин, Нойер,. Но признать это им трудно , так же как и Акинфеева. Всем удачи и здоровья
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:27
Я полагаю,что после прошлого удачного сезона,завершившегося завоеванием Кубка. Уходить надо на пике,а сейчас уже поздно. Для репутации
Capral
Capral
сегодня в 09:46, ред.
Когда я говорил, что Акинфееву не дают покоя лавры Льва Ивановича- многие со мной не соглашались. Когда критиковал его за гол в Воронеже, реакция тоже была негативной. Ну вот, сейчас, как будто и пришли к общему знаменателю...
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 08:57
А вовремя, это КОГДА?
suiw
suiw
сегодня в 08:55
А вот Лещук не извинился
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 08:49
Кроме этих парашютов было ещё несколько ляпов. Он в этом сезоне уже три раза попадал в антисборную. И его это не тревожит. Пора на покой
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 08:47
По большому счету ему надо извиняться не за этот ляп и не за другие ляпы,а за то , что не ушел во время,тем более,что в составе есть два прекрасных молодых вратаря Помазун и Тороп.Но Акинфеев не хочет это понять,что время неумолимо
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 08:20
Становится тревожно, это уже второй парашют за сезон. Надо Игорю делать выводы. А то, что извинился, то похвально. Пусть этот ляп будет последним.
qqsvdhj88n9a
qqsvdhj88n9a
сегодня в 08:10
Такие ошибки случались у каждого вратаря в карьере и не раз
lotsman
lotsman
сегодня в 07:32
Расслабился Игорь. А вообще, ЦСКА проявили характер, вытащили ничью. И если бы в перром тайме не занимались ерундой, выиграли бы.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 07:13
У ЦСКА других вратарей нет что ли? Уже 20 лет имя не меняется в составе на воротах, надо бы уже давать дорогу молодым.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 06:29
Молоток что извинился, двигайтесь дальше, радуйте хорошей игрой
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:28
Браво Игорь!Настоящий лидер так и делает!
112910415
112910415
сегодня в 05:59
последний сезон Игоря
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:34
Прознал, что Федотов недоволен игрой кипера и просит искать замену. Начал набирать баллы перед командой и болелами. Но даже Легенде-43 придёт время отправиться на покой. Ну или куда-нить в Китай, к Слуцкому...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:38, ред.
Да ладно ....с кем не бывает....
Величие ни капли не уменьшится из за какого то случайно получившегося парашюта соперника...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:33
Ну вот этот поступок - достоин капитана!
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