Клемент рассказал, как Анчелотти пнул коробку в голову Ибрагимовичу

Пол Клемент, бывший помощник Карло Анчелотти в «Челси», ПСЖ, «Реале» и «Баварии», развеял слухи о том, что итальянский специалист имеет спокойный характер.
В качестве примера англичанин рассказал историю, которая произошла с Анчелотти и Златаном Ибрагимовичем в ПСЖ.
Есть черта, и её нельзя пересекать. Во время матча против «Эвиана» Анчелотти был в ярости. В перерыве он ударил ногой по коробке, которая отлетела в голову Златану. Вероятно, тогда Анчелотти был самым злым, когда я его видел.
https://youtu.be/po7kDYRQI3Q
Когда Златан опаздывал на тренировку, то всех остальных игроков штрафовали, за то, что пришли рано
Когда Златан опаздывал на тренировку, то всех остальных игроков штрафовали, за то, что пришли рано
Судя по тому как он жуёт жвачку у него с нервами не всё в порядке.
Судя по тому как он жуёт жвачку у него с нервами не всё в порядке.
Уверен, от Златана папе Карло однозначно прилетела ответка
Уверен, от Златана папе Карло однозначно прилетела ответка