Клемент рассказал, как Анчелотти пнул коробку в голову Ибрагимовичу

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вчера, 12:00

, бывший помощник в «Челси», ПСЖ , «Реале» и «Баварии», развеял слухи о том, что итальянский специалист имеет спокойный характер.

В качестве примера англичанин рассказал историю, которая произошла с Анчелотти и в ПСЖ .