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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2023/2024

Клемент рассказал, как Анчелотти пнул коробку в голову Ибрагимовичу

вчера, 12:00

Пол Клемент, бывший помощник Карло Анчелотти в «Челси», ПСЖ, «Реале» и «Баварии», развеял слухи о том, что итальянский специалист имеет спокойный характер.

В качестве примера англичанин рассказал историю, которая произошла с Анчелотти и Златаном Ибрагимовичем в ПСЖ.

Есть черта, и её нельзя пересекать. Во время матча против «Эвиана» Анчелотти был в ярости. В перерыве он ударил ногой по коробке, которая отлетела в голову Златану. Вероятно, тогда Анчелотти был самым злым, когда я его видел.

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Все комментарии
balalay
balalay
вчера в 21:54
ибра не выдержал
balalay
balalay
вчера в 21:52
судя по всему "историю" как и предысторию сократили до неузнаваемости, нет ни начала, ни смысла, ни окончания
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:36
Получается, что в Ибрагимовича он попал случайно? К чему этот рассказ вообще?
Rattlehead
Rattlehead ответ vlad_viet_nam (раскрыть)
вчера в 19:17
Знаю то, что цыган крут только на словах. А эти "факты" - дешевая пародия на Чака Норриса.
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 15:20
Что ты можешь знать об авторитете?
Когда Златан опаздывал на тренировку, то всех остальных игроков штрафовали, за то, что пришли рано
Rattlehead
Rattlehead ответ vlad_viet_nam (раскрыть)
вчера в 14:16
У Анчелотти такой авторитет, что Златан молчал в тряпочку.
Elliada_
Elliada_
вчера в 14:11
Понял, если бы это был матч ЛЧ, а так всего лишь "Эвиан". Чего распсиховался?
valt134
valt134
вчера в 13:49
Видать Ибрагимович находился в добром расположении ДУХА, если в ответку не зарядил ему с ноги.
AgamagA_______
AgamagA_______
вчера в 13:33
Можно было и не рассказывать.
Судя по тому как он жуёт жвачку у него с нервами не всё в порядке.
a-league
a-league
вчера в 12:55, ред.
Это он не подумавши сделал, легко мог после такого стать инвалидом
112910415
112910415
вчера в 12:51
потом извинялся, ссылался на случайность ?
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
вчера в 12:21
Жаль, что нет продолжения этой увлекательной истории
Уверен, от Златана папе Карло однозначно прилетела ответка
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:21
Клемент рассказал, как Анчелотти пнул коробку в голову Ибрагимовичу и выжил
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:16
Ибра и не таких выводил из себя!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:05
Интересно, агрёб он за это от ибры или нет?...
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