Анчелотти поссорился с Роналду в «Реале». Криш хотел играть слева в атаке

Пол Клемент, бывший помощник Карло Анчелотти в «Челси», ПСЖ, «Реале» и «Баварии», рассказал, как у итальянского специалиста произошёл конфликт с Криштиану Роналду из-за выбора позиции на поле.
Карло видел Криштиану Роналду в качестве центрального нападающего, поэтому у них произошёл конфликт. Он поговорил с Роналду, который сказал, что ему больше нравится играть слева в атаке. Карло знал, что ему было нужно, чтобы Криштиану чувствовал себя комфортно. Поэтому он использовал две схемы. Когда мы атаковали, мы играли «4-3-3» с Роналду слева, а когда защищались — «4-4-2» с Роналду в центре нападения.
Роналду оставил в Реале в частности и в мировом футболе в общем, свой неповторимый след. Естественно как и Месси тоже. А отрицать величие такого игрока как Роналду, может только глубоко ангажированный, тупой хейтер...
Роналду оставил в Реале в частности и в мировом футболе в общем, свой неповторимый след. Естественно как и Месси тоже. А отрицать величие такого игрока как Роналду, может только глубоко ангажированный, тупой хейтер...
В ПСЖ он оказался не по своей воле. Всё равно он вернётся в Барселону.
В ПСЖ он оказался не по своей воле. Всё равно он вернётся в Барселону.
А ещё он любит перед уходом давать интервью, где оскорбляет персонал и руководство клуба.
Мутный тип.
А ещё он любит перед уходом давать интервью, где оскорбляет персонал и руководство клуба.
Мутный тип.