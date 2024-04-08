Анчелотти поссорился с Роналду в «Реале». Криш хотел играть слева в атаке

, бывший помощник в «Челси», ПСЖ , «Реале» и «Баварии», рассказал, как у итальянского специалиста произошёл конфликт с из-за выбора позиции на поле.

Карло видел Криштиану Роналду в качестве центрального нападающего, поэтому у них произошёл конфликт. Он поговорил с Роналду, который сказал, что ему больше нравится играть слева в атаке. Карло знал, что ему было нужно, чтобы Криштиану чувствовал себя комфортно. Поэтому он использовал две схемы. Когда мы атаковали, мы играли «4-3-3» с Роналду слева, а когда защищались — «4-4-2» с Роналду в центре нападения.