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Анчелотти поссорился с Роналду в «Реале». Криш хотел играть слева в атаке

вчера, 11:51

Пол Клемент, бывший помощник Карло Анчелотти в «Челси», ПСЖ, «Реале» и «Баварии», рассказал, как у итальянского специалиста произошёл конфликт с Криштиану Роналду из-за выбора позиции на поле.

Карло видел Криштиану Роналду в качестве центрального нападающего, поэтому у них произошёл конфликт. Он поговорил с Роналду, который сказал, что ему больше нравится играть слева в атаке. Карло знал, что ему было нужно, чтобы Криштиану чувствовал себя комфортно. Поэтому он использовал две схемы. Когда мы атаковали, мы играли «4-3-3» с Роналду слева, а когда защищались — «4-4-2» с Роналду в центре нападения.

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Все комментарии
Hamman
Hamman
вчера в 22:24
У каждого есть право на свою точку зрения и у игрока и тем более у тренера. В итоге игрок играет там где нужно. Роналду профессионал с большой буквы и в тоже время с непростым характером. Но только из людей с таким характером вырастают личности!
Роналду оставил в Реале в частности и в мировом футболе в общем, свой неповторимый след. Естественно как и Месси тоже. А отрицать величие такого игрока как Роналду, может только глубоко ангажированный, тупой хейтер...
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 21:17
Меська всегда в любви признается Барселоне. Два крайних ЗМ вне Барселоны отправил в музей клуба.
В ПСЖ он оказался не по своей воле. Всё равно он вернётся в Барселону.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ AgamagA_______ (раскрыть)
вчера в 20:42
А Меська плачет, признаётся в любви, претворяется в плохом настроении. А потом в самолёте в Париж зажигает?))
AgamagA_______
AgamagA_______
вчера в 13:31
Роналду любит серые схемы, как в Ювентусе, и деньги в конвертах.
А ещё он любит перед уходом давать интервью, где оскорбляет персонал и руководство клуба.
Мутный тип.
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 12:25
Золотые слова. Лучше и не скажешь
Capral
Capral
вчера в 12:21
Байкал, а нельзя ли, что нибудь поновее?
Capral
Capral
вчера в 12:07
Ну, точно, как в воду смотрел...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:01
Карло Анчелотти тренер, а дырявый гей-нарцисс самовлюблённый.
Capral
Capral
вчера в 12:00
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