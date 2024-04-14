Сотрудник ПСЖ рассказал о конфликтах Неймара с другими игроками клуба

Неназванный сотрудник ПСЖ рассказал о поведении в клубе бывшего нападающего команды , а также о взаимоотношениях бразильца и с . Его слова приводит Get Football News France со ссылкой на L'Equipe.

Поначалу Мбаппе нравился Неймар, но он потерял к нему уважение, проводя время с ним ежедневно. С другой стороны, Неймар и Лионель Месси были раздражены тем, что Килиан стал символом клуба.

Месси, даже с учётом замкнутости, всегда здоровался. Но не Неймар. Он произвёл такое впечатление, что не уважает тебя. Он отказывался общаться. Обидно, потому что наедине он, судя по всему, приятный и щедрый парень. Я никогда не считал его приятным или щедрым. Даже если он понимал французский, то никогда не пытался говорить на нём.

Действительно, после двух-трёх хороших сезонов у меня сложилось впечатление, что он сыт по горло. Сыт по горло футболом, деньгами. Он больше не был голоден. У него ещё была мотивация выступать за сборную, но не ехать играть в Брест.