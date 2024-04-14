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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2023/2024

Сотрудник ПСЖ рассказал о конфликтах Неймара с другими игроками клуба

сегодня, 00:43

Неназванный сотрудник ПСЖ рассказал о поведении в клубе бывшего нападающего команды Неймара, а также о взаимоотношениях бразильца и Лионеля Месси с Килианом Мбаппе. Его слова приводит Get Football News France со ссылкой на L'Equipe.

Поначалу Мбаппе нравился Неймар, но он потерял к нему уважение, проводя время с ним ежедневно. С другой стороны, Неймар и Лионель Месси были раздражены тем, что Килиан стал символом клуба.

Месси, даже с учётом замкнутости, всегда здоровался. Но не Неймар. Он произвёл такое впечатление, что не уважает тебя. Он отказывался общаться. Обидно, потому что наедине он, судя по всему, приятный и щедрый парень. Я никогда не считал его приятным или щедрым. Даже если он понимал французский, то никогда не пытался говорить на нём.

Действительно, после двух-трёх хороших сезонов у меня сложилось впечатление, что он сыт по горло. Сыт по горло футболом, деньгами. Он больше не был голоден. У него ещё была мотивация выступать за сборную, но не ехать играть в Брест.

Анонимный источник также рассказал о том, что у Неймара были испорчены отношения с другими игроками парижан, такими как полузащитник Исмаэль Габри и хавбек Витинья.

В случае с Габри Неймар схватил его и попытался ударить, пока тот лежал на земле. Все были шокированы. В конце своего пребывания в ПСЖ он действительно был не очень хорош. Он также издевался над Витиньей, который отрицал это, потому что он хороший парень и не хотел никаких проблем, но его несколько раз оскорбляли.

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Все комментарии
K_TS16_
K_TS16_
сегодня в 12:22
Трудно быть богом)))
Futurista
Futurista
сегодня в 11:32
"Что там было? Как ты спасся?" —
Каждый лез и приставал,
Но (сотрудник) только трясся
И чинарики стрелял.
Он то плакал, то смеялся,
То щетинился как ёж —
Он над нами издевался…
Ну сумасшедший — что возьмёшь!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:12
По всей видимости у Неймара не было настроения - в покер к четырем пикам пришёл красный туз...))
Grizly88
Grizly88
сегодня в 10:41
Месси эти все развалили этот клуб
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 10:38
Полилось го-но по трубам. Кому - то ведь это надо - вываливать на всеобщее обозрение внутреннюю кухню команды и взаимоотношения между игроками. Опять "неназванный" источник боится назвать своё имя, боится, что Неймар вернётся и будут с ним разборки. А вот это подло - быть "анонимом".
Кстати, я бы очень удивился, если бы между "великими" не было трений в команде. На то они и великие, чтобы показывать от случая к случаю свой непростой характер.
"Месси замкнутый, но здоровался"; " Неймар отказывался здороваться"..., и прочая, и прочая дребедень.
Я бы на месте руководства клуба выявил этого гниловатого мистера Х и пинком под зад вышвырнул его из клуба, и из футбола вообще.
Elliada_
Elliada_ ответ shur (раскрыть)
сегодня в 10:37
Причем тут деньги? Назови мне достижения галактикос??? А я напомню, Реал 4 или 5 раз подряд вылетал из 1/8 финала ЛЧ и трофеи редко выигрывали. Тут тоже самое. Каждый на себя одеяло тянул, не было взаимопонимания
6xd7xkh65xp6
6xd7xkh65xp6
сегодня в 10:35
С таким подходом ,ПСЖ никогда не станет ТОП -клубом!!!
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 10:21
Интересно, а зачем "аноним" Месси то сюда приплел?.. 😀.. Да, с Неймаром они друзья, но с Мбаппе у Лео никогда тёрок не было.. И не могло быть.. Хе..
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:07
сотрудник или афрофранцуз, или коренной парижанин. но как все поняли, он сплетник и балабол.
ладно, недоволен Неймар пусть был или будет.
но Месси раздражен что Киллиан стал звездой?!
псж все еще маленький клуб.
так как остается больший мешком с большими деньгами, так еще оказался мешком сплетен и антисюрпризами.
в этом они ниже, глупее и неуспешнее.
shur
shur
сегодня в 09:28
...где пахнет,очень пахнет деньгами, там всегда существует гнильца,
заговоры,интриги, сплетни...! Футбол уже на втором месте...!!!
shlomo
shlomo
сегодня в 08:43
Неназванный источник ПСЖ .... решил заработать сливая информацию и возможно не всю правдивую.
jsp9kv7qquhk
jsp9kv7qquhk
сегодня в 08:33
Звездный паук Киллиан сожрал двух других звездных пауков, а теперь и сам самоликвидируется.
mg85mgr6u57u
mg85mgr6u57u
сегодня в 08:31
А кому понравится когда тебя отодвигают на вторые или третьи места?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 08:28
https://www.soccer.ru/users/russkie-nacisty

Посмотрите, что творит "солнечный друг"
Я как понимаю он сейчас многим подобное пишет.
Так сказать показал своё истинное лицо.
Elliada_
Elliada_
сегодня в 08:28
Зачем сейчас мусолить эту тему? Все знают, что в ПСЖ не всё было хорошо, но уже почти год прошел и некоторые игроки покинули клуб. Если, по мнению ПСЖ, проблема была в этих игроках, которые покинули клуб, то сейчас у них должна быть гармония. Но я что-то не вижу. Ничего не изменилось, конфликты никуда не делись, поменялись только игроки.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 07:46
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 07:42
    Ну прям как девочки
    Rupertt
    Rupertt
    сегодня в 07:19
    Как только Неймар перешёл в ПСЖ за такие бабки, на тот момент рекорд трансферов, ему стало всё равно на футбол. Он уже не живёт мыслями о футболе, о достижениях, кубках, победах. Тут уже на первом месте ночные тусовки на яхтах и казино, вот какой теперь Неймар.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 06:59
    Мало того что клоун, так ещё и конфликтный...
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 06:26
    человек любит карнавалить)))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 02:00
    Всё нервы...
    Сегодня прям день откровенья про то какими скандальными были в ПСЖ Неймар и Месси....

    Ребята пришли из Барселоны....думая что где они там и триумф....
    Всё сложней...
    allemz
    allemz ответ happy 50 (раскрыть)
    сегодня в 01:28
    Философия либо есть, либо ее нет. Философия дословно есть любовь к мудрости. Наркоман, насильник и алкоголик - не стремление к мудрости, а ее отсутствие
    happy 50
    happy 50
    сегодня в 01:09
    Неймар бесспорно гениальный игрок.Забил уже столько,сколько многие не забивают ,играя до 40.Неймар плавно заканчивал с футболом лет с 28,попутно на автомате выдавая достойные результпаты.Наркотики,девочки,алкоголь погубили в нем футболиста.По большому счету Неймар- типичный бразилец после 30.Наркоман,насильник , алкоголик.Они так живут,у них такая филисофия.Многие бразильские футболисты плохо заканчивают.Пьют,насилуют,нарушают закон.Они грешат непостоянством,излишней эмоциональностью.Ихние мужчины не похожи на гетеросексуалов.Посмотрите на Винисиуса Жуниора.В Мадриде он один из лучших.Управляет игрой,забивает голы.Но он уже всех достал.Был Кака.Играл в Милане здорово,радовал статистикой.После 30 слился.Такая у них природа.Футбольный век бразильца короток.Рональдо кое как дотянул до 34.Кто- то помнит некогда самый дорогой трансфер Денилсон в Бетисе?
    Гость
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