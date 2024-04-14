Сотрудник ПСЖ рассказал о конфликтах Неймара с другими игроками клуба

Неназванный сотрудник ПСЖ рассказал о поведении в клубе бывшего нападающего команды Неймара, а также о взаимоотношениях бразильца и Лионеля Месси с Килианом Мбаппе. Его слова приводит Get Football News France со ссылкой на L'Equipe.
Поначалу Мбаппе нравился Неймар, но он потерял к нему уважение, проводя время с ним ежедневно. С другой стороны, Неймар и Лионель Месси были раздражены тем, что Килиан стал символом клуба.
Месси, даже с учётом замкнутости, всегда здоровался. Но не Неймар. Он произвёл такое впечатление, что не уважает тебя. Он отказывался общаться. Обидно, потому что наедине он, судя по всему, приятный и щедрый парень. Я никогда не считал его приятным или щедрым. Даже если он понимал французский, то никогда не пытался говорить на нём.
Действительно, после двух-трёх хороших сезонов у меня сложилось впечатление, что он сыт по горло. Сыт по горло футболом, деньгами. Он больше не был голоден. У него ещё была мотивация выступать за сборную, но не ехать играть в Брест.
Анонимный источник также рассказал о том, что у Неймара были испорчены отношения с другими игроками парижан, такими как полузащитник Исмаэль Габри и хавбек Витинья.
В случае с Габри Неймар схватил его и попытался ударить, пока тот лежал на земле. Все были шокированы. В конце своего пребывания в ПСЖ он действительно был не очень хорош. Он также издевался над Витиньей, который отрицал это, потому что он хороший парень и не хотел никаких проблем, но его несколько раз оскорбляли.
Каждый лез и приставал,
Но (сотрудник) только трясся
И чинарики стрелял.
Он то плакал, то смеялся,
То щетинился как ёж —
Он над нами издевался…
Ну сумасшедший — что возьмёшь!
Каждый лез и приставал,
Но (сотрудник) только трясся
И чинарики стрелял.
Он то плакал, то смеялся,
То щетинился как ёж —
Он над нами издевался…
Ну сумасшедший — что возьмёшь!
Кстати, я бы очень удивился, если бы между "великими" не было трений в команде. На то они и великие, чтобы показывать от случая к случаю свой непростой характер.
"Месси замкнутый, но здоровался"; " Неймар отказывался здороваться"..., и прочая, и прочая дребедень.
Я бы на месте руководства клуба выявил этого гниловатого мистера Х и пинком под зад вышвырнул его из клуба, и из футбола вообще.
Кстати, я бы очень удивился, если бы между "великими" не было трений в команде. На то они и великие, чтобы показывать от случая к случаю свой непростой характер.
"Месси замкнутый, но здоровался"; " Неймар отказывался здороваться"..., и прочая, и прочая дребедень.
Я бы на месте руководства клуба выявил этого гниловатого мистера Х и пинком под зад вышвырнул его из клуба, и из футбола вообще.
ладно, недоволен Неймар пусть был или будет.
но Месси раздражен что Киллиан стал звездой?!
псж все еще маленький клуб.
так как остается больший мешком с большими деньгами, так еще оказался мешком сплетен и антисюрпризами.
в этом они ниже, глупее и неуспешнее.
ладно, недоволен Неймар пусть был или будет.
но Месси раздражен что Киллиан стал звездой?!
псж все еще маленький клуб.
так как остается больший мешком с большими деньгами, так еще оказался мешком сплетен и антисюрпризами.
в этом они ниже, глупее и неуспешнее.
заговоры,интриги, сплетни...! Футбол уже на втором месте...!!!
заговоры,интриги, сплетни...! Футбол уже на втором месте...!!!
Посмотрите, что творит "солнечный друг"
Я как понимаю он сейчас многим подобное пишет.
Так сказать показал своё истинное лицо.
Посмотрите, что творит "солнечный друг"
Я как понимаю он сейчас многим подобное пишет.
Так сказать показал своё истинное лицо.
Сегодня прям день откровенья про то какими скандальными были в ПСЖ Неймар и Месси....
Ребята пришли из Барселоны....думая что где они там и триумф....
Всё сложней...
Сегодня прям день откровенья про то какими скандальными были в ПСЖ Неймар и Месси....
Ребята пришли из Барселоны....думая что где они там и триумф....
Всё сложней...