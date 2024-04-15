Клаудиньо: «Игра в Краснодаре была жёсткой и очень контактной»

Полузащитник «Зенита» считает, что игра 24-го тура РПЛ против «Краснодара» была очень контактной.

Действительно, игра в Краснодаре была жёсткой, бескомпромиссной и очень контактной — мы знали, что так и будет. Тем не менее, мне кажется, что это началось не с этой игры, даже не с начала этого чемпионата — это происходит уже несколько лет. Достаточное количество фолов, которые получают не только наши футболисты, но и футболисты других команд, не фиксируются судьями. Болезненные ощущения зачастую испытываешь на поле, но таков футбол. На мой взгляд, можно было бы свистеть нарушения чаще, но что есть — то есть. Мы должны быть готовы к любому ритму игры, и мы готовы к нему.