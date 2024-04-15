Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Клаудиньо: «Игра в Краснодаре была жёсткой и очень контактной»

сегодня, 14:26
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо считает, что игра 24-го тура РПЛ против «Краснодара» была очень контактной.

Действительно, игра в Краснодаре была жёсткой, бескомпромиссной и очень контактной — мы знали, что так и будет. Тем не менее, мне кажется, что это началось не с этой игры, даже не с начала этого чемпионата — это происходит уже несколько лет. Достаточное количество фолов, которые получают не только наши футболисты, но и футболисты других команд, не фиксируются судьями. Болезненные ощущения зачастую испытываешь на поле, но таков футбол. На мой взгляд, можно было бы свистеть нарушения чаще, но что есть — то есть. Мы должны быть готовы к любому ритму игры, и мы готовы к нему.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Президент «Урала» Иванов оценил игру Ионова
Сегодня, 15:40
Жирков: «Думаю, нет клубов, в которые я никогда в жизни не пойду работать»
Сегодня, 13:45
В «Ростове» оценили судейство в матче с «Факелом»
Сегодня, 13:39
В «Зените» рассказали о новой роли Артура
Сегодня, 13:10
Бальбуэна: «С „Уралом“ мы не заслужили поражения»
Сегодня, 11:18
Корниленко об игре с «Рубином»: «Сложный матч, настоящая мужская борьба»
Сегодня, 11:13
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 14:29
Все правильно сказал...особенно когда судья не замечают фола или не хотят его замечать.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 