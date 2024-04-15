Кассьерра о матче с «Краснодаром»: «Одержали очень заслуженную победу»

Нападающий «Зенита» высказался о матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара».

Мы никогда не опускаем рук. И никогда не забываем о том, что если не всё складывается так, как нам хотелось бы, у нас всегда есть возможность прибавить, в чем‑то добавить. Мы знаем свои сильные стороны, знаем, как исправить те или иные недочёты, если они возникают.

Думаю, в первом тайме «Зениту» действительно не хватало агрессивности и решительности в заключительной фазе атак. Кое‑что поменяли в этом плане во втором тайме, быстро смогли сравнять счёт и потом уже просто гнули свою линию. На мой взгляд, в итоге одержали очень заслуженную победу.