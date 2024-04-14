«Челси» уничтожает форму футболистов. Кайседо, Стерлинг и Хаверц деградировали в Лондоне

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сегодня, 15:53

А после отъезда у многих наладились дела.

В лондонском клубе не прогрессируют

Независимо от статуса и опыта, футболисты массово плохо выступают в составе «Челси». Ситуация не изменилась после смены тренера – Почеттино выступает невзрачно, допуская глупые развязки матчей для финансового гиганта. Клуб может позволить себе игроков высокого уровня за огромные деньги. Также активно использовали аренды, а прошлым летом расстались с рядом игроков, которые могут стать «контрольной группой».

Хаверц перебрался в «Арсенал», Ковачич в «Манчестер Сити», а Пулишич и Лофтус-Чик в «Милан». И Обамеянг ушел свободным агентом в «Марсель». В «Челси» у опытного снайпера было 3 гола и 1 ассист. Сейчас у Пьер-Эмерика 24 мячей и 9 результативных передач, невзирая на ужасное состояние «Марселя». Даже ветеран в 34 года, хотя его «Олимпик» в середине таблицы, как «Челси» в АПЛ , заметно прибавил и вернулся к голам.

Пулишич отмечает, что огромной проблемой в Лондоне был темп жизни. Мегаполисы пожирают человеческую энергию, а в Милане американец насладился стилем жизни, культурой и едой. И это сказалось на качестве футбола. Тактически тренер Пиоли поработал с Кристианом. В «Челси» игрок собрал 1 гол и 2 ассиста, а сейчас у атакующего хавбека 13 голов и 7 ассистов в разных турнирах. Конечно, отъезд из «Челси» не гарантия успеха – Маунт ошибся с выбором в пользу МЮ .

Ковачич у Гвардиолы не стал хуже, чем был в Лондоне. Хаверц в «Арсенале» не всегда хорош как «ложная девятка», но в центре поля были умные поединки в системе Артеты. В «Челси» у Кая многое не получалось, хотя статистика не была такой ужасной, как у Лофтуса-Чика. Рубен в родном клубе не забил ни одного гола, хотя нередко появился в основе. Теперь у англичанина 4 мяча в Лиге Европы, а еще 6 раз отличился в Серии А. Лофтус-Чик тоже прибавил в итальянских краях.

Регресс игроков влияет сильнее, чем травмы

Почеттино пожаловался на причину, которая влияет на показатели «Челси»:

Представьте, если бы со всеми нашими травмами в этом сезоне играли в еврокубках. Боже мой! С составом, в котором всегда не хватает 8-10 игроков. Было бы трудно с дополнительными нагрузками.

Аргумент принимается. Но когда у тебя трансферов на 1 миллиард евро, то странно жаловаться. «Челси» прошлым летом отпустил 30 футболистов – ровно столько продаж, аренд и уходов свободными агентами. В клубе остается перебор исполнителей, так что частые травмы влияют, но не мешают использовать звезд с огромным ценником. И как они у аргентинского тренера играют? В феврале «Челси» вылетел из Кубка Лиги от «Ливерпуля».

В Кубке Англии через неделю поединок против «Манчестер Сити» в полуфинале. Команда Гвардиолы будет фавориткой, невзирая на результат ответного поединка против «Реала». Если «горожане» вылетят из Лиги чемпионов, то будут ещё злее против подопечных Почеттино. Но даже когда соперник осторожный, «Челси» может потерять очки. У них всего две победы в последних шести турах АПЛ . Перестали проигрывать, но ничьи не поднимают в таблице.

Регресс футболистов влияет сильнее, чем потери. «Шеффилд Юнайтед» отыгрался против «Челси» на 92-й минуте матча не из-за серии травм у столичного клуба. В центре были основные хавбеки Кайседо и Фернандес, но не обеспечили баланс при возвращении в оборону. Впереди Джексон и Палмер, а на замену вышел Мудрик, но не победили с запасом. Даже с Рисом Джеймсом и Чилуэллом на флангах могли пропускать много глупых мячей.

«Челси» станет сложнее заманить звёзд

Новые трансферы будут, но даже Осимхен, хотя с детства болеет за лондонский клуб, может выбрать «Арсенал» или ПСЖ , ведь у «Челси» слишком много объективных проблем, начиная с непонятного статуса главного тренера. Также рискуют ещё раз не сыграть в еврокубках, а это тоже демотивация для многих звезд футбола. Даже большой успех Палмера вопреки состоянию «Челси» таит опасность. Коул легко может в следующем сезоне забивать меньше. А поскольку нет подпитки вызовами в Лиге чемпионов, то психологически молодой парень может сломаться.

В «Челси» не умеют поддерживать. При Абрамовиче было жесткое отношение к главным тренерам, не только к отдельным футболистам. При Боэли подход не изменился. Молодой левый вингер Мудрик пришел в команду, которая заведомо переплатила «Шахтеру» за трансфер, ведь «Арсенал» тоже пытался заполучить перспективного игрока себе. У Мудрика 4 гола и 2 ассиста в АПЛ , а у Маунта и Антони из «Манчестер Юнайтед» в сумме 1 мяч и 1 результативная передача. Михаил не всегда играет ужасно, но в «Челси» не умеют пользоваться его скоростью.

Даже когда перед вами чемпиона мира Энцо Фернандес – центральный хавбек «Челси», а не молодой Кайседо, который только пришел из «Брайтона» с другой организацией игры и подходом тренера, не получается порадовать на длительной дистанции. Даже когда речь о Стерлинге. Рахим ведь опытный и ему не нужны подсказки Почеттино. Или время для адаптации в чужой стране. А на выходе нет футбола, которым Стерлинг может гордиться. МЮ рискует выдать худший сезон в истории АПЛ по занятому месту, но «Челси» ведь ещё ниже в таблице.

Натворили дел, набрав перспективных игроков с переплатой, но без отдачи на поле. «Челси» будет сложнее вести переговоры с полезными игроками. Также потеряют огромные средства, раздавая футболистов со скидкой. При этом надо четко понимать, что даже Мудрик на Евро-2024 легко может сыграть за сборную заметно иначе, чем за «Челси». Зашкаливает количество негативного опыта, полученного большой группой молодых игроков. Виноваты директора клуба – не все изначально были нужны, виноват главный тренер – Почеттино не впечатлил.