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Бальбуэна: «С „Уралом“ мы не заслужили поражения»

сегодня, 11:18
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна считает, что в матче 24-го тура РПЛ против «Урала» «бело-голубые» не заслужили поражения.

Результат для нас очень плохой. Мы всегда не любим проигрывать.

Против «Ростова» мы сыграли плохо, со «Спартаком» играли хорошо, но нам не повезло. С «Уралом» мы не заслужили поражения. Но это футбол, если не забиваешь, то ты проиграешь. Мы не забили свои моменты и, к сожалению, дали забить «Уралу». Нам надо работать дальше и продолжать улучшать свою игру.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов подвёл итоги данной игры.

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Все комментарии
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 15:21
Своей игрой
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 14:54
Чем именно заслужили поражение?
112910415
112910415
сегодня в 12:34
имеется и противоположное мнение :
как раз заслуженно проиграли !
Capral
Capral
сегодня в 12:03, ред.
Не слишком ли много, незаслуженных поражений, дружок? Сколько раз говорю и с пеной у рта повторяю- запретить Лаксальту гонять по всему полю!!! Он выдыхается быстро, слаб физически!!! Вот вчера, снова, решающий гол- через него и забил Урал. А почему, потому что, как и в игре со Спартаком- устал человек бегать по всему полю, не его эта работа. Сколько можно повторять?! Да, отлично, нашли ему его место в опорке, так берегите парня- пусть там и стоит и дежурит- он там НЕЗАМЕНИМ!!!

Вы для чего Чавеса брали?! Получается, играем в два опорника? А зачем? Лаксальт пусть вгрызается в соперника на своем месте, а Чавес пусть курсирует по полю, если уж Личке это так нравится. И снова возвращаюсь к Скопинцеву. Уберите его с левого фланга обороны- это безумие!!! Парень неплохо бежит, бьет, отличная техника- его место в полузащите, но точно не в обороне, где он не просто бесполезен, но только вредит!!!

И еще, что за тупость ставить Кутицкого?! Вспоминаю, сколько с ним мучился Славиша, просто ужас. И что теперь, снова он на поле и снова катастрофическая ошибка- от его головы пас сопернику и гол... Я всегда знал, что Личка- приземленный тренер, не для больших побед. Но есть вещи, которые должен понимать любой тренер. Думал, качественные трансферы усилят команду, но походу, вижу что не развиваются в ДИНАМО сильные леги...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 11:45
Не согласен. Более чем заслуженно проиграли
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:32
Ну так бывает в любом виде спорта.
Гость
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