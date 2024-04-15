Бальбуэна: «С „Уралом“ мы не заслужили поражения»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна считает, что в матче 24-го тура РПЛ против «Урала» «бело-голубые» не заслужили поражения.
Результат для нас очень плохой. Мы всегда не любим проигрывать.
Против «Ростова» мы сыграли плохо, со «Спартаком» играли хорошо, но нам не повезло. С «Уралом» мы не заслужили поражения. Но это футбол, если не забиваешь, то ты проиграешь. Мы не забили свои моменты и, к сожалению, дали забить «Уралу». Нам надо работать дальше и продолжать улучшать свою игру.
Ранее президент «Урала» Григорий Иванов подвёл итоги данной игры.
Вы для чего Чавеса брали?! Получается, играем в два опорника? А зачем? Лаксальт пусть вгрызается в соперника на своем месте, а Чавес пусть курсирует по полю, если уж Личке это так нравится. И снова возвращаюсь к Скопинцеву. Уберите его с левого фланга обороны- это безумие!!! Парень неплохо бежит, бьет, отличная техника- его место в полузащите, но точно не в обороне, где он не просто бесполезен, но только вредит!!!
И еще, что за тупость ставить Кутицкого?! Вспоминаю, сколько с ним мучился Славиша, просто ужас. И что теперь, снова он на поле и снова катастрофическая ошибка- от его головы пас сопернику и гол... Я всегда знал, что Личка- приземленный тренер, не для больших побед. Но есть вещи, которые должен понимать любой тренер. Думал, качественные трансферы усилят команду, но походу, вижу что не развиваются в ДИНАМО сильные леги...
Вы для чего Чавеса брали?! Получается, играем в два опорника? А зачем? Лаксальт пусть вгрызается в соперника на своем месте, а Чавес пусть курсирует по полю, если уж Личке это так нравится. И снова возвращаюсь к Скопинцеву. Уберите его с левого фланга обороны- это безумие!!! Парень неплохо бежит, бьет, отличная техника- его место в полузащите, но точно не в обороне, где он не просто бесполезен, но только вредит!!!
И еще, что за тупость ставить Кутицкого?! Вспоминаю, сколько с ним мучился Славиша, просто ужас. И что теперь, снова он на поле и снова катастрофическая ошибка- от его головы пас сопернику и гол... Я всегда знал, что Личка- приземленный тренер, не для больших побед. Но есть вещи, которые должен понимать любой тренер. Думал, качественные трансферы усилят команду, но походу, вижу что не развиваются в ДИНАМО сильные леги...