Бальбуэна: «С „Уралом“ мы не заслужили поражения»

Защитник «Динамо» считает, что в матче 24-го тура РПЛ против «Урала» «бело-голубые» не заслужили поражения.

Результат для нас очень плохой. Мы всегда не любим проигрывать.

Против «Ростова» мы сыграли плохо, со «Спартаком» играли хорошо, но нам не повезло. С «Уралом» мы не заслужили поражения. Но это футбол, если не забиваешь, то ты проиграешь. Мы не забили свои моменты и, к сожалению, дали забить «Уралу». Нам надо работать дальше и продолжать улучшать свою игру.