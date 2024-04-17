Хави рассказал, что думает о судействе в матче с ПСЖ

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал судейство в матче с ПСЖ :

Жаль, что наш путь в Лиге чемпионов завершился из-за ошибки арбитра. Я только что сказал ему, что его решение стало настоящей катастрофой. Это реальность.