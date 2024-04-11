Юрист Прокопец: «Судьям РПЛ, бравшим взятки, может грозить до семи лет»

Спортивный юрист Михаил Прокопец проанализировал ситуацию с заявлением бывшего исполнительного директора «Чайки» Олега Баяна о том, что денежные вознаграждения от него получали действующие судьи РПЛ .

Мы не видели материалов уголовного дела. Баян говорит, что там фигурирует 33 человека и те судьи, которых он назвал. Мы не знаем, имеются ли доказательства его словам. Но давайте предположим, что он давал взятки каким-то судьям, которые до сих пор работают. В данном случае должно происходить следующее.

Во-первых, РФС должен обратить внимание на этот инцидент, потому что именно РФС назначает судей, либо лига по разрешению РФС . Понятно, что РФС — не следственный орган и не может расследовать подобные дела, а может выносить решение по результату расследования. Как мы видим сегодня, РФС реагирует только на то, если Сергей Юран говорит слово «опоссум», после чего его дисквалифицируют на два матча.

В нашем случае речь о гораздо более серьёзном нарушении: люди, якобы получавшие взятки, до сих пор участвуют в судействе. РФС должен отстранить их от судейства до вынесения следственными органами решения. Работа судьи максимально связана с доверием. Если стороны не будут доверять арбитру, то это ни к чему хорошему не приведёт. Опять же, это одна из возможных ветвей событий.

Во-вторых, Баян фактически сообщил о преступлении, предусмотренном УК РФ . Его обвиняли в другом — в том, что в игре с «Черноморцем» кому-то что-то давал. Но в процессе расследования он сообщил и о других преступлениях. Тут должно быть государственное расследование — собственно, как и происходило расследование дела Баяна.

Если государство вынесет решение о том, что судьи действительно получали взятки, то непонятно, почему только один Баян несёт ответственность. Медаль имеет две стороны — один даёт, а другой берёт. Всё это предположительно, потому что сейчас мы не можем что-то утверждать. Однако в случае, если преступление судей будет доказано, оно будет характеризоваться как получение денег с целью оказания противоправного влияния на результаты матчей с участием ФК «Чайка», которые они судили.

При этом ответственность спортивных судей по статье 184 УК РФ «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса» повышенная по сравнению со спортсменами, что установлено её частью 4.

Возможные варианты наказания:

— штраф в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы либо иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет;

— принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет (например, судить футбольные матчи) или без такового;

— лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.