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У Абаскаля был конфликт со Слишковичем в «Спартаке»

вчера, 16:51

У бывшего тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля и его помощника Владимира Слишковича часто возникали конфликты.

По данным источника, Слишкович был несогласен с решениями, которые испанец принимал относительно команды.

Слишкович до «Спартака» не работал вместе с Абаскалем. В клуб его пригласил бывший спортивный директор «красно-белых» Лука Каттани.

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Все комментарии
Beriner
Beriner
вчера в 20:52
Главное, неустойку поделили, а тренера опять нового с большой неустойкой найдут.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:22
Слишкович привёз победу над Крыльями и ничью с Зенитом, лучше чем рыжий на бровке выступил короче
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:16
Вообще то...
Откуда столько футбольных пассажиров в руководстве Спартака?
Что в родном Отечестве нельзя найти помощника Главного тренера?
Predator94
Predator94
вчера в 17:11
Потому что абаскаль - не тренер, а черт пойми кто
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:53
А руководство за этим наблюдало со стороны?
Гость
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