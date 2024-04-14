У Абаскаля был конфликт со Слишковичем в «Спартаке»

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вчера, 16:51

У бывшего тренера «Спартака» и его помощника Владимира Слишковича часто возникали конфликты.

По данным источника, Слишкович был несогласен с решениями, которые испанец принимал относительно команды.

Слишкович до «Спартака» не работал вместе с Абаскалем. В клуб его пригласил бывший спортивный директор «красно-белых» Лука Каттани.