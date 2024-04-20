«Рома» недовольна решением Серии А доиграть матч с «Удинезе» 25 апреля

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сегодня, 00:20

Серия А приняла решение перенести прерванный матч 32-го тура между «Удинезе» и «Ромой» на 25 апреля.

Команды должны будут доиграть последние 20 минут встречи. Поединок был прерван из-за того, что защитнику римлян стало плохо во время игры, ему потребовалась срочная медицинская помощь. В итоге футболиста на носилках унесли с поля и доставили в больницу, а главный арбитр матча решил остановить встречу.

Ранее появилась информация о том, что римский клуб попросил доиграть игру в мае, так как в апреле «волкам» предстоят матчи с «Болоньей» и «Наполи», а 2 мая состоится первый полуфинал Лиги Европы с «Байером».

«Рома» сделала заявление, в котором выразила недовольство решением Лиги: