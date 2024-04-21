В ЦСКА ответили на вопрос о возможной отставке Федотова

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о возможном уходе из клуба главного тренера Владимира Федотова.
После поражений всегда кто-то пытается поймать хайп. Не стоит думать, что у этих корреспондентов есть прямая связь, например, с Евгением Ленноровичем Гинером.
Вероятно, ты прав. Вопрос конечно провокационный, но, он таит в себе частично и ответ.
Вероятно, ты прав. Вопрос конечно провокационный, но, он таит в себе частично и ответ.
По пропущенным армейцы в хвосте
По пропущенным армейцы в хвосте