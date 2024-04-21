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В ЦСКА ответили на вопрос о возможной отставке Федотова

вчера, 22:27

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о возможном уходе из клуба главного тренера Владимира Федотова.

После поражений всегда кто-то пытается поймать хайп. Не стоит думать, что у этих корреспондентов есть прямая связь, например, с Евгением Ленноровичем Гинером.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 23:22
Привет, Володя!!!
Вероятно, ты прав. Вопрос конечно провокационный, но, он таит в себе частично и ответ.
qatdzzvxc96v
qatdzzvxc96v
вчера в 22:46
Зачем гнать волну, надо лучше думать о футболе! А он у нас пошёл косяком!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:39, ред.
Хоть бы не уволили, на цирк нынче дорогие билеты
По пропущенным армейцы в хвосте
isamsn
isamsn
вчера в 22:37
До конца нынешнего сезона говорить о смене тренера преждевременно. Что либо исправить особо не получится. Руководству нужно анализировать как работу тренера так и игру футболистов.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:37, ред.
Виктор, вечер добрый! А по-моему ответ очень ясный. Если бы у корреспондентов была прямая связь с Гинером, то такой дурацкий вопрос не задавали бы.
Интерес
Интерес
вчера в 22:36
Он ещё не всё продул!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:36
    Capral
    Capral
    вчера в 22:32, ред.
    Уклончивый ответ, неубедительный...
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