«Пари НН» продолжит сотрудничество с Юраном

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов сообщил, что клуб не планирует прекращать сотрудничество с главным тренером .

Не зреет ли недовольство работой Сергея Юрана? Сергей Николаевич работает. Никаких разговоров об изменении формата работы нет. Безусловно, мы обсуждаем вопросы, как усилиться с имеющимися ресурсами. Тем более что у нас многие футболисты выбыли из‑за травм. Сергей Николаевич строит игру, исходя из того, что у него есть на руках.