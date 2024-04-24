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«Пари НН» продолжит сотрудничество с Юраном

вчера, 21:42

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов сообщил, что клуб не планирует прекращать сотрудничество с главным тренером Сергеем Юраном.

Не зреет ли недовольство работой Сергея Юрана? Сергей Николаевич работает. Никаких разговоров об изменении формата работы нет. Безусловно, мы обсуждаем вопросы, как усилиться с имеющимися ресурсами. Тем более что у нас многие футболисты выбыли из‑за травм. Сергей Николаевич строит игру, исходя из того, что у него есть на руках.

Команда идет на 10-м месте в РПЛ.

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НН  Юран Сергей
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
phx8adq8ghz9
phx8adq8ghz9
вчера в 22:24
У тренера должно несколько лет для успешной работы. Мода менять тренеров плохая привычка
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 22:01
Правильно, пусть остаётся, норм играют !
Гость
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