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Бруну Фернандеш — лучший игрок сезона по версии фанатов «Манчестер Юнайтед»

вчера, 17:38

Полузащитник Бруну Фернандеш признан болельщиками «Манчестер Юнайтед» лучшим футболистом сезона 2023/24.

Португалец набрал 40% голосов фанатов, опередив Диогу Далота, Кобби Майну и Алехандро Гарначо.

В прошедшем сезоне АПЛ хавбек забил 10 голов и отдал 8 голевых передач.

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galem72
galem72
вчера в 21:00
В провальном сезоне трудно выбрать кого-то лучшего. В основном, были провальные выступления футболистов. Конечно, на фоне бесполезностей и лентяев Бруну, Дало и Майну выдавали яркие матчи, но всё же это не стоит выделять.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:35
значит, Бруну стал 3-х кратным обладателем престижной награды -
приза сэра Мэтта Басби!
и теперь уступает только двум игрокам, которые получали эту клубную награду чаще- Давиду Де Хеа и Криштиану Роналду (они- по 4 раза).
у Эрик Кантона, Брайн МакКлейр, Рой Кин, Уэйн Руни и Рууд ван Нистелрой
двухкратные обладатели псМБ.
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:04
Игрок в самом расцвете сил...
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