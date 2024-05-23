Бруну Фернандеш — лучший игрок сезона по версии фанатов «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Бруну Фернандеш признан болельщиками «Манчестер Юнайтед» лучшим футболистом сезона 2023/24.
Португалец набрал 40% голосов фанатов, опередив Диогу Далота, Кобби Майну и Алехандро Гарначо.
В прошедшем сезоне АПЛ хавбек забил 10 голов и отдал 8 голевых передач.
приза сэра Мэтта Басби!
и теперь уступает только двум игрокам, которые получали эту клубную награду чаще- Давиду Де Хеа и Криштиану Роналду (они- по 4 раза).
у Эрик Кантона, Брайн МакКлейр, Рой Кин, Уэйн Руни и Рууд ван Нистелрой
двухкратные обладатели псМБ.
приза сэра Мэтта Басби!
и теперь уступает только двум игрокам, которые получали эту клубную награду чаще- Давиду Де Хеа и Криштиану Роналду (они- по 4 раза).
у Эрик Кантона, Брайн МакКлейр, Рой Кин, Уэйн Руни и Рууд ван Нистелрой
двухкратные обладатели псМБ.