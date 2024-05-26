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На Ростральных колоннах зажгли огни после победы «Зенита» в РПЛ

сегодня, 01:27

На Ростральных колоннах в Санкт-Петербурге были зажжены огни после победы «Зенита» в чемпионате России.

В сообщении пресс-службы администрации города говорится:

По распоряжению Александра Беглова [губернатора Санкт-Петербурга] сегодня, 25 мая, сразу после волевой победы «Зенита» над «Ростовом» со счетом 2:1, в честь завоевания петербургской командой шестого подряд чемпионского титула, с 18:30 до 24:00 зажжены огни на Ростральных колоннах на стрелке Васильевского острова. Также в Петербурге в особый праздничный режим переведено световое оформление Большого проспекта Петроградской стороны.

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Зенит
Источник: gov.spb.ru
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Все комментарии
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 12:41
у меня тоже вопрос..так почему же мяч не влетел в ворота после удара ПЕДРО))))
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 12:02
Стрелка, ростры на колоннах
в виде кораблей.
Здесь когда-то порт торговый
принимал гостей.
Фонари на тех колоннах
освещали путь.
Им маститый флотоводец
доверял судьбу.
Возле пирса суетились
знатные купцы,
Моряки не торопились
отдавать концы.
Разве можно торопиться,
если град Петра
подставлял младые лица
с раннего утра,
разгонял тоску – кручину,
пригласив в кабак,
наливал сполна в братину
водки на пятак.
Нет давно уж мореходов
и купчишек нет,
а Ростральные колонны
украшают свет...
Futurista
Futurista
сегодня в 12:02, ред.
Да в курсе я) ...бразильские моряки могут не знать)...
lotsman
lotsman ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 10:08
Эти колонны, в 19 веке, выполняли роль маяков. Они обозначали Васильевский остров. И чтобы не врезаться в него, судоводители должны были правый маяк оставлять по левому борту, а левый по правому.)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 09:31, ред.
Да вы что....Нет конечно...это в начале 19-го века построили...для всех...
Это только в Москве для команд специально метро копают.....))
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 09:14, ред.
Красота 👍...Это тоже для Зенита построили?)...бразильцы в шоке)...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:55
А пенальти был....?))
нечитайло
нечитайло
сегодня в 07:43
Динамо подвели, слабаки
Verej
Verej
сегодня в 06:40
Зенит опять порадовал своих болельщиков.
shlomo
shlomo
сегодня в 06:35
Поздравляю Питер и болельщиков с чемпионством!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 03:46
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:50
Питер празднует вместе с командой...
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