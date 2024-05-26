На Ростральных колоннах зажгли огни после победы «Зенита» в РПЛ

На Ростральных колоннах в Санкт-Петербурге были зажжены огни после победы «Зенита» в чемпионате России.
В сообщении пресс-службы администрации города говорится:
По распоряжению Александра Беглова [губернатора Санкт-Петербурга] сегодня, 25 мая, сразу после волевой победы «Зенита» над «Ростовом» со счетом 2:1, в честь завоевания петербургской командой шестого подряд чемпионского титула, с 18:30 до 24:00 зажжены огни на Ростральных колоннах на стрелке Васильевского острова. Также в Петербурге в особый праздничный режим переведено световое оформление Большого проспекта Петроградской стороны.
в виде кораблей.
Здесь когда-то порт торговый
принимал гостей.
Фонари на тех колоннах
освещали путь.
Им маститый флотоводец
доверял судьбу.
Возле пирса суетились
знатные купцы,
Моряки не торопились
отдавать концы.
Разве можно торопиться,
если град Петра
подставлял младые лица
с раннего утра,
разгонял тоску – кручину,
пригласив в кабак,
наливал сполна в братину
водки на пятак.
Нет давно уж мореходов
и купчишек нет,
а Ростральные колонны
украшают свет...
в виде кораблей.
Здесь когда-то порт торговый
принимал гостей.
Фонари на тех колоннах
освещали путь.
Им маститый флотоводец
доверял судьбу.
Возле пирса суетились
знатные купцы,
Моряки не торопились
отдавать концы.
Разве можно торопиться,
если град Петра
подставлял младые лица
с раннего утра,
разгонял тоску – кручину,
пригласив в кабак,
наливал сполна в братину
водки на пятак.
Нет давно уж мореходов
и купчишек нет,
а Ростральные колонны
украшают свет...
Это только в Москве для команд специально метро копают.....))
Это только в Москве для команд специально метро копают.....))