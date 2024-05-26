На Ростральных колоннах зажгли огни после победы «Зенита» в РПЛ

На Ростральных колоннах в Санкт-Петербурге были зажжены огни после победы «Зенита» в чемпионате России.

В сообщении пресс-службы администрации города говорится:

По распоряжению Александра Беглова [губернатора Санкт-Петербурга] сегодня, 25 мая, сразу после волевой победы «Зенита» над «Ростовом» со счетом 2:1, в честь завоевания петербургской командой шестого подряд чемпионского титула, с 18:30 до 24:00 зажжены огни на Ростральных колоннах на стрелке Васильевского острова. Также в Петербурге в особый праздничный режим переведено световое оформление Большого проспекта Петроградской стороны.