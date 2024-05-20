Кассьерра рассказал, почему не отпраздновал пента-трик

Нападающий «Зенита» рассказал, почему не праздновал голы в матче с «Ахматом»:

Не особо праздновал голы, потому что впереди очень важная игра. Второй момент – в последних матчах у меня был не самый успешный период. Поэтому, в том числе, старался держать эмоции внутри. Рад, что помог своими голами. Скажу еще раз: матч с «Ростовом» сейчас гораздо больше значит для нас, чем пять голов в Грозном.