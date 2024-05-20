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Кассьерра рассказал, почему не отпраздновал пента-трик

вчера, 14:28
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 5Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра рассказал, почему не праздновал голы в матче с «Ахматом»:

Не особо праздновал голы, потому что впереди очень важная игра. Второй момент – в последних матчах у меня был не самый успешный период. Поэтому, в том числе, старался держать эмоции внутри. Рад, что помог своими голами. Скажу еще раз: матч с «Ростовом» сейчас гораздо больше значит для нас, чем пять голов в Грозном.

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 17:42
Парень -правильно оценил ситуацию!..Выигрывает-ВСЕГДА команда!
Capral
Capral
вчера в 17:08, ред.
Они её не покупали, был, видимо другой расклад, это первое. А второе, надежда на чемпионство остается всегда, даже на такую призрачную, каk у Зенита...
ZenCh1
ZenCh1
вчера в 16:38, ред.
Capral, из вашего последнего сообщения я понял, что когда в руководстве Зенита сообразили, что чемпионат проигран, то решили сыграть один договорняк. Это же гениально!!!
Capral
Capral
вчера в 16:16
Я не говорю про покупку игр, в прямом смысле слова, договорняки можно писать по разному. А почему, Зенит раньше не делал подобные вещи? А с кем- с Факелом? Факел борется за выживание. С ЦСКА? Уверен, что Зенит не сомневался в победе собственными силами, но просчитался, да, и кто его знает, почему армейцы выиграли. Возможно, просто не хотели сдавать игру, именно Питеру. Вобщем- причин много...

Дело в том, что очень слабо верится в то, что Зенит, играющий отвратительно и бледно в этом чемпионате, вдруг, начал крушить соперников, а Кассьерра, вдруг начал отгружать по пять мячей за игру. Понимаете, есть вещи, очень откровенные и примитивные. Для приличия, можно было выиграть с минимальным счетом и не делать пента-трик. Зенит, сам виноват в потерянном чемпионстве. Еще за пять туров до конца, питерцы вели в отрыве от Динамо 9 очков, но в результате- всё растеряли.
res8p7nq4mg6
res8p7nq4mg6
вчера в 15:46
Ясно осознают мойдодыровские, что золото Динамо им уже не отдаст
ZenCh1
ZenCh1
вчера в 15:40
Читал-читал. Но фактов, к сожалению не обнаружил. Ладно, если считать, что Зенит своими силами не может обыграть команду с 10 места, то почему Зенит раньше не начал покупать игры? Поздно опомнились?
А бедолагу Конате наверно забыли предупредить, что пинать мяч в сторону ворот Зенита нельзя? Теперь вот из клуба выгоняют за такую наглость
Capral
Capral
вчера в 15:25
За эти два дня, я достаточно подробно всё написал и объяснил на разных страницах Соккера. Повторяться не буду.
ZenCh1
ZenCh1
вчера в 15:23
А можно узнать, на чём основаны "факты", кроме ваших личных фантазий?
Capral
Capral
вчера в 15:17
Есть вещи- понятные, даже детям.
Кто станет чемпионом, в этом недоразвитом чемпионате и российском футболе в целом- меня не волнует, поскольку не являюсь болельщиком, никого из трех претендентов. К Зениту- нет ни любви, ни ненависти, просто, освещаю откровенные факты, понятные всем...)))
ZenCh1
ZenCh1
вчера в 14:57
Capral, сколько можно? Вас лично в сделку по покупке игры посвящали? Кидать обвинения можно, если имеешь доказательства. Зенит всё купил, ага, да так купил, что с большой вероятностью чемпионом не станет.
Capral
Capral
вчера в 14:52
Ничего глупее не читал. А впрочем, оно и понятно, чему радоваться, если всё было зараннее предусмотрено...
lotsman
lotsman
вчера в 14:40
Считает себя виноватым в последних проигрышах, вот и не праздновал.
what the f
what the f
вчера в 14:31
Дортмунд будет сушить. 0-0
3syx79bm57w3
3syx79bm57w3
вчера в 14:30
А чему радоваться? Чемпионство сквозь пальцы уходит...
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