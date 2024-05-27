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«Краснодар» проведёт всю предсезонку на своей базе

вчера, 09:52

«Краснодар» отправился в отпуск.

Футболисты, которые не получили вызов в сборные, будут отдыхать до 13 июня. В этот день команда пройдёт в своём городе углублённый медицинский осмотр и начнёт тренировки на учебно-тренировочной базе «Четук».

Всю предсезонную подготовку южане проведут на своей базе.

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cska1948
cska1948
сегодня в 05:42
Для Звезда по имени Солнце

Во времена СССР проведено 55 чемпионатов страны по футболу. К 51 чемпионату команды готовились к сезону на черноморском побережье Кавказа и в Крыму и только с 1988 года стали выезжать за рубеж,где готовились ВСЕГО к ЧЕТЫРЁМ чемпионатам. Так что не стоит говорить, что выезд за рубеж для подготовки к сезону было обычным делом.
А что касается Евро 2008, то если быть совсем точным наша сборная разделила с турками 3 и 4 места.
Это вам правда не нужна о том, что советский футбол был лучше современного. Это вы начали сравнивать советский футбол с современным российским, а я только развил вашу тему . И поскольку вам возразить нечем вы и решили закончить общение. Всех благ.

А то, что вы отправили меняв игнор лишь подтверждает мою правоту.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:53
Информации очень много, полно про это, ищите, хотя вы нарочно выпрашиваете ссылку, что бы меня подставить.
На сайте оставлять ссылки нельзя, учите правила.
И опять же не доверяйте своей памяти, проверяйте информацию.
В 2008 году наша сборная не занимала 4 место.
Посмотрите, узнайте правду.

Ниже уже давал подсказку про Кучеревского, но вы атдпть недопоняли.
Дам ещё одну.

ЗИМНЕЕ МЕЖСЕЗОНЬЕ 1989 года

"ДИНАМО" КИЕВ ГРОМИТ ИЗРАИЛЬ

Киевляне в январе уже привычно готовились к сезону в Западной Германии, где так же колесили дороги их тбилисские одноклубники с «Жальгирисом»...

Да и не надо перевёртывать мои слова.
Где я сказал, что футбол был лучше?
Я говорил только, про достижение клубов РСФСР и России.
Про легов отдельная тема.
Не вижу больше продолжать с вами общения, так как вы живёте только своими воспоминаниями, а правда вам не нужна. Для вас сравнение выгодно когда оно совпалает только с вашим мнением, а факты вас не интересуют.
Прощайте.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:18
А напомнить про достижения Динамо Киев, Динамо Тбилиси и Динамо Москва в ЕК. Это было во времена СССР. Я это отлично помню, смотрел те матчи.
cska1948
cska1948 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 21:57
Помогите мне найти в инете информацию о том, что футбольные клубы СССР готовились к сезону за границей. Дайте ссылку. Я не смог найти.
Не стоит сравнивать не сравнимое. Советские спортсмены хоть кроме спорта ни чем больше не занимались, но профессионалами, в полном понимании этого слова, небыли. Я, в отличии от вас, советский человек и мне хочется видеть и болеть за своих, российских, спортсменов, а не за легов. Вы говорите, что сейчас НАШ, российский футбол лучше советского. Тогда почему в советское время рейтинг нашей сборной был выше рейтинга современной России? Вы говорите о победах наших клубов в Кубке УЕФА, а где победы нашей сборной? Ну-ка, сравните успехи сборной Советского Союза и сборной постсоветской России. У кого их больше? И так в хоккее, баскетболе. Вы радуетесь игре легионеров, а я огорчаюсь тому, что из-за легионеров уровень нашего современного, футбола, хоккея, баскетбола несравнимо ниже уровня в этих видах спорта чем в советское время. Вы радуетесь победам клубов в Еврокубках, а я огорчаюсь тому, что наша сборная сидит в глубокой скважине и просвета не видно. Сейчас с четвёртым местом на Евро 2008 у нас носятся как с немыслимым достижением. А в Советские времена за четвёртое место на ЧМ в 1966 году тренера сборной Н.Морозова с работы сняли за неудовлетворительный результат. Как говориться: почувствуйте разницу!
П.С. А ссылку, пожалуйста, дайте.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:06
Ну почему же не стоит?
Сейчас во всем мире так.
Вот к примеру взять Реал разве может болельщик Реала сказать, что сейчас это не испанская команда, а сборная солянка и сейчас их победы 73овые, а настоящие были в середине прошлого века?
Вы живёте прошлым, а точнее своими воспоминаниями, еоторые далеки от реальности.
Почему далеки?
Ну хотя бы вы не знаете, что помима сборов на юге наши клубы ездели на зарубежные сборы.
К примеру тот же тренер Днепра Кучеревский в конце 80-х в открытую жаловался сравнивая поля во время зимних сборов за рубежом и со слякотью и грязью на юге страны и предлагал строить манежи.
А Романцев был его противником, точнее противником манежей.
Всё это есть в нете, если не помните, то всё можно найти в нете.
cska1948
cska1948 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 20:57
Назовите год своего рождения чтобы я лучше представлял с кем общаюсь.
cska1948
cska1948 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 20:55
Уберите легов из российских клубов и посмотрим как они будут играть в Еврокубках. И потом, если бы вы смотрели матчи советских клубов в еврокубках, то знали бы как их безбожно засуживали.
cska1948
cska1948 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 20:50
И насчет еврокубков. Вы говорите про российские клубы, которые номинально российские, а фактически это сборные мира. В ЦСКА в финале Кубка УЕФА играло СЕМЬ иностранцев, а в Зените в финале играли ЧЕТЫРЕ иностранца. А в советских клубах играли только советские футболисты. Так что сравнивать их не стоит.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:46
Но по факту признайтесь же, что российские клубы в еврокубках высупают лучше чем клубы из РСФСР.
Кстати, а вы помните как клубы СССР с позором вылетали проигрывая в первых раундах командам карликам?
А это было частым явлением в те годы для советских клубов, причём эта участь постигла все наши клубы.
cska1948
cska1948 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 20:34
Да и про сравнение клубов. Динамо Киев, как и Динамо Тбилиси, это фактически были сборные Украины и Грузии. Уверен, что если бы из клубов РСФСР тех времён собрать сборную, то она была бы не хуже, это точно, а может и лучше сборных Украины и Грузии.
TheBoLt
TheBoLt ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:34
Ютуб канал фк Краснодар транслирует некоторые матчи. А еще есть в ВК группа https://vk.com/komment_show Коммент Шоу. Они ведут трансляции матчей сборов, ФНЛ, некоторые зарубежные матчи. Паузу в чемпионате они транслировали практически всю, кроме закрытых для просмотра матчей. А еще, если транслировать игру не запрещено условиями одного из клубов, иногда соцсети соперника транслируют, можно погуглить за некоторое время до игры, трансляцию минут за 10 до начала стартуют
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:28
Вы и здесь опять ошиблись, я родился и жил в СССР!
И футбольное обозрение смотрел где про всё это говорилось.
Так, что я ещё это помню, возраст позволяет.
cska1948
cska1948 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 20:23
Из вашего опуса я понял только то, что вы слишком молоды и не жили в СССР и толком о нём ни чего не знаете. Ещё раз: в советское время советские футбольные клубы к сезону готовились на черноморском побережье Кавказа и в Крыму.
И насчёт интернета. Наберите в поисковике: "У советских собственные сборы. Как наши футболисты возвращались из Африки живыми и счастливыми" И ещё вот это: "Не нужен был берег турецкий – широка была страна родная. Как готовились к сезону в СССР" Прочитайте, а потом поговорим.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:59, ред.
Это вы можете рассказывать детям, которые не знают, что такое интернет, а сейчас даже ребёнок может найти данную информацию.
Да наши клубы ездели на юг страны на сборы, но в основном в летнее время когда были перерывы на ЧМ и ЧЕ и когда было тепло, но в зимнее время наши команды ездили на сборы как в страны из соц. лагеря, так и в западные страны Европы.
Да и были сборы зимой на юге, но это было мукой для всех, вот и искали деньги на загранку и находили.
Интересно как это наши команды проводили зимой товарищеские матчи с клубами из ФРГ, Италии, Испании и другими в Адлере, Хосте или в Гаграх?
Они, что к нам зимой ездили?
Они официальные матчи в ноябре, декабре играть не хотели, а тут они сами, по собственному желанию в январе, феврале поедут играть. А наши зимой с ними играли.
Вы сами то понимаете о чём говорите?
Не знаю какая там у вас дата на календаре 1 апреля или ещё какая, но вы говорите неправду. Вот только какую вы цель приследуете?
Кстати средняя температура в январе, феврале в Гаграх 3 градуса и часто идут дожди.
И Динамо Дбилиси в таких условиях готовились к сезону?
Адлер средняя температура зимой 2 градуса.
Кудепсте и того за минус бывает.
Как мне кажется вы времена года перепутали.
Так же как и то, что в советское время клубы из СССР выступали лучше, чем сейчас российские.
Назовите мне хоть один клуб из РСФСР, который выиграл какой нибудь еврокубок?
Никакой, а вот российские клубы выиграли три кубка!!
А если брать все клубы СССР и в противовес им поставить российские и украинские, то перевес будет на стороне последних.

Вы живёте своими воспоминаниями, но реальность совсем иная, результаты, видео и прочие доказательства тому подтверждения.
cska1948
cska1948 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 19:43
Как говориться: на вкус и цвет товарища нет! Меня интересует только то, как бы вы, находясь в Краснодаре, смогли бы посмотреть игры ФК Краснодар на сборах в другой стране?
TheBoLt
TheBoLt ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:13
Отчасти соглашусь. Но если Ман Сити выйдет играть против клуба из 7-8 по рангу английского дивизиона, здесь победа будет на классе, а не на тактических действиях. Нет никакого смысла гонять ФК Родину по кругу или Торпедо - как зимой, очень многие с ними и играли. Я бы посмотрел на Кайрат, Актобе, Карабах, Пюник, Динамо Минское или БАТЭ. В общем, игры наших топ-5 клубов против лидеров стран СНГ. На них посмотреть и себя показать. С Иранскими и Китайскими клубами почему бы не сыграть? Турки не откажутся тоже. Если бы Галатасарай приехал в Краснодар на товарняк, я бы даже билет купил, и не только себе)) Какой смысл смотреть на "Сборная Мира" - "ГазМяс"? Подготовки ноль, это избиение младенца
cska1948
cska1948 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 18:41
Вы случайно дни не перепутали? Сегодня 27 мая, а не 1 апреля. В наше время футбольные клубы в межсезонье отправляются за рубеж – в южные страны, а в былые времена, времена СССР, все тренировались в родных пенатах. К примеру, столичное «Торпедо» готовилось в Адлере, их земляки-динамовцы – в Гагре. ЦСКА выезжал в Кудепсту, московский «Локомотив» – в Хосту.
cska1948
cska1948 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 18:38
А "набор игровой формы" разве не является подготовкой к сезону? Да какая разница с какими посредственными клубами гонять товарняки на сборах российскими или зарубежными? Может я не в курсе, что на сборах наши клубы играют с Реалом, Барсой, МС, МЮ, Баварией. Если это так, тогда конечно, надо лететь за границу.
112910415
112910415
вчера в 18:14
полезнее в условной Турции поиграть с различными соперниками !
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 14:24
Почему вы всех обманываете?
Советские клубы зимой всегда готовились в Европе.
Италия, ФРГ, Испания и многие другие страны.
Даже южные команды как Динамо Тбилиси колесили по европейским странам.
Да вы сами то подумайте где у нас в стране можно играть в январе, феврале, да ещё и готовиться к сезону?
А если учесть, что ещё была подготовка к весенней чамти еврокубков, то кроме как за пределам СССР готовиться было негде.
TheBoLt
TheBoLt ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 12:20, ред.
Летят на сборы не для подготовки, а для набора игровой формы. Игровая практика дома - с командами своей страны. Иностранные клубы не полетят играть товарняки в РФ, особенно туда, где не работает аэропорт. А в тех же ОАЭ или Турции проводят сборы команды из разных стран, там можно проверить свои силы против незнакомых соперников, против тех, кто не играет с нами 2 раза в год.

Лучше бы слетали. А то товарняки будут с Рубином, Ростовом, Чайкой, Родиной и кто там еще плюс-минус рядом и без денег на заграницу
альсато
альсато
вчера в 11:16
Одни уже слетали на предсезонку-в минусах по составу вернулись)))
Ержан Узакбаев
Ержан Узакбаев
вчера в 10:56
Наверно, Сергей Николаевичу трудно путешествовать в связи с его состоянием здоровья, а он всегда с командой... Поэтому было решено провести сбор дома
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:37
Думаю они еще и подрабатывают тем, что другие региональные команды у них предсезонку проводят.
su5x6f4b8b2m
su5x6f4b8b2m
вчера в 10:14
Очень правильное решение, нужно экономить в наши времена.
cska1948
cska1948
вчера в 10:13
В советские времена все команды к сезону готовились в пределах своей страны и добивались не плохих результатов не только в своём чемпионате,но и на международной арене.
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 10:02
А зачем? Там говорят у них все условия есть
e382vpbf8y5z
e382vpbf8y5z
вчера в 09:58
Погода и условия хорошие ???зачем тратить средства!
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:54
О как... можно было бы хотя бы в Турцию слетать...
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