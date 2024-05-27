«Краснодар» проведёт всю предсезонку на своей базе

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вчера, 09:52

«Краснодар» отправился в отпуск.

Футболисты, которые не получили вызов в сборные, будут отдыхать до 13 июня. В этот день команда пройдёт в своём городе углублённый медицинский осмотр и начнёт тренировки на учебно-тренировочной базе «Четук».

Всю предсезонную подготовку южане проведут на своей базе.