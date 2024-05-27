«Краснодар» проведёт всю предсезонку на своей базе

«Краснодар» отправился в отпуск.
Футболисты, которые не получили вызов в сборные, будут отдыхать до 13 июня. В этот день команда пройдёт в своём городе углублённый медицинский осмотр и начнёт тренировки на учебно-тренировочной базе «Четук».
Всю предсезонную подготовку южане проведут на своей базе.
Лучше бы слетали. А то товарняки будут с Рубином, Ростовом, Чайкой, Родиной и кто там еще плюс-минус рядом и без денег на заграницу
Лучше бы слетали. А то товарняки будут с Рубином, Ростовом, Чайкой, Родиной и кто там еще плюс-минус рядом и без денег на заграницу
Советские клубы зимой всегда готовились в Европе.
Италия, ФРГ, Испания и многие другие страны.
Даже южные команды как Динамо Тбилиси колесили по европейским странам.
Да вы сами то подумайте где у нас в стране можно играть в январе, феврале, да ещё и готовиться к сезону?
А если учесть, что ещё была подготовка к весенней чамти еврокубков, то кроме как за пределам СССР готовиться было негде.
Советские клубы зимой всегда готовились в Европе.
Италия, ФРГ, Испания и многие другие страны.
Даже южные команды как Динамо Тбилиси колесили по европейским странам.
Да вы сами то подумайте где у нас в стране можно играть в январе, феврале, да ещё и готовиться к сезону?
А если учесть, что ещё была подготовка к весенней чамти еврокубков, то кроме как за пределам СССР готовиться было негде.