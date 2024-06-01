Нападающий «Бешикташа» Венсан Абубакар может перейти в «Спартак».
В Москве камерунцу готовы платить зарплату в размере трех миллионов евро в год.
При этом Абубакар может разорвать контракт с турецким клубом и перейти в «Спартак» на правах свободного агента.
Встреча представителей состоится в ближайшие дни.
Как-то африканские футболисты в большинстве своём, приезжая в Россию и ВЫДАВ период хороших, даже отличных, матчей, потом "забивают болт" и просто обозначают движение на поле.
Последний и яркий пример - Эменике.
Поэтому, думаю, что полтора года - самое то.
А не схочет на полтора года подписывать контракт - пусть идёт лесом.
Но это я так... Пусть Лукойл своими ДЕНЬЖИЩАМИ сам распоряжается.
Как-то африканские футболисты в большинстве своём, приезжая в Россию и ВЫДАВ период хороших, даже отличных, матчей, потом "забивают болт" и просто обозначают движение на поле.
Последний и яркий пример - Эменике.
Поэтому, думаю, что полтора года - самое то.
А не схочет на полтора года подписывать контракт - пусть идёт лесом.
Но это я так... Пусть Лукойл своими ДЕНЬЖИЩАМИ сам распоряжается.