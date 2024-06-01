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Абубакар может перейти в «Спартак»

вчера, 11:46

Нападающий «Бешикташа» Венсан Абубакар может перейти в «Спартак».

В Москве камерунцу готовы платить зарплату в размере трех миллионов евро в год.

При этом Абубакар может разорвать контракт с турецким клубом и перейти в «Спартак» на правах свободного агента.

Встреча представителей состоится в ближайшие дни.

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 19:07
Кто бы что не говорил но Абубакар это однозначно топ для нашего чемпионата пусть даже в 32 года. На данный момент в клубе один настоящий нападающий-Соболев. Девочек типа Игнатова да дурачка с коста рики за нападающих держать очень сложно. В нашем чемпе феерический дриблинг бесполезен в нападении.У нас не Испания.Нужно давить и разрывать Нужен таран убийца в штрафной. Такой как Эменике или Адриано.Абубакар как раз такой. И удар у него очень приличный которым никто из наших так называемых напов похвастаться не может. На 2 сезона смело брать можно. Обедни не испортит точно а там поглядим.
t4hpsam6mc9z
t4hpsam6mc9z
вчера в 13:57
В 32 года в спартаке остается только что отдыхать, зная перспективу спартака.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ t439jqxnwhpw (раскрыть)
вчера в 13:55
последний раз ЦСКА слоханулся.
отказали от Аюба Аль Каади, героя Олимпиакоса и всей Греции.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:54
если Спартак возьмет его, то только с дурости.
в прошлом году Бешикташ убрал из состава пять футболистов.
причины у всех разные, но у Венсана причина перебьет все остальные.
игроки отстранили от команды из за симуляции травмы.
на самом деле в Турции ему сделали пересадку волос.
после операции врачи запретили игроку играть головой.
руководство клуба что то заподозрило и исключило Венсана из состава.
что будет дальше – вопрос открытый, если Спартак согласится купить симулянта, тогда добро пожаловать в РПЛ, ибо игрок сильный. Не зря Роналду попросил убрать его из Аль Насра.
На ЧМ в Катаре в последнем туре, Абубакар забил победный гол Бразилии,
и так радовался, что за снятие майки вторую желтую карточку получил.
А до этого он и сербам 2 положил.
Главное, шевелюра появилась, Спартак принимает его положение.
Головой играть положено только Соболеву.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:48
"Дружба дружбой...а денюжки врозь.."
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:42
Во первых, учитывая "дружеские" связи Сочи с Зенитом они его не продадут в Спартак никогда. Во вторых Сочи заключили с ним длительный контракт. А , в третьих, не забывай правило первой брачной ночи Зенита. Уйдет Касьера , Гуаирапа 150% в Зените будет.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:40, ред.
Брать однозначно. Свои 15ть голов он положит и жест Эменике покажет овощебазе
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 13:39
Именно так. Это не госденьги, как у Зенита, Динамо и Локо
dmk5za5h2yem
dmk5za5h2yem
вчера в 12:56
Перспективный, молодой сюда не поедет, из таких и приходится выбирать
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 12:55
Такой игрок Спартаку нужен, должен окупиться !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:23, ред.
Опять...Марафонец...
Игроков нету что ли ??
22 игры - 6 полезных действий...
Да и 33-й год парню....
Селекция "народной" продолжает отжигать...
Купили бы у Сочи Гуарирапу........и устанут забитые голы считать и титулы....
t439jqxnwhpw
t439jqxnwhpw
вчера в 12:17
Даже Почта России, содержащая цска, сто раз бы подумала, нужен он или нет.
derrik2000
derrik2000
вчера в 12:14
Если и брать да ещё и на такой большой оклад, то только года на полтора.
Как-то африканские футболисты в большинстве своём, приезжая в Россию и ВЫДАВ период хороших, даже отличных, матчей, потом "забивают болт" и просто обозначают движение на поле.
Последний и яркий пример - Эменике.
Поэтому, думаю, что полтора года - самое то.
А не схочет на полтора года подписывать контракт - пусть идёт лесом.
Но это я так... Пусть Лукойл своими ДЕНЬЖИЩАМИ сам распоряжается.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:00
3 млн евро - не хилые деньги. Луккойл может столько платить, значит пусть покупают. Это же не госденьги, как за бразилов в Питере платят.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:58, ред.
Было неплохо для Спартака,если договорятся.
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