Абубакар может перейти в «Спартак»

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вчера, 11:46

Нападающий «Бешикташа» может перейти в «Спартак».

В Москве камерунцу готовы платить зарплату в размере трех миллионов евро в год.

При этом Абубакар может разорвать контракт с турецким клубом и перейти в «Спартак» на правах свободного агента.

Встреча представителей состоится в ближайшие дни.