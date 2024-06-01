Селихов может покинуть «Спартак»

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вчера, 11:29

Как сообщает журналист Иван Карпов, вратарь может уйти из «Спартака». Новый главный тренер «красно-белых» не рассчитывает на футболиста.

На замену Селихову рассматривали из «Карабаха» и из «Панатинаикоса». Оба футболиста отказались.