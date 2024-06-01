Селихов может покинуть «Спартак»

Как сообщает журналист Иван Карпов, вратарь Александр Селихов может уйти из «Спартака». Новый главный тренер «красно-белых» Деян Станкович не рассчитывает на футболиста.
На замену Селихову рассматривали Андрея Лунёва из «Карабаха» и Юрия Лодыгина из «Панатинаикоса». Оба футболиста отказались.
Да, в этом году Селихов "не айс"...
Но что, Максименко лучше?
Тоже "бабочек" напривозил".
Да и вся команда вратарям под стать.
Ладно. Я за команду не отвечаю.
Станкович всё равно меня не послушает. )))
Да, в этом году Селихов "не айс"...
Но что, Максименко лучше?
Тоже "бабочек" напривозил".
Да и вся команда вратарям под стать.
Ладно. Я за команду не отвечаю.
Станкович всё равно меня не послушает. )))