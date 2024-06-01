Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Селихов может покинуть «Спартак»

вчера, 11:29

Как сообщает журналист Иван Карпов, вратарь Александр Селихов может уйти из «Спартака». Новый главный тренер «красно-белых» Деян Станкович не рассчитывает на футболиста.

На замену Селихову рассматривали Андрея Лунёва из «Карабаха» и Юрия Лодыгина из «Панатинаикоса». Оба футболиста отказались.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гендиректор «Пари НН»: «Вариант с приглашением Дзюбы не исключаем»
Вчера, 21:59
СлухиНикита Медведев уйдёт из «Ростова»
Вчера, 18:14
Дюпин близок к переходу в «Краснодар»
Вчера, 15:36
«Оренбург» готов продать Переса
Вчера, 14:29
Кади покинет «Краснодар» летом
Вчера, 14:11
«Спартак» не обращался в «Оренбург» по поводу трансфера Сысуева
Вчера, 13:57
Сортировать
Все комментарии
KURUM
KURUM
вчера в 16:24
Селихов сильнее Мвксименко..
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:24, ред.
Опытный Деян Станкович видимо сразу увидел уровень Селихова, понял, что этот вратарь ненадёжен и нестабилен и поэтому не рассчитывает на него. И в э этом Станкович прав на все сто. Да, Селихов очень способный голкипер и подавал большие надежды, когда играл в "Амкаре" был одним из самых лучших молодых вратарей РПЛ, поэтому его и пригласили в "Спартак". И поначалу он действительно показывал достойную игру, мы помним его умопомрачительные сейвы. Но к сожалению он оказался очень подверженным травмам, после которых он похоже так и не восстановился полностью , более того он начал деградировать и очень много косячить на ровном месте. Скорее всего, у него какие-то психологические проблемы, а это для вратаря очень плохо. Вратарь, в первую очередь, должен обладать железными нервами и хладнокровием - это залог стабильности. А этого у Селихова как раз нет. Но Лунёв и Лодыгин - это тоже не уровень Спартака.
xyecc9r888u8
xyecc9r888u8
вчера в 13:53
Стоит пожелать Селихову удачи в приличном клубе, раз в спартаке он лишний.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:43
В ПСЖ скоро итальянец без работы останется....можно позвать...
p96zsks3h9vu
p96zsks3h9vu
вчера в 12:19
Жалко Селихова, карьера прошла впустую в средненьком клубе.
derrik2000
derrik2000
вчера в 12:05
А чем Лодыгин и Лунёв лучше Селихова???
Да, в этом году Селихов "не айс"...
Но что, Максименко лучше?
Тоже "бабочек" напривозил".
Да и вся команда вратарям под стать.
Ладно. Я за команду не отвечаю.
Станкович всё равно меня не послушает. )))
Capral
Capral ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 11:49
    Capral
    Capral
    вчера в 11:47
    Чёт, не нравится мне политика нового тренера. Если, всё это правда, то, одного Максименко мало- нужен, кто-то еще, на подмену. Но Карпу- большого доверия нет, так что, не будем торопить картину, поглядим...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 11:44
    Большие зенитовцы редко когда пойдут Спартак...
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 11:30
    Да уж... теперь появится геймор с поиском приличного вратаря...
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     