В РФС рассказали, каким будет лимит на легионеров в новом сезоне

Президент РФС сообщил, что лимит на легионеров в новом сезоне не изменится.

На новый формат лимита мы перешли 2 года назад. Это был срок, за который этот формат должен был быть протестирован. Потом предполагается анализ, после которого мы вместе с Министерством спорта подготовим новые предложения.

Если делать экспресс-оценку, то изменение формата не повлияло на количество легионеров. Они остались на уровне сезона-19/20. Сейчас доля иностранных игроков более 5% во всех турнирах. 92% — российские футболисты. И около 2% уходит на спортсменов с паспортами ЕАЭС.

Можно отметить, что растёт игровое время молодых игроков, так что эффект от изменения лимита — положительный. Он позволил снизить траты на зарплаты клубов. Пока останемся в том же формате. Никаких изменений по лимиту не планируется.