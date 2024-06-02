В РФС рассказали, каким будет лимит на легионеров в новом сезоне

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что лимит на легионеров в новом сезоне не изменится.
На новый формат лимита мы перешли 2 года назад. Это был срок, за который этот формат должен был быть протестирован. Потом предполагается анализ, после которого мы вместе с Министерством спорта подготовим новые предложения.
Если делать экспресс-оценку, то изменение формата не повлияло на количество легионеров. Они остались на уровне сезона-19/20. Сейчас доля иностранных игроков более 5% во всех турнирах. 92% — российские футболисты. И около 2% уходит на спортсменов с паспортами ЕАЭС.
Можно отметить, что растёт игровое время молодых игроков, так что эффект от изменения лимита — положительный. Он позволил снизить траты на зарплаты клубов. Пока останемся в том же формате. Никаких изменений по лимиту не планируется.
Ранее Дюков подвёл итоги прошедшего сезона РПЛ.
Не возмущайтесь, цифры скорее всего приведены правильные, но наверное попутали в следующей части: 92% иностранцы, не более 5% российские..
А иначе как? Неужели нас считают абсолютно безграмотными...
Вот мои 3 класса церковно-приходской школы, глядя на сегодняшнюю встречу - Зенит - Балтика, на деревянных счётах показывают:
Зенит - Адамов и Сергеев с российскими паспорту.
Балтика - Латышонок, Жиров, Осипов и Козлов
Остальные в обеих командах - футбольные гастарбайтеры!))
Взять любую команду на поле... 5% это две ноги в бутсах с "капитаном" и 30летом...)))
Уж на что традиционный "Факел" в этом вопросе и то... Три иностранных голубя в составе.
Поражает безнаказанность...
Не возмущайтесь, цифры скорее всего приведены правильные, но наверное попутали в следующей части: 92% иностранцы, не более 5% российские..
А иначе как? Неужели нас считают абсолютно безграмотными...
Вот мои 3 класса церковно-приходской школы, глядя на сегодняшнюю встречу - Зенит - Балтика, на деревянных счётах показывают:
Зенит - Адамов и Сергеев с российскими паспорту.
Балтика - Латышонок, Жиров, Осипов и Козлов
Остальные в обеих командах - футбольные гастарбайтеры!))
Взять любую команду на поле... 5% это две ноги в бутсах с "капитаном" и 30летом...)))
Уж на что традиционный "Факел" в этом вопросе и то... Три иностранных голубя в составе.
Поражает безнаказанность...