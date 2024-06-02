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В РФС рассказали, каким будет лимит на легионеров в новом сезоне

вчера, 15:32

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что лимит на легионеров в новом сезоне не изменится.

На новый формат лимита мы перешли 2 года назад. Это был срок, за который этот формат должен был быть протестирован. Потом предполагается анализ, после которого мы вместе с Министерством спорта подготовим новые предложения.

Если делать экспресс-оценку, то изменение формата не повлияло на количество легионеров. Они остались на уровне сезона-19/20. Сейчас доля иностранных игроков более 5% во всех турнирах. 92% — российские футболисты. И около 2% уходит на спортсменов с паспортами ЕАЭС.

Можно отметить, что растёт игровое время молодых игроков, так что эффект от изменения лимита — положительный. Он позволил снизить траты на зарплаты клубов. Пока останемся в том же формате. Никаких изменений по лимиту не планируется.

Ранее Дюков подвёл итоги прошедшего сезона РПЛ.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 10:00
Сами жалуетесь на коррупцию и в тоже время радуетесь засилью легионеров в нашем футболе. Ваши слова: "По этой причине пусть товарищей ОТТУДА в командах будет больше. Они играют лучше доморощенных, а лично мне приятнее во время матча смотреть на их игру." Ну, и где ваша логика?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:57
Коррупция на всех уровнях. Если более детально, то томА можно писАть и защитить как минимум кандидатскую диссертацию.
cska1948
cska1948 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:50
Говоря, что сравнение некорректное вы тем самым признаёте, что в советские времена, без всяких легионеров, эти виды спорта развивались лучше чем сейчас, а это значит, что и вы согласны с тем, что легионеры это не благо, а вред для нашего спорта.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:33
Юра, ты меня извини, но ты не вник в суть. Газпром - это госструктура и деньги Газпрома - это бюджетные деньги. Так же как и ВТБ и РЖД тоже госструктуры, а значит и Динамо и Локо тоже живут за счет бюджета. Ты спросишь , а в чем разница, почему Зенит купается в бюджетных деньгах ,а Динамо и Локо мягко говоря " не бедствуют? Объясню. Все дело в наших законах, по которым наемный работники, госслужащие , первые лица этих структур, соответственно Миллер, Кости и Белозеров имеют право фактически распоряжаться бюджетным деньгами почти как своими личными. Там куча лазеек, от создания непрофильных активов и до еще много чего. Но главы этих структур по разному относятся к футболу. Если Миллер - фанат футбола и Зенита в частности, то Костин финансирует Динамо исключительно из необходимости как довесок в территории Петровского парка, который он поглотил. У РЖД и Белозеров свои отношения с Локо, но не фанатские. Вот именно в силу этих факторов эти три клуба самые богатые в РПЛ , а еще 2 богатых - это частные Спартак и Краснодар. Все . В РПЛ все зависит от денег. Первые 5 место - это 5 самых богатых клубов. Все четко
cska1948
cska1948 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:28
Скажите, кто наставил пистолет на наш спорт? Почему мы ОБЯЗАНЫ приглашать легионеров?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Lexand (раскрыть)
вчера в 21:15
Молодец, в точку. И именно легионеры играют в красивый ( по отношению к нашему ) футбол, который мы смотрим с удовольствием.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:13
Сравнение некорректное. Другие времена, другой общественный строй, другие взаимоотношения. Всё другое, а потому о том, что было во времена СССР, к большому сожалению надо забыть и руководствоваться тем, что мы имеем в настоящий момент.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:09
А с чем здесь можно не согласиться ? Вы правы, но в данном случае речь ведётся о "Газпроме", который имеет возможность содержать классных ребят из-за рубежа, которые и делают погоду в РПЛ. Другие клубы такой возможности не имеют, и что в этом особенного? За границей такая же картина: у кого владельцы и спонсоры побогаче, те и успешнее. Это естественно, и удивляться здесь нечему.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:07
Анатолий, я это прекрасно знаю. Но поскольку мой оппонент назвал именно Серёгина "недотёпой", то на примере Серёгина я ему на пальцах объяснил, какую "пользу" приносят нашему футболу легионеры.
cska1948
cska1948 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:04
А вы вспомните, а если не можете вспомнить, то почитайте в инете, с кем конкурировали футболисты, хоккеисты, баскетболисты в советские времена. И сравните успехи советских футболистов, хоккеистов, баскетболистов с успехами в этих видах спорта современных российских профессионалов. Если не хотите, то поверьте мне на слово, что советские спортсмены в этих видах спорта без всякой конкуренции с легионерами были на голову, а то и на ДВЕ выше современных.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:59
Володя. извини, что вмешался. К сожалению Сергеев не одинок. Был Арсен Адамов, защитник, вызывавшийся в сборную , прирос к лавке, ушел в аренду. Сейчас на лавке прозябает Коваленко - тоже в сборной был. сейчас твердый лавочник. Какая конкуренция? Это смешно. Все легионеры ( их 14) куплены за большие деньги, им платят очень много и они не могут сидеть на лавке. Они будут играть всегда. А Сергее, Мостовой, Караваев, Коваленко будут неуклонно деградировать при такой "конкуренции"
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:57
А что вы подразумеваете под " Легионеры не способствуют развитию нашего футбола" ? По вашей логике получается, что не будь их в командах, российские игроки заиграют во всю прыть, начнут совершенствовать своё мастерство и тогда составят конкуренцию "западникам". Так ? На мой взгляд, будет всё в точности наоборот. Не будет конкуренции - наши лентяи перестанут совершенствовать своё "мастерство", которого и так кот наплакал, и останутся на прежнем уровне. Зачем его совершенствовать, если место в основном составе тебе забронировано и твоему существованию ничто и никто не мешает. А вот конкуренция с легионерами заставляет их как минимум не отставать в развитии мастерства, а как максимум - стремиться занять их место на поле.
cska1948
cska1948 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:41
Как вы думаете, Сергеева в Зенит взяли потому, что он недотёпа или потому, что в КС он показывал приличный футбол? И подумайте о том, что именно Зенит из него сделал этого самого недотёпу держа его на лавке. Из игрока основы Зенит сделал лавочника, который на лавке растерял все свои лучшие качества. На примере Сергеева напрашивается логический вывод, что легионеры не способствуют развитию нашего футбола, а убивают его.
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:32
Олег привет! Удивляться тут нечему. Пока латиноамериканцы будут приносить Зениту титулы лимит будет признаваться ПРАВИЛЬНЫМ и приносящим "пользу" в развитии российского футбола. Ну, а если, вдруг, Зенит споткнётся, то в интересах развития российского футбола лимит на легионеров будет УВЕЛИЧЕН.
pomor45
pomor45 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:21
Сергеев не недотёпа. Семак его неправильно использует. Это игрок такого психологического склада, что не выносит груза ответственности. Он в таких ситуациях зажимается и утрачивает главное своё качество - инстинкт гола, который он не раз проявлял, когда его выпускали в конце игры в сложной для команды ситуации. Ситуация сложная для команды, но не для него: он или выручит команду, забив гол, или ничем не ухудшит ситуацию, если забить не удастся. То есть или герой, или не получилось - поздно, мол, выпустили. Тут есть напряг, тут на него смотрит не только вся команда, а и весь стадион - ждёт гол. Тут и происходит с ним ступор: или во вратаря робко мячик ткнёт, или вовсе мимо пустых ворот. Со всеми, конечно, случается, но с ним, как правило. К тому же, инстинкт гола у него срабатывает тоже на свежую голову и ногу. Уставший он бесполезен полностью. Так что, когда его выпускали в последние 15 минут, когда он был свеж и раскрепощён, а соперник уставший и уже не так подвижный и реактивный, тут он и был на коне. Это Семаку и следовало бы использовать и ему дать это понять, чтобы в основу не рыпался, а собирал свою славу налегке. Психологический тип никакими тренировками изменить невозможно. На тренировках, разных там двусторонках, напряжения боя нет, и такой игрок будет там выглядеть лучше других, но в бою-то это всё пропадает.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:18
Как говорил Верещагин " Мне за державу обидно". Юра, пойми , дорогой, суть моих претензий в том, что в Европе иностранцы играют за деньги владельцев клубов, а у нас они в основном сидят на шее нашего бюджета. Это нонсенс. Платить профессиональным футболистам огромные деньги из госбюджета, по сути из одного кармана, что и врачам, учителям. С этим я не могу смириться. У нас в РПЛ 3 частных клуба и их владельцы пусть платят кому угодно и сколько угодно. Но сажать профессиональные клубы на шею бюджету - это возмутительно. Мы так богаты? У нас не собирают деньги на лечение детей ? Ответь только честно.
Lexand
Lexand ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:14
Какая разница кто на поле, болеть надо за красивый футбол
pomor45
pomor45
вчера в 19:37
Когда разрешали выпускать на поле не более 5 иностранцев, болельщики возмущались, что это снижает конкуренцию и создаёт благоприятную среду бездельникам с паспортами. Лимит изменили: количество иностранцев в команде ограничили, но на поле разрешили выпускать не 5, а 8 иностранцев, как раз для того, чтобы напрячь паспортистов. Видим, что имеем. Паспортисты не напряглись, им эта конкуренция за основной состав на фиг не нужна, а нужно, чтобы в клубе было побольше мест для них, что и произошло. Большинству из них и на лавке не дует, даже лучше, чем в поле пахать.
pomor45
pomor45 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:17, ред.
Всё правильно. Чиновник говорит о цифрах по списочному составу клубов, а ты о тех, что на поле, где этот же чиновник допустил присутствие 8 иностранцев с каждой стороны единовременно. Получается, что 5% иностранцев играют на поле, а 92% россиян числятся игроками клубов, а на поле появляются от 27 до 36 процентов из них.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:13, ред.
Вы правы, но только отчасти. Почему - то болельщики за границей не заморачиваются вопросом, почему в их командах (не во всех, но во многих ведущих) много иностранцев, и относятся к такому положению вещей спокойно, без патриотического угара. И это правильно. Вот сегодня в матче на Суперкубок Сергеев дважды сыграл нелепо, хотя мог распорядиться мячом и моментом более классно. И что, если таких недотёп в командах будет больше, вам будет интереснее смотреть матчи ? Сомневаюсь в этом.
По этой причине пусть товарищей ОТТУДА в командах будет больше. Они играют лучше доморощенных, а лично мне приятнее во время матча смотреть на их игру.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:44
Шуnя771 . Это делается для отвода глаз. Он же человек Газпрома и его задача показать, что в РПЛ все равны, правда Зенит маленько ровнее. А мне просто с высоты своего возраста хотелось бы обратиться к питерским. "Братцы - ленинградцы, неужели вам приятно болеть за кучку наемников, которые никакого отношения к вашему славному городу не имеют.? И которых интересуют только деньги, которые услужливый и амбициозный Миллер готовить щедро сыпать в их карманы их государственного кармана. А где же элементарный патриотизм, любовь к родному городу, уважение к его истории.? Вместо этого эйфория по поводу чемпионства. А кому оно нужно ? Миллеру в первую очередь. А Ленинградский футбол между прочим безвозвратно ушел.....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:08
Народ!
Не возмущайтесь, цифры скорее всего приведены правильные, но наверное попутали в следующей части: 92% иностранцы, не более 5% российские..
А иначе как? Неужели нас считают абсолютно безграмотными...
Вот мои 3 класса церковно-приходской школы, глядя на сегодняшнюю встречу - Зенит - Балтика, на деревянных счётах показывают:
Зенит - Адамов и Сергеев с российскими паспорту.
Балтика - Латышонок, Жиров, Осипов и Козлов
Остальные в обеих командах - футбольные гастарбайтеры!))
Взять любую команду на поле... 5% это две ноги в бутсах с "капитаном" и 30летом...)))
Уж на что традиционный "Факел" в этом вопросе и то... Три иностранных голубя в составе.
Поражает безнаказанность...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:01, ред.
Дюков говорит о всех турнирах, а не об этих двух командах. По этой причине ваши подсчёты неверны.
Elliada_
Elliada_
вчера в 17:51
Обойти лимит легионеров достаточно легко. Просто дать им российский паспорт.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:29, ред.
Дюков :"Средняя температура по Больнице 36.7°"

Если Семаку сейчас оставить 5% легов - он будет в стыках биться.....в ПФЛ...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:29
Дюков сказал как в воду пукнул. Пошли одни пузыри ))).
lotsman
lotsman ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 17:21
Это средний показатель. С советских времён чиновники не могут отвыкнуть от средних показателей. К примеру, условно - Директор производства получает 10, рабочий получает 1. Средняя зарплата на производстве 5. И до сих пор, когда по телевизору говорят о средних зарплатах в регионах, люди, в этих регионах, от хохота угорают.)
K_TS16
K_TS16
вчера в 17:20
Бред
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:31, ред.
Дюковщина , а не чемпионат. Какие он цифры приводит...??? А у "флагмана" , где рост российских футболистов или у краснодара...??? А это же лидеры сейчас нашего футболу и на них равняються...)
Дуков...Ау.....
Futurista
Futurista
вчера в 16:29
Гость
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