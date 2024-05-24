«Кубань», «Уфа» и «Волгарь» не получили лицензии на участие в Первой лиге

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вчера, 17:20

23 клуба получили лицензии РФС II на участие в Первой лиге в сезоне-2024/25: «Химки», «Динамо» (Махачкала), «Акрон» (Тольятти), «Арсенал» (Тула), «Родина» (Москва), «Енисей» (Красноярск), «Тюмень», «Шинник» (Ярославль), «Алания» (Владикавказ), «Торпедо» (Москва), «Нефтехимик» (Нижнекамск), « КАМАЗ » (Набережные Челны), « СКА -Хабаровск», «Черноморец» (Новороссийск), «Сокол» (Саратов), «Ленинградец» (Ленинградская область), «Новосибирск», «Велес» (Москва), «Ротор» (Волгоград), «Челябинск», «Чайка» (с. Песчанокопское), «Краснодар-2», «Родина-2» (Москва).