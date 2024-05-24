«Кубань», «Уфа» и «Волгарь» не получили лицензии на участие в Первой лиге

23 клуба получили лицензии РФС II на участие в Первой лиге в сезоне-2024/25: «Химки», «Динамо» (Махачкала), «Акрон» (Тольятти), «Арсенал» (Тула), «Родина» (Москва), «Енисей» (Красноярск), «Тюмень», «Шинник» (Ярославль), «Алания» (Владикавказ), «Торпедо» (Москва), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «КАМАЗ» (Набережные Челны), «СКА-Хабаровск», «Черноморец» (Новороссийск), «Сокол» (Саратов), «Ленинградец» (Ленинградская область), «Новосибирск», «Велес» (Москва), «Ротор» (Волгоград), «Челябинск», «Чайка» (с. Песчанокопское), «Краснодар-2», «Родина-2» (Москва).
В выдаче лицензии РФС II в связи с невыполнением обязательных критериев отказано «Кубани», «Уфе» и астраханскому «Волгарю». Решение вынесено с отсрочкой до 4 июня 2024 года.