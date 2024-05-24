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«Кубань», «Уфа» и «Волгарь» не получили лицензии на участие в Первой лиге

вчера, 17:20

23 клуба получили лицензии РФС II на участие в Первой лиге в сезоне-2024/25: «Химки», «Динамо» (Махачкала), «Акрон» (Тольятти), «Арсенал» (Тула), «Родина» (Москва), «Енисей» (Красноярск), «Тюмень», «Шинник» (Ярославль), «Алания» (Владикавказ), «Торпедо» (Москва), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «КАМАЗ» (Набережные Челны), «СКА-Хабаровск», «Черноморец» (Новороссийск), «Сокол» (Саратов), «Ленинградец» (Ленинградская область), «Новосибирск», «Велес» (Москва), «Ротор» (Волгоград), «Челябинск», «Чайка» (с. Песчанокопское), «Краснодар-2», «Родина-2» (Москва).

В выдаче лицензии РФС II в связи с невыполнением обязательных критериев отказано «Кубани», «Уфе» и астраханскому «Волгарю». Решение вынесено с отсрочкой до 4 июня 2024 года.

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Кубань  Уфа  Волгарь
Источник: rfs.ru
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Все комментарии
gyvhu4n3hyyb
gyvhu4n3hyyb
вчера в 19:05
Уфа что-то вообще упала.
qgzdge77tbu4
qgzdge77tbu4
вчера в 18:57
Неужели первую лигу расширяют?
LOpp
LOpp
вчера в 18:09
Кубань и Волгарь и без этого из первой лиги вылетают
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:52
Минимум двум командам из этого списка надо другую лицензию получать...
drug01
drug01
вчера в 17:32
Главное Химки и Динамо получили!!!
Гость
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