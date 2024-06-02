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«Сент-Этьен» сыграет в новом сезоне Лиги 1

вчера, 20:55
МецЛоготип футбольный клуб Мец2 : 2Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-ЭтьенЗакончился в доп. время

«Мец» сыграл вничью с «Сент-Этьеном» в ответном матче за право сыграть в следующем сезоне Лиги 1 (2:2, общий счет 3:4).

Ламин Камара вывел хозяев поля вперед на 17-й минуте, Жорж Микаутадзе на 25-й реализовал пенальти и удвоил преимущество команды. Лео Петро отыграл один из мячей на 35-й, поединок перешел в дополнительное время. Ибрахима Ваджи на 117-й минуте вернул равенство на табло.

У «Меца» на 6-й минуте красную карточку получил Папе Дьялло.

«Сент-Этьен» вернулся в Лигу 1.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:59
Сент-Этьен!!!!
Было грустно смотреть на эти взлеты и падения зеленых.
многократный чемпион Франции с великой истории с славными традициями.
Одной из причин крушения С-Э в 80-х годах было то, что в клубе
существовала так называемвя "черная касса".
из этой черной кассы почти всем игрокам С-Э выплачивались деньги.
естественно, налогом они не облагались.
За это бывший президент клуба и попал в скрытую камеру.
Еще скандал по Левицкому, экс кипер Спартака.
Максим даже провел несколько дней на нарах из за паспортного скандала.
Такие вещи бесследно не проходят.
Рад, что С-Э вернулся в Первую Лигу, и надеюсь, что надолго.
Дерби с Лионом - классика!!!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:02
Отлично! Сент-Этьен - это серьезный клуб по меркам Франции, пусть он сейчас и находится не в лучшем состоянии, но все равно поинтереснее Меца. Ну и насладимся жарким ронским дерби в следующем сезоне.
Capral
Capral
вчера в 22:10, ред.
Вот так, подумаешь, какие только известные команды, с европейским именем не вылетали в пердив. Про немецкие Гамбург и Кайзерслаутерн- уже писал, а вот, сейчас, Сент-Этьен. А ведь, когдато, эта команда громила киевское Динамо-3:0, в пик расцвета киевлян!!! Ну что же, можно поздравить команду- с возвращением!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:04
Клуб с такой историей должен играть в Лиге 1
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:48
Ура, поздравляю, смотрел матч, Сент Этьен больше заслужил повышения!
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:13
Надо отметить возвращение далось очень тяжело .
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