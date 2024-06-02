«Сент-Этьен» сыграет в новом сезоне Лиги 1

«Мец» сыграл вничью с «Сент-Этьеном» в ответном матче за право сыграть в следующем сезоне Лиги 1 (2:2, общий счет 3:4).
Ламин Камара вывел хозяев поля вперед на 17-й минуте, Жорж Микаутадзе на 25-й реализовал пенальти и удвоил преимущество команды. Лео Петро отыграл один из мячей на 35-й, поединок перешел в дополнительное время. Ибрахима Ваджи на 117-й минуте вернул равенство на табло.
У «Меца» на 6-й минуте красную карточку получил Папе Дьялло.
«Сент-Этьен» вернулся в Лигу 1.
Было грустно смотреть на эти взлеты и падения зеленых.
многократный чемпион Франции с великой истории с славными традициями.
Одной из причин крушения С-Э в 80-х годах было то, что в клубе
существовала так называемвя "черная касса".
из этой черной кассы почти всем игрокам С-Э выплачивались деньги.
естественно, налогом они не облагались.
За это бывший президент клуба и попал в скрытую камеру.
Еще скандал по Левицкому, экс кипер Спартака.
Максим даже провел несколько дней на нарах из за паспортного скандала.
Такие вещи бесследно не проходят.
Рад, что С-Э вернулся в Первую Лигу, и надеюсь, что надолго.
Дерби с Лионом - классика!!!
Было грустно смотреть на эти взлеты и падения зеленых.
многократный чемпион Франции с великой истории с славными традициями.
Одной из причин крушения С-Э в 80-х годах было то, что в клубе
существовала так называемвя "черная касса".
из этой черной кассы почти всем игрокам С-Э выплачивались деньги.
естественно, налогом они не облагались.
За это бывший президент клуба и попал в скрытую камеру.
Еще скандал по Левицкому, экс кипер Спартака.
Максим даже провел несколько дней на нарах из за паспортного скандала.
Такие вещи бесследно не проходят.
Рад, что С-Э вернулся в Первую Лигу, и надеюсь, что надолго.
Дерби с Лионом - классика!!!