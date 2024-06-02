«Сент-Этьен» сыграет в новом сезоне Лиги 1

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вчера, 20:55

«Мец» сыграл вничью с «Сент-Этьеном» в ответном матче за право сыграть в следующем сезоне Лиги 1 (2:2, общий счет 3:4).

Ламин Камара вывел хозяев поля вперед на 17-й минуте, Жорж Микаутадзе на 25-й реализовал пенальти и удвоил преимущество команды. Лео Петро отыграл один из мячей на 35-й, поединок перешел в дополнительное время. Ибрахима Ваджи на 117-й минуте вернул равенство на табло.

У «Меца» на 6-й минуте красную карточку получил Папе Дьялло.

«Сент-Этьен» вернулся в Лигу 1.