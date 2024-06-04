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Мбаппе может получить номер Модрича в «Реале»

сегодня, 00:21

«Реал» официально объявил о трансфере нападающего Килиана Мбаппе.

В следующем сезоне француз будет выступать за мадридский клуб под девятым номером.

Однако в 2025 году, когда команду, скорее всего, покинет Лука Модрич, Мбаппе возьмёт себе десятый номер.

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Все комментарии
Hamman
Hamman ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 16:21
Пока Модрич в команде, Мбаппе будет играть под номером 10 Junior.
112910415
112910415
сегодня в 14:54
ровно так и будет
yrxjn39yd3mq
yrxjn39yd3mq
сегодня в 07:48
Короче при действующем Модриче десятку он не получит,если сам Лука не подарит
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 05:08
Что то я как то связать не могу новость!
Мбаппе в следующем сезоне, а это 24/25 будет играть под 10 номером, а летом 2025 года Модрич покинет и Мбаппе возьмёт его 10 номер. Это как?
Получается в сезоне 24/25 под 10 номером будут играть два игрока Модрич и Мбаппе, а в сезоне 25/26 Мбаппе будет играть под номером 10+10?
Чудно!!!
Comentarios
Comentarios
сегодня в 04:25, ред.
Ну до Модрича ему далековато
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 01:31
Геша обидится.. Хе..
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:40
Я думаю что это вполне может произойти .
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