Мбаппе может получить номер Модрича в «Реале»

1717449717

сегодня, 00:21

«Реал» официально объявил о трансфере нападающего .

В следующем сезоне француз будет выступать за мадридский клуб под девятым номером.

Однако в 2025 году, когда команду, скорее всего, покинет , Мбаппе возьмёт себе десятый номер.