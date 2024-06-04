Мбаппе может получить номер Модрича в «Реале»

«Реал» официально объявил о трансфере нападающего Килиана Мбаппе.
В следующем сезоне француз будет выступать за мадридский клуб под девятым номером.
Однако в 2025 году, когда команду, скорее всего, покинет Лука Модрич, Мбаппе возьмёт себе десятый номер.
Мбаппе в следующем сезоне, а это 24/25 будет играть под 10 номером, а летом 2025 года Модрич покинет и Мбаппе возьмёт его 10 номер. Это как?
Получается в сезоне 24/25 под 10 номером будут играть два игрока Модрич и Мбаппе, а в сезоне 25/26 Мбаппе будет играть под номером 10+10?
Чудно!!!
Мбаппе в следующем сезоне, а это 24/25 будет играть под 10 номером, а летом 2025 года Модрич покинет и Мбаппе возьмёт его 10 номер. Это как?
Получается в сезоне 24/25 под 10 номером будут играть два игрока Модрич и Мбаппе, а в сезоне 25/26 Мбаппе будет играть под номером 10+10?
Чудно!!!