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Клозе имеет шансы возглавить «Лацио»

вчера, 17:12

Бывший футболист сборной Германии Мирослав Клозе может стать главным тренером «Лацио».

По слухам, команду в ближайшее время покинет ее нынешний наставник Игор Тудор. Другим кандидатом является Марко Барони из «Вероны».

Клозе играл за «орлов» с 2011 по 2016 год, там он и завершил карьеру игрока.

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Все комментарии
ssspartak
ssspartak
вчера в 21:06
Лацио вообще своеобразная команда. Может провалиться в хорошие времена, а может и выступать наравне с грандами не имея в своем составе громких имён. Клозе для них вообще свой...поэтому любопытно будет наблюдать за игрой если Клозе реально придет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:19
жаль...Игор Тудор один из самых талантливых тренеров.
но ни в Ювентусе. ни в Марселе, ни в Лацио ему не дают время создать команду.
Марселе хорват установил настоящую диктатуру с элитной физподготовкой.
Если коротко: Марсель тогда создал реальный проект из утопии
о перспективном, но пока еще ничего не добившемся тренере,
которому моментально дают безграничную власть.
И вот что из этого получилось.
Игроки жаловались на Тудора с первой тренировки.
Но первый раз боссы Марселя поддержали тренера новичка, а не лидеров.
Особенно конфликт был с Гендузи.
франц. игрок ушел в Лацио.
Но скоро Тудора назначили тренером Лацио))
судьба.
И нулевая готовность к компромиссам.
Говорили, что Гендузи из за ссоры с Тудором хочет в Астон Виллу.
не успел.
Тудор раньше уйдет.
Важное пояснение о тренерском стиле Тудора.
Хорват последователь Джан Пьеро Гасперини.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:34
Вот уж интересный ход со стороны Лацио
Гость
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