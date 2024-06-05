Клозе имеет шансы возглавить «Лацио»

1717596741

вчера, 17:12

Бывший футболист сборной Германии может стать главным тренером «Лацио».

По слухам, команду в ближайшее время покинет ее нынешний наставник Игор Тудор. Другим кандидатом является из «Вероны».

Клозе играл за «орлов» с 2011 по 2016 год, там он и завершил карьеру игрока.