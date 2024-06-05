Клозе имеет шансы возглавить «Лацио»

Бывший футболист сборной Германии Мирослав Клозе может стать главным тренером «Лацио».
По слухам, команду в ближайшее время покинет ее нынешний наставник Игор Тудор. Другим кандидатом является Марко Барони из «Вероны».
Клозе играл за «орлов» с 2011 по 2016 год, там он и завершил карьеру игрока.
но ни в Ювентусе. ни в Марселе, ни в Лацио ему не дают время создать команду.
Марселе хорват установил настоящую диктатуру с элитной физподготовкой.
Если коротко: Марсель тогда создал реальный проект из утопии
о перспективном, но пока еще ничего не добившемся тренере,
которому моментально дают безграничную власть.
И вот что из этого получилось.
Игроки жаловались на Тудора с первой тренировки.
Но первый раз боссы Марселя поддержали тренера новичка, а не лидеров.
Особенно конфликт был с Гендузи.
франц. игрок ушел в Лацио.
Но скоро Тудора назначили тренером Лацио))
судьба.
И нулевая готовность к компромиссам.
Говорили, что Гендузи из за ссоры с Тудором хочет в Астон Виллу.
не успел.
Тудор раньше уйдет.
Важное пояснение о тренерском стиле Тудора.
Хорват последователь Джан Пьеро Гасперини.
но ни в Ювентусе. ни в Марселе, ни в Лацио ему не дают время создать команду.
Марселе хорват установил настоящую диктатуру с элитной физподготовкой.
Если коротко: Марсель тогда создал реальный проект из утопии
о перспективном, но пока еще ничего не добившемся тренере,
которому моментально дают безграничную власть.
И вот что из этого получилось.
Игроки жаловались на Тудора с первой тренировки.
Но первый раз боссы Марселя поддержали тренера новичка, а не лидеров.
Особенно конфликт был с Гендузи.
франц. игрок ушел в Лацио.
Но скоро Тудора назначили тренером Лацио))
судьба.
И нулевая готовность к компромиссам.
Говорили, что Гендузи из за ссоры с Тудором хочет в Астон Виллу.
не успел.
Тудор раньше уйдет.
Важное пояснение о тренерском стиле Тудора.
Хорват последователь Джан Пьеро Гасперини.