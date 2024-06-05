Хюберс может покинуть «Кёльн», команда вылетела из Бундеслиги

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вчера, 17:38

Защитник может уйти из «Кёльна», ранее команда покинула Бундеслигу.

Что примечательно, стоимость отступных в контракте игрока разнится в зависимости от потенциального покупателя. Клубы АПЛ будут вынуждены заплатить за игрока 6 миллионов евро в случае трансфера, ценник в 3 млн установлен для коллективов из Чемпионшипа и чемпионата Турции, а также 5 млн — для Ла Лиги, Серии А и Лиги 1.

Данное условие будет действовать до ближайшей субботы.