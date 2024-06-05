Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиГермания. Вторая Бундеслига 2024/2025

Хюберс может покинуть «Кёльн», команда вылетела из Бундеслиги

вчера, 17:38

Защитник Тимо Хюберс может уйти из «Кёльна», ранее команда покинула Бундеслигу.

Что примечательно, стоимость отступных в контракте игрока разнится в зависимости от потенциального покупателя. Клубы АПЛ будут вынуждены заплатить за игрока 6 миллионов евро в случае трансфера, ценник в 3 млн установлен для коллективов из Чемпионшипа и чемпионата Турции, а также 5 млн — для Ла Лиги, Серии А и Лиги 1.

Данное условие будет действовать до ближайшей субботы.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиЛосано переходит в «Сан-Диего»
Вчера, 17:46
В «Челси» готовы рассмотреть только продажу Лукаку
Вчера, 16:11
Звёзды «Манчестер Сити» шантажируют клуб. Причина – вероятный уход Гвардиолы
Вчера, 13:55Вадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии7
«Жирона» подпишет победителя МЧМ-2023, который мог оказаться в «Спартаке»
Вчера, 13:24
Лапорта высказался о будущем Канселу и Феликса
Вчера, 09:48
Слухи«Реал» по-прежнему намерен подписать Дэвиса
Вчера, 09:18
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:10
Кельн. Гамбург. Шальке, Кайзерслаутерн.
не хватает этих названий клубов в матчах Бундеслиги 1
r9rhhkd58arm
r9rhhkd58arm
вчера в 18:47
Для Кёльна плохой сезон! Теперь игроки будут бежать
Köln
Köln
вчера в 18:05
Удачи ему! Ждём Клоппа на должность главного тренера Кёльна!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 