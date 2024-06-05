В «Челси» готовы рассмотреть только продажу Лукаку

1717593086

вчера, 16:11

В «Челси» настаивают на том, что не намерены отдавать в аренду нападающего сборной Бельгии . «Аристократы» знают об интересе нового главного тренера «Наполи» Антонио Конте к игроку, так как первые переговоры уже состоялись. Лондонский клуб дал понять, что готов отпустить Лукаку этим летом в любой клуб за 38 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне, выступая на правах аренды за «Рому», 31-летний нападающий провёл 47 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает бельгийца в 30 миллионов евро.