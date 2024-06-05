В «Челси» готовы рассмотреть только продажу Лукаку

В «Челси» настаивают на том, что не намерены отдавать в аренду нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку. «Аристократы» знают об интересе нового главного тренера «Наполи» Антонио Конте к игроку, так как первые переговоры уже состоялись. Лондонский клуб дал понять, что готов отпустить Лукаку этим летом в любой клуб за 38 миллионов фунтов.
В прошедшем сезоне, выступая на правах аренды за «Рому», 31-летний нападающий провёл 47 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает бельгийца в 30 миллионов евро.
Зачем его покупали за 100 миллионов евро не понятно, как и кому его хоть за треть этих денег теперь продать.
Зачем его покупали за 100 миллионов евро не понятно, как и кому его хоть за треть этих денег теперь продать.