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В «Челси» готовы рассмотреть только продажу Лукаку

вчера, 16:11

В «Челси» настаивают на том, что не намерены отдавать в аренду нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку. «Аристократы» знают об интересе нового главного тренера «Наполи» Антонио Конте к игроку, так как первые переговоры уже состоялись. Лондонский клуб дал понять, что готов отпустить Лукаку этим летом в любой клуб за 38 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне, выступая на правах аренды за «Рому», 31-летний нападающий провёл 47 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает бельгийца в 30 миллионов евро.

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Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 17:46
Лукаку это классический пример,что для то6о,что бы продать что нибудь не нужное,сначало надо купить что нибудь не нужное.
Зачем его покупали за 100 миллионов евро не понятно, как и кому его хоть за треть этих денег теперь продать.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:39
Без Лукаку будет скучно в Челси, он там революционер !
Гость
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