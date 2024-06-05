Звёзды «Манчестер Сити» шантажируют клуб. Причина – вероятный уход Гвардиолы

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вчера, 13:55

Не только Де Брюйне «изучает варианты».

Гвардиола задал тренд внутри команды

«Манчестер Сити» подал иск на АПЛ из-за «диктатуры большинства». Звучит забавно, ведь им буквально не нравится демократия, когда право голоса есть у всех, а не только у самых богатых клубов. «Горожане» мечтают через суд добиться отмены финансовых правил, чтобы шейхи могли завышать стоимость спонсорских контрактов, а Гвардиола покупал игроков за 100 млн евро каждого. Но наглый иск похож на шаг отчаяния от юристов. Мешает тот самый суд. Гвардиола может уйти через год. Хосеп знает детали дел о финансовых махинациях. Возможно, дальше тянуть не станут. Тогда будет жесткий вердикт, «Манчестер Сити» накажут отъемом очков в АПЛ и отберут парочку старых титулов. Гвардиола не спешит делать категоричные заявления о своем будущем в такой напряженной обстановке, держит в уме вариант с уходом. Поэтому его футболисты, а особенно их жадные агенты, используют ситуацию для классического шантажа клуба. Сразу несколько именитых игроков хотят воспользоваться неопределенной ситуацией, чтобы потрусить денежное дерево своих шейхов, как поступал Мбаппе в Париже.

Де Брюйне открыто рассуждает об уходе

Об уходе Де Брюйне заговорили не вчера, и причины на поверхности. Впрочем, слово опытному полузащитнику Кевину:

В моем возрасте надо быть открытым ко всем приглашениям. Заявляют о невероятных суммах накануне завершения карьеры. Я должен подумать. Моя жена не откажется от экзотического приключения. Если я поиграю в Саудовской Аравии два года, то смогу заработать состояние. Возможно, даже за 15 лет в футболе я столько не заработал. Нужно думать.

Важная ремарка – у Де Брюйне язык без костей. Его прямота часто пугающая, у Кевина немецкая наглость, хоть и бельгиец. Никаких намеков. Прямо говорит, что на столе есть приглашения из Саудовской Аравии. И если увидит нежелания «Манчестер Сити» остановить его на пути к решению об экзотическом приключении, то соберутся семьей и уедут в Саудовскую Аравию этим летом. Важна позиция Гвардиолы. Если знает, как играть без Кевина – Де Брюйне точно уйдет. Настолько самоуверенный человек не будет сидеть на скамейке. Кевин хочет уважения. А пока был травмирован, Хосеп с тренерским штабом придумали варианты игры без шикарного плеймейкера. В июле Де Брюйне стукнет 33 года, ветерана зовут не только шейхи.

Бернарду и Альвареса будут окучивать летом

Силва давно заинтересовал «Барселону», но у каталонцев нет денег. Затем включились шейхи из Саудовской Аравии. Однако шейхи из ОАЭ , которые владеют «Манчестер Сити», нашли для португальца аргументы. Вот только если Гвардиола планирует в новом сезоне чаще использовать Фодена и Альвареса, то Бернарду уйдет в тень. А у него тоже непростой характер, как у Де Брюйне. Такие парни не потерпят малейших намеков на позицию Модрича в «Реале», где ветеран выходит на замену. А если Бернарду услышит, что «Манчестер Сити» после юного Савио из «Жироны» охотится также за Родриго из «Реала», то может найти себе новый клуб прямо сейчас. Его всегда с радостью заберут, например, в ПСЖ . Пока Силва будет на Евро-2024 в Германии, на него смогут выйти напрямую директора многих команд, ведь все они будут на турнире в качестве зрителей. А вот Диего Симеоне может отправиться в США , где проведут ближайший Кубок Америки. Там за Аргентину сыграет чемпион мира Альварес. Говорят, что тренер «Атлетико» давно набивался в друзья молодому форварду. Хотят перехватить его у Гвардиолы. Видят в лице титулованного Хулиана стратегическую замену для Гризманна, так как португалец Феликс роль наследника не потянул. Даже если Бернарду и Альварес хотят остаться в составе «Манчестер Сити», то используют слухи для переговоров о новых условиях контрактов. Хулиан получает в полтора раза меньше денег, чем хавбек Матео Ковачич. У Бернарду другая история, третья зарплата в команде. Но если Де Брюйне уедет к шейхам, то португалец попросит надбавку. Все пользуются ситуацией, что очевидно, ведь это не последние звезды с намеками на уход.

Эдерсон и Родри найдут новые клубы за секунду

Стратегическая беда «Манчестер Сити» – тот самый суд. Разбирательства специально затягивают, потому что власти не знают, как им выкрутиться. Поступят строго по букве закона – будет огромный скандал, надо снести шестикратного чемпиона с трона. И признать, что смотрели сквозь пальцы на сотню нарушений на протяжении многих лет, хотя середняков кусали намного чаще. А если понять и простить «Манчестер Сити», то не отвертеться от обвинений в коррупции. Хватает одних судейских скандалов в АПЛ , чтобы чиновники переживали за свои посты с огромными зарплатами. Голкипер Эдерсон и его семья тоже думают о деньгах. Клубы из Саудовской Аравии заинтересовались вратарем, поняв, что местному чемпионату не хватает баланса в защите. «Аль-Хиляль» Малкома всех разнес, но у этой команды без марокканца Буну, сенегальца Кулибали и бразильца Лоди линия защиты смотрелась бы намного хуже. Другим клубам тоже нужны голкиперы мирового класса. Эдерсону давно предлагают бросить АПЛ ради огромных денег в пустыне. И вратарю отказаться сложнее, ведь у человека его профессии зарплата всегда ниже, чем у форвардов. Холанду платят 375 тысяч фунтов в неделю, а Эдерсону лишь 100 тысяч, хотя его важность для команды вряд ли в четыре раза ниже, чем у Эрлинга.