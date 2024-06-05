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Звёзды «Манчестер Сити» шантажируют клуб. Причина – вероятный уход Гвардиолы

вчера, 13:55
Де Брюйне
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Де Брюйне Кевин
Де Брюйне Кевин
Полузащитник
Силва Бернарду
Силва Бернарду
Полузащитник
Эдерсон
Эдерсон
Вратарь

Не только Де Брюйне «изучает варианты».

Гвардиола задал тренд внутри команды

«Манчестер Сити» подал иск на АПЛ из-за «диктатуры большинства». Звучит забавно, ведь им буквально не нравится демократия, когда право голоса есть у всех, а не только у самых богатых клубов. «Горожане» мечтают через суд добиться отмены финансовых правил, чтобы шейхи могли завышать стоимость спонсорских контрактов, а Гвардиола покупал игроков за 100 млн евро каждого. Но наглый иск похож на шаг отчаяния от юристов. Мешает тот самый суд. Гвардиола может уйти через год. Хосеп знает детали дел о финансовых махинациях. Возможно, дальше тянуть не станут. Тогда будет жесткий вердикт, «Манчестер Сити» накажут отъемом очков в АПЛ и отберут парочку старых титулов. Гвардиола не спешит делать категоричные заявления о своем будущем в такой напряженной обстановке, держит в уме вариант с уходом. Поэтому его футболисты, а особенно их жадные агенты, используют ситуацию для классического шантажа клуба. Сразу несколько именитых игроков хотят воспользоваться неопределенной ситуацией, чтобы потрусить денежное дерево своих шейхов, как поступал Мбаппе в Париже.

Де Брюйне открыто рассуждает об уходе

Об уходе Де Брюйне заговорили не вчера, и причины на поверхности. Впрочем, слово опытному полузащитнику Кевину:

В моем возрасте надо быть открытым ко всем приглашениям. Заявляют о невероятных суммах накануне завершения карьеры. Я должен подумать. Моя жена не откажется от экзотического приключения. Если я поиграю в Саудовской Аравии два года, то смогу заработать состояние. Возможно, даже за 15 лет в футболе я столько не заработал. Нужно думать.

Важная ремарка – у Де Брюйне язык без костей. Его прямота часто пугающая, у Кевина немецкая наглость, хоть и бельгиец. Никаких намеков. Прямо говорит, что на столе есть приглашения из Саудовской Аравии. И если увидит нежелания «Манчестер Сити» остановить его на пути к решению об экзотическом приключении, то соберутся семьей и уедут в Саудовскую Аравию этим летом. Важна позиция Гвардиолы. Если знает, как играть без Кевина – Де Брюйне точно уйдет. Настолько самоуверенный человек не будет сидеть на скамейке. Кевин хочет уважения. А пока был травмирован, Хосеп с тренерским штабом придумали варианты игры без шикарного плеймейкера. В июле Де Брюйне стукнет 33 года, ветерана зовут не только шейхи.

Бернарду и Альвареса будут окучивать летом

Силва давно заинтересовал «Барселону», но у каталонцев нет денег. Затем включились шейхи из Саудовской Аравии. Однако шейхи из ОАЭ, которые владеют «Манчестер Сити», нашли для португальца аргументы. Вот только если Гвардиола планирует в новом сезоне чаще использовать Фодена и Альвареса, то Бернарду уйдет в тень. А у него тоже непростой характер, как у Де Брюйне. Такие парни не потерпят малейших намеков на позицию Модрича в «Реале», где ветеран выходит на замену. А если Бернарду услышит, что «Манчестер Сити» после юного Савио из «Жироны» охотится также за Родриго из «Реала», то может найти себе новый клуб прямо сейчас. Его всегда с радостью заберут, например, в ПСЖ. Пока Силва будет на Евро-2024 в Германии, на него смогут выйти напрямую директора многих команд, ведь все они будут на турнире в качестве зрителей. А вот Диего Симеоне может отправиться в США, где проведут ближайший Кубок Америки. Там за Аргентину сыграет чемпион мира Альварес. Говорят, что тренер «Атлетико» давно набивался в друзья молодому форварду. Хотят перехватить его у Гвардиолы. Видят в лице титулованного Хулиана стратегическую замену для Гризманна, так как португалец Феликс роль наследника не потянул. Даже если Бернарду и Альварес хотят остаться в составе «Манчестер Сити», то используют слухи для переговоров о новых условиях контрактов. Хулиан получает в полтора раза меньше денег, чем хавбек Матео Ковачич. У Бернарду другая история, третья зарплата в команде. Но если Де Брюйне уедет к шейхам, то португалец попросит надбавку. Все пользуются ситуацией, что очевидно, ведь это не последние звезды с намеками на уход.

Эдерсон и Родри найдут новые клубы за секунду

Стратегическая беда «Манчестер Сити» – тот самый суд. Разбирательства специально затягивают, потому что власти не знают, как им выкрутиться. Поступят строго по букве закона – будет огромный скандал, надо снести шестикратного чемпиона с трона. И признать, что смотрели сквозь пальцы на сотню нарушений на протяжении многих лет, хотя середняков кусали намного чаще. А если понять и простить «Манчестер Сити», то не отвертеться от обвинений в коррупции. Хватает одних судейских скандалов в АПЛ, чтобы чиновники переживали за свои посты с огромными зарплатами. Голкипер Эдерсон и его семья тоже думают о деньгах. Клубы из Саудовской Аравии заинтересовались вратарем, поняв, что местному чемпионату не хватает баланса в защите. «Аль-Хиляль» Малкома всех разнес, но у этой команды без марокканца Буну, сенегальца Кулибали и бразильца Лоди линия защиты смотрелась бы намного хуже. Другим клубам тоже нужны голкиперы мирового класса. Эдерсону давно предлагают бросить АПЛ ради огромных денег в пустыне. И вратарю отказаться сложнее, ведь у человека его профессии зарплата всегда ниже, чем у форвардов. Холанду платят 375 тысяч фунтов в неделю, а Эдерсону лишь 100 тысяч, хотя его важность для команды вряд ли в четыре раза ниже, чем у Эрлинга.

А испанский хавбек команды Родри получает 220 тысяч фунтов в неделю. Задает себе вопрос, почему ключевому полузащитнику платят меньше, чем запасному Грилишу. У Джека оклад в 300 тысяч в неделю. Родри важнее, а получает меньше. Летом целая группа важных футболистов «Манчестер Сити» воспользуется ситуацией для финансового шантажа шейхов. При этом вряд ли их условия удовлетворят без проблем, поскольку в АПЛ крутят идею о потолке зарплат. Вот поэтому возможны трансферы Де Брюйне, Эдерсона и даже переход Родри в «Реал» после Евро. Команда, деятельность которой расследуют, должна вписаться в лимиты. И тогда придется прощаться не только с ветеранами. Есть ведь вопрос амбиций. Если Гвардиола не гарантирует Альваресу игровую практику, а Симеоне пообещает центральную роль в «Атлетико», то Хулиан задумается.

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Все комментарии
Tex
Tex ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 22:05
Есть шанс, что с уходом Гвардиолы из МС будет такая же история как в свое время с уходом Фергюсона из МЮ, особенно если параллельно введу санкции, отберут титулы и очки
Elliada_
Elliada_
вчера в 20:44
Уже не одна легенда Сити ушла из клуба, а МС не развалился. Незаменимых нет. Хотят уйти, Пеп никого не держит.
ys8h29q8k7xv
ys8h29q8k7xv
вчера в 19:57
Один за всех и все за одного!!!! Девиз лучшей команды!!!!
be99mj8gq49b
be99mj8gq49b
вчера в 19:56
Коллектив значит есть у МС. Молорики!
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 15:03
Никогда не понимал, почему Реалу так везёт. Он был только в одной ЛЧ крут, когда прошёл все английские команды. Там да, Бензема по праву заслужил ЗМ. Но в остальных. Его возил Сити, счас Боруссия заслужила бить чемпионом. За что так Реалу везёт?
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 14:59
Володя, напиши мне, пообщаемся за пределами сайта.
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:13
Де Брюйне нюх потерял , его и так арабы кормят
Гость
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