«Палермо» согласовал контракт с новым главным тренером

Алессио Диониси станет новым главным тренером «Палермо».
Ранее специалист работал в «Сассуоло». В ближайшее время стороны подпишут необходимые документы.
В прошедшем сезоне Серии В «Палермо» занял 6-е место.
Алессио Диониси станет новым главным тренером «Палермо».
Ранее специалист работал в «Сассуоло». В ближайшее время стороны подпишут необходимые документы.
В прошедшем сезоне Серии В «Палермо» занял 6-е место.
Жаль, что старина Раньери завязал с футболом, его опыт помог бы Палермо и возможно вернул бы их в Серию А.
Диониси тоже хороший интересный вариант, но только вот с Сассуоло у него не вышло, а клуб более стабильный и сильный по составу чем Палермо. Поглядим, что из этого назначения выйдет
Жаль, что старина Раньери завязал с футболом, его опыт помог бы Палермо и возможно вернул бы их в Серию А.
Диониси тоже хороший интересный вариант, но только вот с Сассуоло у него не вышло, а клуб более стабильный и сильный по составу чем Палермо. Поглядим, что из этого назначения выйдет