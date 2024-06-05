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«Палермо» согласовал контракт с новым главным тренером

вчера, 19:46

Алессио Диониси станет новым главным тренером «Палермо».

Ранее специалист работал в «Сассуоло». В ближайшее время стороны подпишут необходимые документы.

В прошедшем сезоне Серии В «Палермо» занял 6-е место.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:46
Странно, что City Football Group не может вернуть Палермо в СериюА. У владельцев множество клубов а на слуху только Манчесиер Сити ну и стрельнула Жирона.
Жаль, что старина Раньери завязал с футболом, его опыт помог бы Палермо и возможно вернул бы их в Серию А.
Диониси тоже хороший интересный вариант, но только вот с Сассуоло у него не вышло, а клуб более стабильный и сильный по составу чем Палермо. Поглядим, что из этого назначения выйдет
2wetv9b3byxb
2wetv9b3byxb
вчера в 20:14
Куда смотрит сицилийская мафия, Палермо только на шестом месте
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