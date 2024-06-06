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Клубы АПЛ поддерживают иск «Манчестер Сити» против лиги

сегодня, 11:18

По меньшей мере три клуба АПЛ поддерживают иск «Манчестер Сити» против лиги. «Челси», «Астон Вилла» и «Ньюкасл» считают, что претензии чемпионов обоснованы. Напомним, «Манчестер Сити» попытается добиться отмены правил, ограничивающих траты компаний, связанных с владельцами клубов, на спонсорские сделки.

«Челси» представил заявление, в котором оспаривает обновлённые условия по сделкам с ассоциированными сторонами (APT), особенно в отношении владения несколькими клубами. Совладелец «Астон Виллы» египетский миллиардер Нассеф Савирис близок к председателю правления «Манчестер Сити» Халдуну Аль Мубараку и разделяет его разочарование по поводу введённых ограничений на расходы. «Ньюкасл» воздержался от голосования по этому вопросу.

В свою очередь, от 10 до 12 клубов предоставили информацию в поддержку Премьер-Лиги и её правил. Источники сообщают, что в эту группу входят: «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Фулхэм», «Вулверхэмптон», «Брайтон» и «Тоттенхэм». Некоторые из них предоставили свидетельские показания, а другие — письма.

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Все комментарии
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
сегодня в 15:28
    A.S.A
    A.S.A ответ Rafael Benitez (раскрыть)
    сегодня в 15:00
    Они больше боятся за репутацию, т.к если им всё же выдвинут обвинения и условно отнимут несколько чемпионств, плюс отправят в Шип, а это серьезное пятно на репутации клуба...!
    Grizly88
    Grizly88
    сегодня в 13:47
      Rafael Benitez
      Rafael Benitez
      сегодня в 13:14
      Самое интересное то что это будет выгодно Ньюкаслу, а не МС прежде всего, так как владелецем (как известно) сорок является государственная нефтяная компания, даже если у МС будет 10 Мансуров они не смогут конкурировать.
      Теперь пусть подумают что за вздор они несут.
      A.S.A
      A.S.A
      сегодня в 12:48
      Ну посмотрите кто поддержал! Челси и Эвертон они сами неоднократно нарушали правила, одни с подписаниями молодых игроков, вторые с финансовой отчетностью. Ньюкасл и Вилла это арабы, друзья товарищи, вот и вписываются друг за друга, плюс у Ньюкасла денег вагон, а из-за проблем с ФФП не могут нормально закупить игроков, приходится долго собирать конкурентную команду, вот и бунтуют. А остальные на стороне АПЛ, т.к и МЮ,и Арсенал могут тратить много, но тоже из-за проблем с ФФП мучаются и пытаются комплектовать состав постепенно, что бы не нарушить правила, тот же Ноттингем страдает из-за отчетности, но не бунтует, потому, что там понимают свои косяки....а Сити знают что нарушают, но хотят откупиться и замять всё это....
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      сегодня в 11:44
      Раскольники наметились. Правила должны быть для всех. И наказание тоже
      Митя Митин
      Митя Митин
      сегодня в 11:26
      Ради этих исков всё и затевалось !
      Гость
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