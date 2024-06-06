Клубы АПЛ поддерживают иск «Манчестер Сити» против лиги

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сегодня, 11:18

По меньшей мере три клуба АПЛ поддерживают иск «Манчестер Сити» против лиги. «Челси», «Астон Вилла» и «Ньюкасл» считают, что претензии чемпионов обоснованы. Напомним, «Манчестер Сити» попытается добиться отмены правил, ограничивающих траты компаний, связанных с владельцами клубов, на спонсорские сделки.

«Челси» представил заявление, в котором оспаривает обновлённые условия по сделкам с ассоциированными сторонами (APT), особенно в отношении владения несколькими клубами. Совладелец «Астон Виллы» египетский миллиардер Нассеф Савирис близок к председателю правления «Манчестер Сити» Халдуну Аль Мубараку и разделяет его разочарование по поводу введённых ограничений на расходы. «Ньюкасл» воздержался от голосования по этому вопросу.

В свою очередь, от 10 до 12 клубов предоставили информацию в поддержку Премьер-Лиги и её правил. Источники сообщают, что в эту группу входят: «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Фулхэм», «Вулверхэмптон», «Брайтон» и «Тоттенхэм». Некоторые из них предоставили свидетельские показания, а другие — письма.