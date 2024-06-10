В «Оренбурге» объяснили, почему продали Воробьёва в «Локомотив»

Президент «Оренбурга» прокомментировал переход нападающего в «Локомотив».

Пришло время продавать футболиста Воробьева для его развития и нашего клуба. Ему 26 лет, и ему пора было делать шаг в карьере. Мы же адекватно заменим этого нападающего другим игроком. Легионер это или россиянин — мы объявим позже. Но этот игрок достаточно эффективно заменит Воробьева.

Сегодня я созвонился с генеральным директором «Локомотива» Леонченко, и мы взаимно поблагодарили друг друга за быстрые переговоры и взаимопонимание. Вместе мы провели конструктивную работу по трансферу. Про «Краснодар» ничего говорить не буду — это другой вопрос. Про футболиста было много информации, но итог один — игрок пополнил «Локомотив».