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В «Оренбурге» объяснили, почему продали Воробьёва в «Локомотив»

вчера, 17:26

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал переход нападающего Дмитрия Воробьева в «Локомотив».

Пришло время продавать футболиста Воробьева для его развития и нашего клуба. Ему 26 лет, и ему пора было делать шаг в карьере. Мы же адекватно заменим этого нападающего другим игроком. Легионер это или россиянин — мы объявим позже. Но этот игрок достаточно эффективно заменит Воробьева.

Сегодня я созвонился с генеральным директором «Локомотива» Леонченко, и мы взаимно поблагодарили друг друга за быстрые переговоры и взаимопонимание. Вместе мы провели конструктивную работу по трансферу. Про «Краснодар» ничего говорить не буду — это другой вопрос. Про футболиста было много информации, но итог один — игрок пополнил «Локомотив».

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Хиромант
Хиромант
вчера в 21:31
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал переход нападающего Дмитрия Воробьева в «Локомотив».

Пришло время продавать футболиста Воробьева для его развития и нашего клуба.

- В целом всё правильною Но для "его развития"? - Это от лукавого. Локомотив каждый сезон "тасует" свою команду, как шулер карточную колоду. И что в итоге?
- Последнее чемпионство - в 2018 году. До этого в 2004 году. До этого в 2002 году. И ВСЁ!
- Локо - больше кубковая команда. Там пару-тройку матчей выиграл, и ты уже в полуфинале. А там как повезёт. А в чемпионате - весь сезон надо "корячиться"...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 18:47
дзюбу не возможно ни кем заменить...)))
Сп62
Сп62
вчера в 18:44
Замена Дзюбе полноценная. Пусть играет.
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:44
Трансфер идёт в клубе по плану.
shlomo
shlomo
вчера в 17:44
Пожелаю ему удачи в игре теперь уже за Локо.
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