Айдамиров о Конате: «Он предпочёл зарабатывать деньги»

Генеральный директор «Ахмата» высказался на тему ухода нападающего сборной Буркина-Фасо из клуба.

Не обидно, что потеряли Конате. Да, от нас ушёл хороший футболист, но он, наверное, что‑то приобретёт в финансовом плане. Рады, что он стал сильным игроком, вошёл в историю клуба как лучший бомбардир. Он предпочёл зарабатывать деньги, мы не можем его осуждать за это. Будем искать другого нападающего.