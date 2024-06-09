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Айдамиров о Конате: «Он предпочёл зарабатывать деньги»

09 июня 2024, 11:15

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался на тему ухода нападающего сборной Буркина-Фасо Мохамеда Конате из клуба.

Не обидно, что потеряли Конате. Да, от нас ушёл хороший футболист, но он, наверное, что‑то приобретёт в финансовом плане. Рады, что он стал сильным игроком, вошёл в историю клуба как лучший бомбардир. Он предпочёл зарабатывать деньги, мы не можем его осуждать за это. Будем искать другого нападающего.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» проявляет интерес к лучшему бомбардиру «Урала».

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Все комментарии
fey2w9bw352m
fey2w9bw352m
09 июня в 12:11
Конате найдет себе хороший клуб, игрок он стоящий.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
09 июня в 12:00, ред.
искать нового форварда надо было еще год назад, когда стало видно, что Агаларов это провал, а Конате не намерен продлить контракт.
и конечно, мы хотели бы, чтобы росс.клубы предпочли зарабатывать и на продажах игроков... а ведь были варианты заработать на продажах Конате и Богосавца.
теперь игроки уходят, как свободные агенты
ermak6848
ermak6848
09 июня в 11:29
У каждого свои планы в этой жизни
Гость
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