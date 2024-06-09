Айдамиров о Конате: «Он предпочёл зарабатывать деньги»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался на тему ухода нападающего сборной Буркина-Фасо Мохамеда Конате из клуба.
Не обидно, что потеряли Конате. Да, от нас ушёл хороший футболист, но он, наверное, что‑то приобретёт в финансовом плане. Рады, что он стал сильным игроком, вошёл в историю клуба как лучший бомбардир. Он предпочёл зарабатывать деньги, мы не можем его осуждать за это. Будем искать другого нападающего.
Ранее сообщалось, что «Ахмат» проявляет интерес к лучшему бомбардиру «Урала».
и конечно, мы хотели бы, чтобы росс.клубы предпочли зарабатывать и на продажах игроков... а ведь были варианты заработать на продажах Конате и Богосавца.
теперь игроки уходят, как свободные агенты
и конечно, мы хотели бы, чтобы росс.клубы предпочли зарабатывать и на продажах игроков... а ведь были варианты заработать на продажах Конате и Богосавца.
теперь игроки уходят, как свободные агенты