Сарри назвал ошибкой свой уход из «Челси»

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вчера, 08:59

Итальянский специалист высказался на тему своей тренерской карьеры.

О том, почему топ-клубы Италии не обращались к нему

Честно говоря, не знаю. Это тот момент, по которому мы должны задать себе вопросы. Я не скрою от вас, что остался разочарованным некоторыми клубами, которые не претендовали на меня, потому что они могли выслушать меня хотя бы в течение четверти часа. [«Милан» и «Фиорентина»] — это то, что, по моему мнению, мне подходило.

Об уходе из «Челси»

Фундаментальная ошибка в моей карьере. Были шансы остаться. Это сложный клуб, в котором ты, вероятно, не доработаешь второй сезон, как это случилось со всеми в эпоху Абрамовича. Мы проделали хороший путь. За год до этого команда финишировала на пятом месте, затем мы заняли третье место после «Ливерпуля» и «Сити», у которых было нечто большее, чем у других. Мы выиграли Лигу Европы, одержав 13 побед, и проиграли финал Кубка Лиги по пенальти «Сити» после того, как выбили «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», который дошёл до финала Лиги чемпионов в том году. Я совершил огромную ошибку, которой мне нужно было избежать. Желание вернуться в Италию должно было быть ниже, чем желание остаться в Премьер-Лиге.

О том, когда вернётся к тренерской работе

Будем надеяться, что как можно скорее. Первые два месяца я провёл между семейными проблемами и остальными, в течение которых у меня не было большой ностальгии по футболу. Сейчас желание снова растёт, и поэтому я думаю, что через месяц или два я буду готов к работе. Думаю, на данный момент сложно найти вариант с клубом, который не является иностранным, но мне сложно выехать за границу.

О «Севилье»