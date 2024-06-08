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Сарри назвал ошибкой свой уход из «Челси»

вчера, 08:59

Итальянский специалист Маурицио Сарри высказался на тему своей тренерской карьеры.

О том, почему топ-клубы Италии не обращались к нему

Честно говоря, не знаю. Это тот момент, по которому мы должны задать себе вопросы. Я не скрою от вас, что остался разочарованным некоторыми клубами, которые не претендовали на меня, потому что они могли выслушать меня хотя бы в течение четверти часа.

[«Милан» и «Фиорентина»] — это то, что, по моему мнению, мне подходило.

Об уходе из «Челси»

Фундаментальная ошибка в моей карьере. Были шансы остаться. Это сложный клуб, в котором ты, вероятно, не доработаешь второй сезон, как это случилось со всеми в эпоху Абрамовича. Мы проделали хороший путь. За год до этого команда финишировала на пятом месте, затем мы заняли третье место после «Ливерпуля» и «Сити», у которых было нечто большее, чем у других. Мы выиграли Лигу Европы, одержав 13 побед, и проиграли финал Кубка Лиги по пенальти «Сити» после того, как выбили «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», который дошёл до финала Лиги чемпионов в том году. Я совершил огромную ошибку, которой мне нужно было избежать. Желание вернуться в Италию должно было быть ниже, чем желание остаться в Премьер-Лиге.

О том, когда вернётся к тренерской работе

Будем надеяться, что как можно скорее. Первые два месяца я провёл между семейными проблемами и остальными, в течение которых у меня не было большой ностальгии по футболу. Сейчас желание снова растёт, и поэтому я думаю, что через месяц или два я буду готов к работе. Думаю, на данный момент сложно найти вариант с клубом, который не является иностранным, но мне сложно выехать за границу.

О «Севилье»

Было немного переговоров, но у них другие потребности, чем у меня, поэтому дело не зашло слишком далеко.

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Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 12:09
Что бы там ни говорили, но для человека изначально не из футбола, Сарри проделал крутую работу.
6u4723vv9yuh
6u4723vv9yuh
вчера в 10:58
Ошибкой был его приход туда
Egorium19
Egorium19
вчера в 09:55
Стоит пожелать ему удачи в дальнейшей работе.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:31
Маурицио как говорят - "Все, что ни делается, — к лучшему") .
drug01
drug01
вчера в 09:30
Что говорить об этом теперь уже поздно!
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:24
Ну а чё жалеть!Что сделано не вернешь
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