Месси: «„Реал“ — лучшая команда мира»

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси назвал лучшие клубы мира:
Если говорить с точки зрения результатов — это «Реал». Если говорить с точки зрения игры — это «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.
Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси назвал лучшие клубы мира:
Если говорить с точки зрения результатов — это «Реал». Если говорить с точки зрения игры — это «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.
По игре Сити действительно был лучше сливочных, но никто об этом не вспомнит через пару лет. Главное, кубок в Мадриде. Реал в этом сезоне был разный, гибкий и поэтому сумел победить. Где надо было терпел, где надо страдал, но все эти ради результата и они его добились. Поэтому на сегодняшний день сливочные первые, а в следующем посмотрим.
На данный момент, есть два гиганта в мире футбола, это Сити и Реал..
По игре Сити действительно был лучше сливочных, но никто об этом не вспомнит через пару лет. Главное, кубок в Мадриде. Реал в этом сезоне был разный, гибкий и поэтому сумел победить. Где надо было терпел, где надо страдал, но все эти ради результата и они его добились. Поэтому на сегодняшний день сливочные первые, а в следующем посмотрим.
На данный момент, есть два гиганта в мире футбола, это Сити и Реал..