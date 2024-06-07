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Месси: «„Реал“ — лучшая команда мира»

сегодня, 14:56

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси назвал лучшие клубы мира:

Если говорить с точки зрения результатов — это «Реал». Если говорить с точки зрения игры — это «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

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Все комментарии
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 17:14
Эко куда понесло тебя, гном.. Хе-хе.. 🤭😀☝️
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 16:54, ред.
Месси лишь подтвердил точку зрения, которой придерживаются многие из нас.
eleven LC
eleven LC ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 16:34
Лучше и не скажешь! 👍
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 16:32
А что тут думать? По другому и не скажешь, все объективно.
По игре Сити действительно был лучше сливочных, но никто об этом не вспомнит через пару лет. Главное, кубок в Мадриде. Реал в этом сезоне был разный, гибкий и поэтому сумел победить. Где надо было терпел, где надо страдал, но все эти ради результата и они его добились. Поэтому на сегодняшний день сливочные первые, а в следующем посмотрим.
На данный момент, есть два гиганта в мире футбола, это Сити и Реал..
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 16:08
Часто не лучшие побеждают,и на этот раз так же.Реал выгледел в игре с Сите как мальчик для битья.
Capral
Capral
сегодня в 15:44
Чисто внешне, да- Месси конечно прав. Несмотря на гениального Карла Великого и мощный состав, исключительно, по мобильности и остроте, МС смотрится сильней. Даже не знаю, чем это объяснить, но когда эти команды встречаются, всегда, такое чувство, что МС, в чем-то, да сильней Реала. Но зато, игра Реала смотрится- элитнее, чем футбол МС, который- несколько простоват...

И вот, по моим, личным наблюдениям, на мой, субъективный взгляд, игра Реала, со стороны, выглядит, действительно королевской- культура паса, футбольная мысль, игровые перемещения и тд. Игра МС- быстрее, динамичнее, но проще, если можно так сказать, нет, в этой игре, того лоска, что у Реала...
eleven LC
eleven LC
сегодня в 15:34, ред.
Интересно что думают фаны Месси о том что он нахвал Реал лучшим клубом мира?
Всё логично Лео сказал,по результатам Реал лучший но по игре МанСити лучший,потому что Реал побеждал не всегда играя лучше соперника,например того же Сити!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:28
в сезоне 2023-24 имхо, лучший футбол - Штутгарт
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:27
кому как.
временами Интер Индзаги нравился, много раз ошеломил Байер своими камбэками.
МанСити и Арсенал были почти совершенны.
даже Альмерию симпатична была своей игрой, даже в проигранных иматчах.
Вещий
Вещий
сегодня в 15:02
У каждого свое мнение по этому вопросу....
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:00
я думаю многие согласятся с Лео
h2gxjxg329v9
h2gxjxg329v9
сегодня в 14:57
Объективная точка зрения от самого Месси
Гость
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