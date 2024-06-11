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Футболки Месси стали самыми продаваемыми в МЛС

вчера, 08:58

Футболки нападающего клуба «Интер Майами» Лионеля Месси на данный момент являются наиболее продаваемыми в МЛС в 2024 году.

Лига опубликовала соответствующий рейтинг, топ-10 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («Интер Майами»);

2. Луис Суарес («Интер Майами»);

3. Лучано Акоста («Цинциннати»);

4. Кучо («Коламбус Крю»);

5. Рикард Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси»);

6. Педро де ла Вега («Сиэтл Саундерс»);

7. Джордан Моррис («Сиэтл Саундерс»);

8. Хани Мухтар («Нэшвилл»);

9. Гиоргос Якумакис («Атланта Юнайтед»);

10. Эмиль Форсберг («Нью-Йорк Рэд Буллз»).

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:18
Я как некоторые за лайки своё мнение не меняю и не переобуваюсь на ходу.
И если я говорю правду и всё называю своими именами это не означает, что я унижаю себя, скорее всего наоборот это делают те кто советует мне быть лицемером.
Ну и как там с пониманием?
Игорь Волков
Игорь Волков
вчера в 22:46
ЗМ за это !
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:28
"Байкалу - 38" (комментарий в 19-08). Уберите, пожалуйста, последнюю строчку в вашем комментарии, и тогда я с удовольствием поставлю вам лайк. И вы, и некоторые другие пользователи никак не хотите понять, что, унижая словами других, в нашем случае Роналду, вы унижаете прежде всего себя. Спасибо за понимание.
Capral
Capral ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 20:49, ред.
Приветствую, мой юный Друг, Улугбек!!!!!!!
Конечно, ты прав, Дружище- во многом прав. Но, есть одно но, а возможно и больше. Вот, к примеру, недруги Роналду постоянно обливают его грязью, называя дырявым или балластом. Разве это красиво, по спортивному? Конечно нет. А разве, Месси, как человек идеальный? Тоже нет. Ну тогда вопрос- где же элементарная объективность???

Теперь, по поводу того, кто из них лучше на поле. Сама постановка вопроса- уже сама по себе глупая. Невозможно, сравнивать, двух- абсолютно разных футболистов!!! Месси разгоняет атаку, комбинирует, техник- виртуоз и завершает атаку. Роналду- гениальный наконечник, с потрясающим чувством гола. Два разных футболиста, но оба- гениальные по своему. Зачем их сравнивать, к чему?

Дело в том, что продажные журналюги, в своё время, столкнули лбами, двух незаурядных футболистов, разожли страсти, которые подхватили фаны обоих футболистов и началось... Начали копаться в грязи, извлекать наружу разные факты, мерзости и тд и тп. Нет идеальных людей, не существует. Но оба футбoлиста- незаурядные и великие, и не надо думать, кто из них лучше, каждый на своей позиции- незаменим!!!

Понимаешь, Дружище, меня не волнует мнение гимназиста с крымского полуострова или таёжника из Сибири. Хвала Всевышнему, столько лет прожил, видел много разного футбола, общаюсь с людьми известными- из Золотого Динамо-76!!!!!!! Вобщем, есть- с кем и чем сравнивать!!! Ну вот, как-то так. Ты спрашиваешь про погоду? Плохая у нас погода, тяжелая, особенно для меня- гипертоника. Меняется каждый день, настоящего тепла нет, дожди, и всего +18.

Если здоровье позволит -обязательно пойду на футбол- ЧЕ. На открытие уже не получится, но возможно, на другую игру... Ты не поверишь, но за 30 лет, жизни в Германии, только два раза, здесь, ходил на футбол.

Тебе, Дружище- Здоровья и Долголетия!!!!!!!
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:21, ред.
Добрый вечер. Дядь Виктор. Как у Вас дела?? Как здоровье?? Жарко в германии? У нас в Ташкенте очень стало резко жарко. Сегодня просто пекло))

Дядь Вить ну и в правду, получается не любя Месси любите Роналду. Тоесть ваша не любовь к Месси со стороны проявляется любовью к Роналду. Вы говорите что никогда не отрицали его футбольные качества, но как человек не нравится... Ну дядь Вить он и не должен нравится всем как человек, будучи самым крутым футболистом мира. Также как и Роналду не нравится допустим Эллиаде, но и он не обязан ему нравится.

Вопрос в другом. Допустим если поставить на весы те известные нам всем факты плохого (не человечного, в не футбольного или около футбольного) поведения, то думаю весы с большим перевесом лягут в сторону Роналду.
Сколько было скандалов. Сколько доказанных фактов эгоизма... Причем не скрывает он этого абсолютно. И не стыдится своего поведения 19 летнего пацана.... Хотя давно должен был успокоится и помудреть. А про Месси что-то сложно вспомнить где и в чем он проскандалился. Хотя может и пропустил.
Я не фанат Месси или Роналду и не одобряю обливание грязью одного из них защищая другого. Но как и в вашем случае хочется опираться фактам.
А факты говорят что на футбольном поле Месси был намного сильнее своего оппонента.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 19:39, ред.
Точно!!!
Дырявый с братом под брендом Юве продовали футболки, добавив CR7Museu.
Этого отличия оказалось недостаточно, чтобы признать футболки индивидуальным продуктом, в связи с чем, продукция была признана властями “незаконным контрафактом”.
Кстати слушание дела назначено на 20 июня 2024 года.
Так что кто настоящий хапуга это даже школьник разберётся.
А если ещё вспомнить как дырявый себе фейковых подписчиков накручивал, детей инвалидов бил... да тут можно долго перечислять какая гниль в дырявом.
Кстати ты заметил, что у дырявого никогда не было настоящих друзей среди футболистов, как у того же Месси?
Всё потому что дырявый никогда никого не уважал, а у таких никогда не будет друзей.
Он даже на ЧМ 2006 выпросил КК для Руни с которым они играли за МЮ, а на ЧМ 2022 он пытался "отобрать" гол партнёра по сборной, якобы валоском забил.
Гнилых в футболе было много, но дырявый всех превзошёл!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 19:08
Да все они "хапуги" получаются, но вот только обвинители не учли одного, что продаёт футболки не сам Месси, а клуб и лига и большие продажи говорят только лишь о популярности того или иного игрока, тем более люди голосуют своими кровными деньгами.

Но по мне так лучше быть таким хапугой, чем дырявым геем-нарциссом.
Elliada_
Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:28
Делать мне нечего, чтобы еще искать и доказывать, что БАЛЛАСТ хапуга. Захочешь - найдешь. На этом всё. Больше отвечать не буду
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 16:22
Ничего я искать не буду, захочешь- найдешь и представишь.
Capral
Capral
вчера в 16:20
    Elliada_
    Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 15:45
    Воспользуйся Google или Яндекс.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 15:36
    Вы знаете, пусть пользователь под ником Капрал является фанатом Роналду. Пусть. Ради бога. Многие из нас симпатизируют, если не сказать больше, другим футболистам и это естественно, как выпить глоток свежей воды в жаркий полдень.
    Но ваш оппонент, какими бы красивыми словами не завуалировал своё отношение к Месси, постоянно опускается до оскорблений аргентинца, навешивая на него придуманные им самим же ярлыки и поливая грязью. Вот в чём разница между здравым взглядом на факты и оголтелыми выпадами этого пользователя.
    Capral
    Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 15:33
    А вообще, был бы тебе крайне признателен, если ты представишь мне статью про это судилище. Нет, не в качестве недоверия, а, просто - ради интереса. Поскольку, я, ничего об этом не слыхал, хотелось бы, лично ознакомиться, чтобы иметь представление...
    Capral
    Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 15:19
    Ты мне поверь, нигде о нем столько не пишут как здесь. Как только, он закончит карьеру, о нем, постепенно начнут забывать... Даже, Великого Пеле, вспомнили однажды, когда он заболел. А до этого, о нем, практически никто не писал.

    Твоего пистона- ждёт полное забвение. Вспомнишь меня...
    Capral
    Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 15:15
    Не фанат, точно. Я против того, чтобы одного человека, путь даже такого гениального как Месси- рекламировали каждый день.

    Впрочем, как я уже писал- рекламируют его только на Соккере.
    Elliada_
    Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 15:09
    Каких фейков? Был суд, а не просто в газете или интернете слух прошел. И после отрицания очевидных вещей ты еще с наглостью заявляешь, что не фанат Роналду?
    3csyvu9gx3xu
    3csyvu9gx3xu
    вчера в 13:23
    ))))...бесплатный совет, чтоб поправить ваше финансовое положение...напишите на футболках-ПУТИН!...и будете самым обеспеченным человеком в мире!
    Capral
    Capral
    вчера в 13:02
    Сенатов.

    Тебе перечислить, все твои удаленные посты? Их будет очень много, и это, Юрий- точно будет не в твою пользу. А твой ЖЕСТКИЙ троллинг, в сторону "баска", которого, ты, впоследствии называл ласково "Мой баск", тоже, напомнить?))) Кроме того, Сенатов, ты извини за откровенность, но, как говорится- прямой вопрос- требует прямого ответа. Ну так вот, Юрий, за всё время, что я тебя читаю, только однажды, ты выдал, интересный, заслуживающий Уважения комментарий про О.В.Блохина и про его ЗМ!!! В остальных случаях, Юрий- ничего конструктивного от тебя не слышал, кроме твоих призывов ко мне- покинуть Соккер.

    Юрий, ничего личного, честное слово, только факты, как говорит Л.Каневский, в своей передаче "Следствие вели"...)))
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 12:48, ред.
    Господину Капралу. Если в своём комментарии вы обращаетесь ко мне по имени, следовательно признаёте, что были неправы в своих наветах на меня. Это первое. Во - вторых, я никогда не отрицал своих комментариев, а удалял лишь по двум причинам: если был неправ либо мне не хватало места для них. Чистил от "мусора". Очередной навет на меня с вашей стороны. Вот к чему никак не могу привыкнуть, так это к непорядочности.
    Capral
    Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 12:37
    И вот еще, что. Это только на Соккере, так часто и много пишут про Месси. А вот, к примеру, в немецкой печати, я только дважды прочел про Месси, после того, как Бавария, если не ошибаюсь, лет 10 назад вдула Барсу, с Месси- по самые помидоры-3:0 и 3:0!!! А также, после громких 2:8 от Баварии!!! Даже в Барселоне, сколько раз я беседую с кузиной, с тёткой, вообще, никто о Месси не вспоминает... Возможно, иногда, какая-то инфа пробегает, но, ничего серьезного, интересного в ней нет.
    Capral
    Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 12:23
    А ты её подтверди. Много разных фейков и небылиц существует, но всему- нужно подтверждение. И вообще, зачем, такому, далеко небедному человеку как Роналду- заниматься подобными делами?)))
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 12:20
    И как всегда ни одного россиянина..
    Elliada_
    Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 12:01
    Серьезно? Была новость, что Роналду с братом производили контрафактные футболки. Даже судили за мошенничество.
    AgamagA_______
    AgamagA_______
    вчера в 11:55
    Логично! Ему нет равных и на поле.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 11:53, ред.
    Великий игрок, так что ничего удивительного.
    Capral
    Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 11:51
    Рон не занимается дешевым торгашеством, как некоторые, хотя, я уверен, что, желающих, купить его футболки- найдется немало!!!
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 11:50
    Отличный футболист,всегда играл хорошо,стал любимцем многих фанатов.
    Elliada_
    Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 11:48
    А кто-то мне вчера предъявлял, что я цепляюсь к Роналду?
    edywq5b4865x
    edywq5b4865x
    вчера в 11:23
    Фирменная футболка - пустая трата денег, есть достойные реплики из Китая.
    Capral
    Capral
    вчера в 11:02
    Сенатов.

    Не надо кривить душой- это, чести тебе не делает. Ты написал без всякого юмора, на полном серьёзе. Но, тебе, Юрий- свойственно, сначала писать комментарии, а затем, их отрицать или удалять. Я много лет тебя знаю, поэтому, имею представление...

    Надеюсь, без обид, Юрий.🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
    Гость
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