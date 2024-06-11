Футболки Месси стали самыми продаваемыми в МЛС

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вчера, 08:58

Футболки нападающего клуба «Интер Майами» на данный момент являются наиболее продаваемыми в МЛС в 2024 году.

Лига опубликовала соответствующий рейтинг, топ-10 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («Интер Майами»);

2. («Интер Майами»);

3. («Цинциннати»);

4. Кучо («Коламбус Крю»);

5. Рикард Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси»);

6. Педро де ла Вега («Сиэтл Саундерс»);

7. Джордан Моррис («Сиэтл Саундерс»);

8. Хани Мухтар («Нэшвилл»);

9. Гиоргос Якумакис («Атланта Юнайтед»);

10. Эмиль Форсберг («Нью-Йорк Рэд Буллз»).