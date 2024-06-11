Футболки Месси стали самыми продаваемыми в МЛС

Футболки нападающего клуба «Интер Майами» Лионеля Месси на данный момент являются наиболее продаваемыми в МЛС в 2024 году.
Лига опубликовала соответствующий рейтинг, топ-10 выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси («Интер Майами»);
2. Луис Суарес («Интер Майами»);
3. Лучано Акоста («Цинциннати»);
4. Кучо («Коламбус Крю»);
5. Рикард Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси»);
6. Педро де ла Вега («Сиэтл Саундерс»);
7. Джордан Моррис («Сиэтл Саундерс»);
8. Хани Мухтар («Нэшвилл»);
9. Гиоргос Якумакис («Атланта Юнайтед»);
10. Эмиль Форсберг («Нью-Йорк Рэд Буллз»).
И если я говорю правду и всё называю своими именами это не означает, что я унижаю себя, скорее всего наоборот это делают те кто советует мне быть лицемером.
Ну и как там с пониманием?
И если я говорю правду и всё называю своими именами это не означает, что я унижаю себя, скорее всего наоборот это делают те кто советует мне быть лицемером.
Ну и как там с пониманием?
Конечно, ты прав, Дружище- во многом прав. Но, есть одно но, а возможно и больше. Вот, к примеру, недруги Роналду постоянно обливают его грязью, называя дырявым или балластом. Разве это красиво, по спортивному? Конечно нет. А разве, Месси, как человек идеальный? Тоже нет. Ну тогда вопрос- где же элементарная объективность???
Теперь, по поводу того, кто из них лучше на поле. Сама постановка вопроса- уже сама по себе глупая. Невозможно, сравнивать, двух- абсолютно разных футболистов!!! Месси разгоняет атаку, комбинирует, техник- виртуоз и завершает атаку. Роналду- гениальный наконечник, с потрясающим чувством гола. Два разных футболиста, но оба- гениальные по своему. Зачем их сравнивать, к чему?
Дело в том, что продажные журналюги, в своё время, столкнули лбами, двух незаурядных футболистов, разожли страсти, которые подхватили фаны обоих футболистов и началось... Начали копаться в грязи, извлекать наружу разные факты, мерзости и тд и тп. Нет идеальных людей, не существует. Но оба футбoлиста- незаурядные и великие, и не надо думать, кто из них лучше, каждый на своей позиции- незаменим!!!
Понимаешь, Дружище, меня не волнует мнение гимназиста с крымского полуострова или таёжника из Сибири. Хвала Всевышнему, столько лет прожил, видел много разного футбола, общаюсь с людьми известными- из Золотого Динамо-76!!!!!!! Вобщем, есть- с кем и чем сравнивать!!! Ну вот, как-то так. Ты спрашиваешь про погоду? Плохая у нас погода, тяжелая, особенно для меня- гипертоника. Меняется каждый день, настоящего тепла нет, дожди, и всего +18.
Если здоровье позволит -обязательно пойду на футбол- ЧЕ. На открытие уже не получится, но возможно, на другую игру... Ты не поверишь, но за 30 лет, жизни в Германии, только два раза, здесь, ходил на футбол.
Тебе, Дружище- Здоровья и Долголетия!!!!!!!
Конечно, ты прав, Дружище- во многом прав. Но, есть одно но, а возможно и больше. Вот, к примеру, недруги Роналду постоянно обливают его грязью, называя дырявым или балластом. Разве это красиво, по спортивному? Конечно нет. А разве, Месси, как человек идеальный? Тоже нет. Ну тогда вопрос- где же элементарная объективность???
Теперь, по поводу того, кто из них лучше на поле. Сама постановка вопроса- уже сама по себе глупая. Невозможно, сравнивать, двух- абсолютно разных футболистов!!! Месси разгоняет атаку, комбинирует, техник- виртуоз и завершает атаку. Роналду- гениальный наконечник, с потрясающим чувством гола. Два разных футболиста, но оба- гениальные по своему. Зачем их сравнивать, к чему?
Дело в том, что продажные журналюги, в своё время, столкнули лбами, двух незаурядных футболистов, разожли страсти, которые подхватили фаны обоих футболистов и началось... Начали копаться в грязи, извлекать наружу разные факты, мерзости и тд и тп. Нет идеальных людей, не существует. Но оба футбoлиста- незаурядные и великие, и не надо думать, кто из них лучше, каждый на своей позиции- незаменим!!!
Понимаешь, Дружище, меня не волнует мнение гимназиста с крымского полуострова или таёжника из Сибири. Хвала Всевышнему, столько лет прожил, видел много разного футбола, общаюсь с людьми известными- из Золотого Динамо-76!!!!!!! Вобщем, есть- с кем и чем сравнивать!!! Ну вот, как-то так. Ты спрашиваешь про погоду? Плохая у нас погода, тяжелая, особенно для меня- гипертоника. Меняется каждый день, настоящего тепла нет, дожди, и всего +18.
Если здоровье позволит -обязательно пойду на футбол- ЧЕ. На открытие уже не получится, но возможно, на другую игру... Ты не поверишь, но за 30 лет, жизни в Германии, только два раза, здесь, ходил на футбол.
Тебе, Дружище- Здоровья и Долголетия!!!!!!!
Дядь Вить ну и в правду, получается не любя Месси любите Роналду. Тоесть ваша не любовь к Месси со стороны проявляется любовью к Роналду. Вы говорите что никогда не отрицали его футбольные качества, но как человек не нравится... Ну дядь Вить он и не должен нравится всем как человек, будучи самым крутым футболистом мира. Также как и Роналду не нравится допустим Эллиаде, но и он не обязан ему нравится.
Вопрос в другом. Допустим если поставить на весы те известные нам всем факты плохого (не человечного, в не футбольного или около футбольного) поведения, то думаю весы с большим перевесом лягут в сторону Роналду.
Сколько было скандалов. Сколько доказанных фактов эгоизма... Причем не скрывает он этого абсолютно. И не стыдится своего поведения 19 летнего пацана.... Хотя давно должен был успокоится и помудреть. А про Месси что-то сложно вспомнить где и в чем он проскандалился. Хотя может и пропустил.
Я не фанат Месси или Роналду и не одобряю обливание грязью одного из них защищая другого. Но как и в вашем случае хочется опираться фактам.
А факты говорят что на футбольном поле Месси был намного сильнее своего оппонента.
Дядь Вить ну и в правду, получается не любя Месси любите Роналду. Тоесть ваша не любовь к Месси со стороны проявляется любовью к Роналду. Вы говорите что никогда не отрицали его футбольные качества, но как человек не нравится... Ну дядь Вить он и не должен нравится всем как человек, будучи самым крутым футболистом мира. Также как и Роналду не нравится допустим Эллиаде, но и он не обязан ему нравится.
Вопрос в другом. Допустим если поставить на весы те известные нам всем факты плохого (не человечного, в не футбольного или около футбольного) поведения, то думаю весы с большим перевесом лягут в сторону Роналду.
Сколько было скандалов. Сколько доказанных фактов эгоизма... Причем не скрывает он этого абсолютно. И не стыдится своего поведения 19 летнего пацана.... Хотя давно должен был успокоится и помудреть. А про Месси что-то сложно вспомнить где и в чем он проскандалился. Хотя может и пропустил.
Я не фанат Месси или Роналду и не одобряю обливание грязью одного из них защищая другого. Но как и в вашем случае хочется опираться фактам.
А факты говорят что на футбольном поле Месси был намного сильнее своего оппонента.
Дырявый с братом под брендом Юве продовали футболки, добавив CR7Museu.
Этого отличия оказалось недостаточно, чтобы признать футболки индивидуальным продуктом, в связи с чем, продукция была признана властями “незаконным контрафактом”.
Кстати слушание дела назначено на 20 июня 2024 года.
Так что кто настоящий хапуга это даже школьник разберётся.
А если ещё вспомнить как дырявый себе фейковых подписчиков накручивал, детей инвалидов бил... да тут можно долго перечислять какая гниль в дырявом.
Кстати ты заметил, что у дырявого никогда не было настоящих друзей среди футболистов, как у того же Месси?
Всё потому что дырявый никогда никого не уважал, а у таких никогда не будет друзей.
Он даже на ЧМ 2006 выпросил КК для Руни с которым они играли за МЮ, а на ЧМ 2022 он пытался "отобрать" гол партнёра по сборной, якобы валоском забил.
Гнилых в футболе было много, но дырявый всех превзошёл!!!
Дырявый с братом под брендом Юве продовали футболки, добавив CR7Museu.
Этого отличия оказалось недостаточно, чтобы признать футболки индивидуальным продуктом, в связи с чем, продукция была признана властями “незаконным контрафактом”.
Кстати слушание дела назначено на 20 июня 2024 года.
Так что кто настоящий хапуга это даже школьник разберётся.
А если ещё вспомнить как дырявый себе фейковых подписчиков накручивал, детей инвалидов бил... да тут можно долго перечислять какая гниль в дырявом.
Кстати ты заметил, что у дырявого никогда не было настоящих друзей среди футболистов, как у того же Месси?
Всё потому что дырявый никогда никого не уважал, а у таких никогда не будет друзей.
Он даже на ЧМ 2006 выпросил КК для Руни с которым они играли за МЮ, а на ЧМ 2022 он пытался "отобрать" гол партнёра по сборной, якобы валоском забил.
Гнилых в футболе было много, но дырявый всех превзошёл!!!
Но по мне так лучше быть таким хапугой, чем дырявым геем-нарциссом.
Но по мне так лучше быть таким хапугой, чем дырявым геем-нарциссом.
Я знаю о Месси, больше, чем ты в 1000 раз, даже, то, что тебе и не снилось!!!
А вот, что, знаешь ты, Юрий?!
И ещё: как футболиста, я- никогда Месси не унижал и не оскорблял, а вот, как человека- не уважаю!!!
Но, ещё больше, себя не уважают те, кто, от большой любви к Месси, постоянно троллят, другого гениального футболиста- Роналду, называя его балластом!!! Но, на это, Сенатов, ты- внимания не обращаешь... Некрасиво, Юрий.
Я знаю о Месси, больше, чем ты в 1000 раз, даже, то, что тебе и не снилось!!!
А вот, что, знаешь ты, Юрий?!
И ещё: как футболиста, я- никогда Месси не унижал и не оскорблял, а вот, как человека- не уважаю!!!
Но, ещё больше, себя не уважают те, кто, от большой любви к Месси, постоянно троллят, другого гениального футболиста- Роналду, называя его балластом!!! Но, на это, Сенатов, ты- внимания не обращаешь... Некрасиво, Юрий.
Но ваш оппонент, какими бы красивыми словами не завуалировал своё отношение к Месси, постоянно опускается до оскорблений аргентинца, навешивая на него придуманные им самим же ярлыки и поливая грязью. Вот в чём разница между здравым взглядом на факты и оголтелыми выпадами этого пользователя.
Но ваш оппонент, какими бы красивыми словами не завуалировал своё отношение к Месси, постоянно опускается до оскорблений аргентинца, навешивая на него придуманные им самим же ярлыки и поливая грязью. Вот в чём разница между здравым взглядом на факты и оголтелыми выпадами этого пользователя.
Твоего пистона- ждёт полное забвение. Вспомнишь меня...
Твоего пистона- ждёт полное забвение. Вспомнишь меня...
Впрочем, как я уже писал- рекламируют его только на Соккере.
Впрочем, как я уже писал- рекламируют его только на Соккере.
Тебе перечислить, все твои удаленные посты? Их будет очень много, и это, Юрий- точно будет не в твою пользу. А твой ЖЕСТКИЙ троллинг, в сторону "баска", которого, ты, впоследствии называл ласково "Мой баск", тоже, напомнить?))) Кроме того, Сенатов, ты извини за откровенность, но, как говорится- прямой вопрос- требует прямого ответа. Ну так вот, Юрий, за всё время, что я тебя читаю, только однажды, ты выдал, интересный, заслуживающий Уважения комментарий про О.В.Блохина и про его ЗМ!!! В остальных случаях, Юрий- ничего конструктивного от тебя не слышал, кроме твоих призывов ко мне- покинуть Соккер.
Юрий, ничего личного, честное слово, только факты, как говорит Л.Каневский, в своей передаче "Следствие вели"...)))
Тебе перечислить, все твои удаленные посты? Их будет очень много, и это, Юрий- точно будет не в твою пользу. А твой ЖЕСТКИЙ троллинг, в сторону "баска", которого, ты, впоследствии называл ласково "Мой баск", тоже, напомнить?))) Кроме того, Сенатов, ты извини за откровенность, но, как говорится- прямой вопрос- требует прямого ответа. Ну так вот, Юрий, за всё время, что я тебя читаю, только однажды, ты выдал, интересный, заслуживающий Уважения комментарий про О.В.Блохина и про его ЗМ!!! В остальных случаях, Юрий- ничего конструктивного от тебя не слышал, кроме твоих призывов ко мне- покинуть Соккер.
Юрий, ничего личного, честное слово, только факты, как говорит Л.Каневский, в своей передаче "Следствие вели"...)))
Не надо кривить душой- это, чести тебе не делает. Ты написал без всякого юмора, на полном серьёзе. Но, тебе, Юрий- свойственно, сначала писать комментарии, а затем, их отрицать или удалять. Я много лет тебя знаю, поэтому, имею представление...
Надеюсь, без обид, Юрий.🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
Не надо кривить душой- это, чести тебе не делает. Ты написал без всякого юмора, на полном серьёзе. Но, тебе, Юрий- свойственно, сначала писать комментарии, а затем, их отрицать или удалять. Я много лет тебя знаю, поэтому, имею представление...
Надеюсь, без обид, Юрий.🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂