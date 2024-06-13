Хуммельс покинет «Боруссию» Дортмунд

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вчера, 19:57

Защитник этим летом покинет «Боруссию» Дортмунд.

Ранее пост главного тренера команды оставил . Сообщалось, что футболист останется в команде, если этот рулевой уйдет из коллектива, но теперь стало известно, что Хуммельс покинет «черно-желтых» в любом случае.

По слухам, на игрока претендует клуб Серии А.