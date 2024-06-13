Хуммельс покинет «Боруссию» Дортмунд

Защитник Матс Хуммельс этим летом покинет «Боруссию» Дортмунд.
Ранее пост главного тренера команды оставил Эдин Терзич. Сообщалось, что футболист останется в команде, если этот рулевой уйдет из коллектива, но теперь стало известно, что Хуммельс покинет «черно-желтых» в любом случае.
По слухам, на игрока претендует клуб Серии А.
но как человека и легенду клуба тяжело его воспринимать
это когда он будучи капитаном бД, сбежал в Баварию, затем вернулся как ни чем не бывало...
читал неоднократно, что Ройс и Хуммельс не хотели играть под Терзича.
какие мутные непонятки творится в Дортмунде.
но как человека и легенду клуба тяжело его воспринимать
это когда он будучи капитаном бД, сбежал в Баварию, затем вернулся как ни чем не бывало...
читал неоднократно, что Ройс и Хуммельс не хотели играть под Терзича.
какие мутные непонятки творится в Дортмунде.