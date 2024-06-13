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Хуммельс покинет «Боруссию» Дортмунд

вчера, 19:57

Защитник Матс Хуммельс этим летом покинет «Боруссию» Дортмунд.

Ранее пост главного тренера команды оставил Эдин Терзич. Сообщалось, что футболист останется в команде, если этот рулевой уйдет из коллектива, но теперь стало известно, что Хуммельс покинет «черно-желтых» в любом случае.

По слухам, на игрока претендует клуб Серии А.

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Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 22:00
Жаль, хотелось бы чтобы он остался !
happy 50
happy 50
вчера в 21:08
Игрок хороший.Усилит любую команду.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:59
как игрок Хуммельс действительно топ.
но как человека и легенду клуба тяжело его воспринимать
это когда он будучи капитаном бД, сбежал в Баварию, затем вернулся как ни чем не бывало...
читал неоднократно, что Ройс и Хуммельс не хотели играть под Терзича.
какие мутные непонятки творится в Дортмунде.
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:50
Сначала Ройс, затем Терзич, теперь вот Хуммельс....что то неладное в Дортмунде
4tydpdmv2nng
4tydpdmv2nng
вчера в 20:41
Уходит значить есть на это причины,от хорошего не бегут
Гость
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