Сафонов перешёл в ПСЖ

Голкипер Матвей Сафонов перешёл из «Краснодара» в ПСЖ.
Сумма трансфера оценивается в 20 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.
Голкипер Матвей Сафонов перешёл из «Краснодара» в ПСЖ.
Сумма трансфера оценивается в 20 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.
Я к чему. Пока что его "долг" и отсутствие визы выглядит как утка. Самая настоящая, желтая. Удачи ему на полях Франции, верю в его конкурентоспособность
Я к чему. Пока что его "долг" и отсутствие визы выглядит как утка. Самая настоящая, желтая. Удачи ему на полях Франции, верю в его конкурентоспособность
Был нормальным Матвеем....стал Матьё....
Был нормальным Матвеем....стал Матьё....