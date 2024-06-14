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Сафонов перешёл в ПСЖ

вчера, 20:18

Голкипер Матвей Сафонов перешёл из «Краснодара» в ПСЖ.

Сумма трансфера оценивается в 20 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.

Сафонов перешёл в ПСЖ

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13 июня
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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 10:36
Думаю, вратарь уже всё посчитал, все расходы, и т.д. Он не спроста туда перешёл. В любом случае больше, чем в родном клубе будет получать. И в контракте уже сумма его зарплаты расписана
Palex
Palex ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 10:32
Реально считаете, что второму вратарю,будут много платить? И потом, огромные французкие налоги, ещё никто не отменял
cska1948
cska1948 ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 10:02, ред.
Вы, как я понимаю, болельщик Краснодара. И скажу вам, что я впервые встречаю болельщика, который рад тому, что из его любимой команды уходит один из ведущих игроков. Запомнилось, как весь Неаполь стоял на ушах от радости, что к ним в команду переходит Марадона. И таких примеров много, когда болельщики рады приходу сильного игрока. А вот чтобы болельщик радовался уходу сильного игрока, такое встречаю впервые.
112910415
112910415
сегодня в 09:49
Ну, всё будет хорошо!
Dauletbek
Dauletbek ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 09:10, ред.
За то у Матье будет много денег, чем у Матвея)))
амурец
амурец
сегодня в 00:53
Ну наконец то закончился сериал с переходом, и Сафонов игрок ПСЖ, точнее лавочник, хотя буду рад ошибиться
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:51
Если долг в 60 миллионов существовал, то да, соглашусь. А если его не существовало? Документального подтверждения я не видел. На сайте ссп никакого неоплаченного долга нет, как и нет оплаченного долга с такой большой суммой - а вот это уже прямое доказательство отсутствия долга. Сейчас это выглядит не более, чем черный пиар. Если есть доказательства, я бы на них посмотрел, а до тех пор он ни в чем не виновен
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 00:24, ред.
Тем более позорно для него, что он такой копеечный для него долг оплатил только по принуждению. Не мужик, а жлоб. Для ребенка пожалел... Позорник.
А насчет его долга написал адвокат жены. И эта цифра фигурировала уже несколько месяцев.
AgamagA_______
AgamagA_______
вчера в 23:56
Всегда нужно уезжать в сильные чемпионаты для карьерного роста. Правильно сделал!
Константин 87
Константин 87
вчера в 23:33
Молодец,надеюсь,что всё было не зря
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:29
Захожу вот на сайт fssp.gov.ru, заполняю в поиске Сафонов Матвей Евгеньевич, 25.02.1999, территориальный орган - г. Москва. Вот единственный его долг, почти 22 тысячи рублей. Погашен. Где 60 миллионов? Утка это, причем медицинская - тот журналюга, который об этом написал. Подняли резонанс среди болельщиков, тема хайповала недельку. Идеальная работа грязного журналюги, его час славы
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 23:20
"Сафонов перешёл (на лавку) ПСЖ". Так правильней должна называться статья.
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:20
Смех смехом
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:15
Ну вот и ладненько. Можно пожелать ему только Удачи .
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:06
Играть он конечно не будет, но сидя на лавке трофеев наберет. В ТОП клубе сидеть на лавке не позорно, так что правильно сделал Сафонов, что перешел в ПСЖ.
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов ответ Randomjkee (раскрыть)
вчера в 22:41
Так вроде не в Зенит же ушел
Randomjkee
Randomjkee
вчера в 22:34
Минус карьера
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:06
Ждем-с первого выхода...)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:04
Надоть Матвею первоначально ознакомиться с французским законодательством на случай экстренного отъезда обратно в Россию...
Вдруг кто подаст на алименты..)
sihafazatron
sihafazatron ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:02
Лишь бы негром не стал))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 22:01
Почему утка ? Информация об этом есть на сайте ССП. Он долг погасил (овчинка выделки стоила) , запрет сняли и он уехал. Сторона истца (жены) осталась удовлетворена. Он не первый и не последний злостный алиментщик, который когда прижмет найдет и 60 млн
Capral
Capral ответ Александр Векшин (раскрыть)
вчера в 22:01
Приветище, Дружище!!!!!
Поздравления принимаются- в полном объеме!!! Тут у нас все гудят, с флагами бегают и ездят- просто умопомешательство какое-то. Я не за Германию, не за Францию ,я просто хочу посмотреть добротный футбол. Сегодня, эксперты ставят на победу Германии-3:0. Ну посмотрим... Столько говорят про Крооса. Клинсманн сказал, что будет рад, хотябы выходу сб.ФРГ в полуфинал. Поглядим. Ну, чтоже, Дорогой- и тебя, также- с началом ЧЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! До связи!!! После игры потележим...
ssspartak
ssspartak
вчера в 21:54
Слава богу. Я уж думал сорвется в последний момент
t3e6kxpu7ke4
t3e6kxpu7ke4
вчера в 21:52
Очень хорошо, больше не будет сенсационных сообщений о его переходе.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:51, ред.
Упустил момент...когда он решил стать французом....
Был нормальным Матвеем....стал Матьё....

Александр Векшин
Александр Векшин ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:47
...вечерок добрейший старина, поздравляю с приходом ЧЕ на немецкую землю! Германия безусловно одна из моих фаворитов ,вижу уже головокружительные кросы от Кросса, добротного футбола желаю, нормального настроя и конечно здоровица...! У меня все ок...!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:47
А что скажет сам игрок?
Predator94
Predator94 ответ Против ЦСКА (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:46
Это вам так телевизор сказал? Реальность совершенно другая, чем картинка по тв.
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:45
Для чего Париж взял его?
lotsman
lotsman
вчера в 21:39
Если тренер не обманул и в команде, на данный момент нет первого вратаря, а все вратари имеют одинаковый статус, то у Матвея есть шанс, и есть все данные чтобы стать первым номером в рамке. Удачи ему.
Гость
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