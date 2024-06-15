Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыЕвро-2024

Иньеста показал, как болеет за сборную Испании на Евро-2024

вчера, 19:46
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания3 : 0Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияМатч завершен

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста показал, как с семьёй болеет за сборную Испании в матче против сборной Хорватии на Евро-2024.

«Вперёд, Испания», — написал Иньеста в своих соцсетях.

Иньеста показал, как болеет за сборную Испании на Евро-2024

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
На Евро-2024 ожидается рекордное количество болельщиков сборной Англии
Вчера, 16:38
Болельщики с флагами России посетили матч открытия чемпионата Европы
Вчера, 10:22 Фото
Полиция в Германии во время Евро не будет запрещать фанатам курить каннабис
14 июня
Футболки Месси стали самыми продаваемыми в МЛС
11 июня
На товарищеский матч сборных Беларуси и России раскуплены почти все билеты
06 июня
В Белорусской федерации футбола ожидают аншлаг на матче с Россией
05 июня
Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:56, ред.
Гимн играет, а они сидят....
А парнишка еще и на мяче сидит!! За такое в угол ставить, как минимум
alexgurzan
alexgurzan ответ Майкл59ru (раскрыть)
вчера в 19:54
Добрый вечер.
Он есть в списке, но т.к. имя заменено на короткое прозвище, попробуйте ввести его полное имя: "Родриго Эрнандес Каскантес"
Или просто Родриго, но укажите амплуа ПЗ и национальность Испанию.
Только что проверил этими двумя методами, в списке он есть.
ddmvvnp7rp3x
ddmvvnp7rp3x
вчера в 19:50
Вот так надо болеть за своих
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 