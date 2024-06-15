Иньеста показал, как болеет за сборную Испании на Евро-2024

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста показал, как с семьёй болеет за сборную Испании в матче против сборной Хорватии на Евро-2024.
«Вперёд, Испания», — написал Иньеста в своих соцсетях.
Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста показал, как с семьёй болеет за сборную Испании в матче против сборной Хорватии на Евро-2024.
«Вперёд, Испания», — написал Иньеста в своих соцсетях.
А парнишка еще и на мяче сидит!! За такое в угол ставить, как минимум
А парнишка еще и на мяче сидит!! За такое в угол ставить, как минимум
Он есть в списке, но т.к. имя заменено на короткое прозвище, попробуйте ввести его полное имя: "Родриго Эрнандес Каскантес"
Или просто Родриго, но укажите амплуа ПЗ и национальность Испанию.
Только что проверил этими двумя методами, в списке он есть.
Он есть в списке, но т.к. имя заменено на короткое прозвище, попробуйте ввести его полное имя: "Родриго Эрнандес Каскантес"
Или просто Родриго, но укажите амплуа ПЗ и национальность Испанию.
Только что проверил этими двумя методами, в списке он есть.