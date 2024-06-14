Полиция в Германии во время Евро не будет запрещать фанатам курить каннабис

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вчера, 11:40

На стадионе во время матча 1-го тура чемпионата Европы 2024 года между сборными Сербии и Англии болельщикам будут продавать только слабое пиво из-за опасений относительно возможных проблем, связанных с поведением фанатов при употреблении алкоголя.

Однако полицейские в Германии уточнили, что будет разрешено употребление марихуаны, которая, как они считают, будет способствовать более спокойному состоянию. Несмотря на то, что курение будет дозволяться во многих общественных местах, оно будет запрещено на стадионе «Фелтинс-Арена» в Гельзенкирхене, где пройдёт матч, а также в фан-зонах, барах и на городских площадях.

Каннабис легализован в Германии с 1 апреля.