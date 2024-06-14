Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыЕвро-2024

Полиция в Германии во время Евро не будет запрещать фанатам курить каннабис

вчера, 11:40
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия-:-Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗавтра в 22:00 Не начался

На стадионе во время матча 1-го тура чемпионата Европы 2024 года между сборными Сербии и Англии болельщикам будут продавать только слабое пиво из-за опасений относительно возможных проблем, связанных с поведением фанатов при употреблении алкоголя.

Однако полицейские в Германии уточнили, что будет разрешено употребление марихуаны, которая, как они считают, будет способствовать более спокойному состоянию. Несмотря на то, что курение будет дозволяться во многих общественных местах, оно будет запрещено на стадионе «Фелтинс-Арена» в Гельзенкирхене, где пройдёт матч, а также в фан-зонах, барах и на городских площадях.

Каннабис легализован в Германии с 1 апреля.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Футболки Месси стали самыми продаваемыми в МЛС
11 июня
На товарищеский матч сборных Беларуси и России раскуплены почти все билеты
06 июня
В Белорусской федерации футбола ожидают аншлаг на матче с Россией
05 июня
На матч сборных Беларуси и России продано 14 тысяч билетов
04 июня
Фанаты «Сент-Этьена» и «Меца» устроили массовую драку
03 июня
На Суперфинале Кубка России ожидается около 45 тысяч зрителей
01 июня
Сортировать
Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 14:54
Надо все авиарейсы на евро через Киргизию, Афганистан транзитом пускать.
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 14:24
Вообще спорное решение, ведь трава на всех влияет по-разному, кто-то, например, может не рассчитать дозу, и станет плохо. Потом вместо просмотра футбола половина сектора будет его откачивать.
Байкал-38
Байкал-38 ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 13:42, ред.
Зато дырявый гей-нарцисс будет.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 13:33
Можно точно сказать что на Евро будет весело!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:27
накуренными больше проблем будет.
Capral
Capral
вчера в 12:50
Они, лучше, боролись бы с преступностью. Сегодня, в Гамбурге, полиция застрелила очередного бандита, который открыл огонь по полицейским. Такого разгула преступности, в Германии- не припомню за все годы проживания в стране... Взялись проводить такой форум, а порядок навести не могут.

На сегодняшнее открытые ЧЕ, самый дешевый билет 600 евро. На последующие, менее значимые- от 130 и больше...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:43
Спорт и наркотики....
Главное разрешили, а "косячок" по кругу и на стадионе пустят...(
LOpp
LOpp ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 12:15
так сборной России на евро не будет
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:10
Накурятся и будут ржать над футболистами.
Вещий
Вещий
вчера в 12:02
Ну что тут сказать.... загнивающий запад просто догнивает...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:56
Спасибо!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 