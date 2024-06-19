Стив Купер может возглавить «Лестер»

Стив Купер имеет шансы возглавить «Лестер».
Ранее «лисы» не смогли договориться с бывшим наставником «Челси» Грэмом Поттером, Купер стал фаворитом на пост рулевого «Лестера».
Ранее специалист работал в «Ноттингем Форест».
Стив Купер имеет шансы возглавить «Лестер».
Ранее «лисы» не смогли договориться с бывшим наставником «Челси» Грэмом Поттером, Купер стал фаворитом на пост рулевого «Лестера».
Ранее специалист работал в «Ноттингем Форест».
если только его не уволят через полгода.
что за тренер он, достаточно посмотреть на результаты Ноттингем Форест.
с другой стороны, АПЛ так будет не хватать этого вечного будто с похмелья выражения лица Купера. Лисы наверно что то знают. и сделали выводы, кто перед ними тренер для команды из первой десятки АПЛ...
имхо. СК все таки тренер по аутам, вылетам из АПЛ.
жаль, что не получилось у Лестера с Грэмом Поттером.
это была бы лучшая связка из возможных.
если только его не уволят через полгода.
что за тренер он, достаточно посмотреть на результаты Ноттингем Форест.
с другой стороны, АПЛ так будет не хватать этого вечного будто с похмелья выражения лица Купера. Лисы наверно что то знают. и сделали выводы, кто перед ними тренер для команды из первой десятки АПЛ...
имхо. СК все таки тренер по аутам, вылетам из АПЛ.
жаль, что не получилось у Лестера с Грэмом Поттером.
это была бы лучшая связка из возможных.