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Стив Купер может возглавить «Лестер»

вчера, 21:59

Стив Купер имеет шансы возглавить «Лестер».

Ранее «лисы» не смогли договориться с бывшим наставником «Челси» Грэмом Поттером, Купер стал фаворитом на пост рулевого «Лестера».

Ранее специалист работал в «Ноттингем Форест».

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Все комментарии
SHEARER
SHEARER
сегодня в 01:59
Не самый лучший вариант
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:28
если Стив Купер возглавит Лестер, это заранее последнее место в АПЛ...
если только его не уволят через полгода.
что за тренер он, достаточно посмотреть на результаты Ноттингем Форест.
с другой стороны, АПЛ так будет не хватать этого вечного будто с похмелья выражения лица Купера. Лисы наверно что то знают. и сделали выводы, кто перед ними тренер для команды из первой десятки АПЛ...
имхо. СК все таки тренер по аутам, вылетам из АПЛ.
жаль, что не получилось у Лестера с Грэмом Поттером.
это была бы лучшая связка из возможных.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 22:59
Ему 45, а выглядит как старикан)
drug01
drug01
вчера в 22:30
Может смена тренера поможет лисам вспомнить свою игру
Гость
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