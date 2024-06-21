Месси заявил, что Кубок Америки-2024 — последний в его карьере

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после победы над командой Канады в первом матче Кубка Америки-2024 (2:0) ответил на вопрос о том, будет ли этот турнир для него последним. Слова форварда приводит RMC Sport со ссылкой на TyC Sports.
Кубок Америки — да. Чемпионат мира 2026 года? Мы попробуем ещё раз [победить] и будем бороться изо дня в день. Всё зависит от того, как пойдут дела, нужно действовать шаг за шагом. У меня всё очень хорошо.
Гол Ван Перси на чемпионате мира , вот это тема
Гол Ван Перси на чемпионате мира , вот это тема