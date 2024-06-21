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Месси заявил, что Кубок Америки-2024 — последний в его карьере

вчера, 13:18

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после победы над командой Канады в первом матче Кубка Америки-2024 (2:0) ответил на вопрос о том, будет ли этот турнир для него последним. Слова форварда приводит RMC Sport со ссылкой на TyC Sports.

Кубок Америки — да. Чемпионат мира 2026 года? Мы попробуем ещё раз [победить] и будем бороться изо дня в день. Всё зависит от того, как пойдут дела, нужно действовать шаг за шагом. У меня всё очень хорошо.

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Все комментарии
НE Эго Ист
НE Эго Ист ответ Naju (раскрыть)
сегодня в 00:09
Переведи..
Naju
Naju ответ НE Эго Ист (раскрыть)
вчера в 23:49
Но зато когда он уходить будет заметно а Месси не так уж потому что Рон отдает все в поле и силу и эмоций все что у него есть и поэтому его игра как шоу и для этого у него много фанов за то стремительную игру которую он кладет все такую шоу такую игру не сможет дать никто как он поэтому его заметно и он велик, а ты продолжай хыхикат тупо
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 22:54
Да,ты прав,Месси не такой как те,кого ты перечислили,Месси обладатель 8 раз ЗМ,лучший игрок всех времен.
Игорь Волков
Игорь Волков
вчера в 21:35
Да он завершал уже, и игры в сборной, и игры в Барселоне, и где только не завершал.
Абсолютно нет объективного ощущения того, что уходит легенда. Хотя признать, игрок гениальный
Но вот не хватает в нем, на самом деле, чести что ли, преданности, отсутствия алчности и левых ЗМ.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 20:19
Ну это смотря у кого. Вон фаны Роналду как ждут этого дня. Кто же знал что Месси затмит по всем фронтам самого распиаренного игрока УЕФА.

Но все же величайший талант взял верх во всём!
Фильм про Иньесту мало кто посмотрел, когда он ещё игроком был, кто по нему сейчас скучает, если он тогда мало кому был интересен? А сейчас про какую-то эпоху заговорили. С Тотти та же история.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 19:57
Пора уже на пенсию! Да и КР тоже.
adekvat
adekvat
вчера в 19:54
От тюрьмы и кубка не зарекайся.
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 19:24
Честно сказать , как то проснулся под конец матча )) но ничего на второй гол успел )) Арги заслуженно выиграли , молодцы )
Baggio R.
Baggio R. ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 19:20
Как ты не заметил потери яйца?
kw7yrmce5mm2
kw7yrmce5mm2
вчера в 18:24
Да ты чё?Ты же молодой ,бабла немерено,купить можешь всё ФИФА и УЕФА!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:01
вижу, у некоторых страх еще жив)))
долгие годы живут в клетке - а вдруг Альбиселеста капитально унизит любимую португалию с роналду в очной встрече?
а ведь могут.
только уход Месси из сборной вернет им уверенность в себе.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 17:42, ред.
Ну Месси раньше всех приехал в США) Заранее готовясь к Копе и ЧМ, катая спарринги в МЛС)))
Amellus Amellus
Amellus Amellus
вчера в 17:36
Ещё пару-тройку ЗМ подарят гному - чего мелочиться! А потом можно и завязать...🎪
lotsman
lotsman
вчера в 17:29
Значит кубок будет в Аргентине, Месси постарается.)
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 17:14
Уходя уходи гном!! Скучать не будем!! Не шибко какой великий или значимый игрок для футбола. Как говорится отряд не заметит потери бойца.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:16
Правильно,зачем размениваться на всякие кубки, чм в преоритете!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 15:41
да, было такое, и Месси тоже проигрывал.
проиграл четыре финала.
но они пытались в тот день победить, и он тоже пытался…
но случилось то, что случилось.
но его дух был сильнее его слов на эмоции сгоряча. и уйти проигравшим - не его характере.
до величия тогда 2 шага осталось,
Копа Америка + Мундиаль...
и вот сборная Аргентина и капитан Аргентины сделали это.
понял разницу?
Роналду надо покрасоваться на турнирах, а для Месси важно победить.
Роналду никогда не возьмет вину на себя за поражение, а Месси взял.
хотя не ясно, выиграли бы арги в серии пенальти, даже если Месси забил бы.
те годы сб.Чили была весьма удачливая.
тогда казалось, что у Месси в сборной судьба как у Великого Роберто Баджо. Баджо тоже на своих плечах втащил Италию в финал ЧМ-1994
(показывая игру лучше, чем позже Дель Пьеро и Тотти вместе взятые)
и смазал с пенальти (как и Месси тот день).
и подвергся Баджо беспрецендентной критике итальянской общественности или просто ненавистников.
тогда итальянцы годами гнобили своего лучшего в истории футболиста за все времена. И я рад, что Месси смог изменить свое решение и снова выйти на поле защищать цвета любимой сборной.
И побеждать!!!
амурец
амурец ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 15:37
Как говорится не в бровь, а в глаз, Месси пиар продукт ФИФА
Amiralla
Amiralla
вчера в 15:16
Будем скучать по Месси. Он поистине великий.
Dima salev
Dima salev
вчера в 15:00, ред.
Помню когда Месси промахнулся в серии пенальти финале кубка Америки и проиграли Чили. Месси заявил что карьера в сборной у него закончился и больше не вернётся в сборную Аргентины
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 14:47
Как же не хватает Роббена, Ван Перси, Пирло, Иньесты, а вот на счёт Месси полностью согласен, футболу он мало что дал, только все себе и под себя греб.
Гол Ван Перси на чемпионате мира , вот это тема
амурец
амурец ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 14:38
Ну Месси еще не знает будут ли давать липовые пенальти
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 14:30, ред.
Сейчас Авейру "вывалит" свои очередные планы.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣🚽
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:53
Все титулы практически есть - Уже Легенда в футбольном мире..
K_TS16
K_TS16
вчера в 13:44
Он себе уже всё доказал. Великий
ssspartak
ssspartak
вчера в 13:33, ред.
Почему-то нет грусти от того, что Месси доигрывает и завершает карьеру. Абсолютное равнодушие. Когда завершали карьеру например Тотти, Роналдиньо, Анри то искренне чувствовался уход эпохи. Месси их застал, но он не такой игрок. Какой то через чур медийный
Зюпин
Зюпин
вчера в 13:29
Денег не хватит опять "выиграть"!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:27
Какой-то он пессимистичный. Роналду он на Чемпионат Мира 26 собирается ехать...
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