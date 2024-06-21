Месси заявил, что Кубок Америки-2024 — последний в его карьере

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вчера, 13:18

Нападающий сборной Аргентины после победы над командой Канады в первом матче Кубка Америки-2024 (2:0) ответил на вопрос о том, будет ли этот турнир для него последним. Слова форварда приводит RMC Sport со ссылкой на TyC Sports.