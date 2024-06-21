Клубы РПЛ интересуются лучшим бомбардиром сборной Туниса до 20 лет

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вчера, 14:28

Полузащитник « КС Сфаксиен» и сборной Туниса до 20 лет входит в сферу интересов ряда клубов РПЛ . Об этом сообщил агент игрока Моэз Шебби.

Мы изучаем все возможности и сейчас принимаем решение. Ведём переговоры с несколькими клубами, включая ЦСКА . Мальчик потрясающе талантлив. Мы также разговаривали с людьми из «Зенита», «Рубина», «Краснодара» и «Локомотива». Россия — вариант для нас. Мальчиком также интересуются много лучших европейских команд.

В прошедшем чемпионате Туниса Беча провёл 17 матчей, в которых забил 3 мяча.