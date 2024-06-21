Клубы РПЛ интересуются лучшим бомбардиром сборной Туниса до 20 лет

Полузащитник «КС Сфаксиен» и сборной Туниса до 20 лет Юссеф Беча входит в сферу интересов ряда клубов РПЛ. Об этом сообщил агент игрока Моэз Шебби.
Мы изучаем все возможности и сейчас принимаем решение. Ведём переговоры с несколькими клубами, включая ЦСКА. Мальчик потрясающе талантлив.
Мы также разговаривали с людьми из «Зенита», «Рубина», «Краснодара» и «Локомотива». Россия — вариант для нас. Мальчиком также интересуются много лучших европейских команд.
В прошедшем чемпионате Туниса Беча провёл 17 матчей, в которых забил 3 мяча.