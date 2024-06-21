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Клубы РПЛ интересуются лучшим бомбардиром сборной Туниса до 20 лет

вчера, 14:28

Полузащитник «КС Сфаксиен» и сборной Туниса до 20 лет Юссеф Беча входит в сферу интересов ряда клубов РПЛ. Об этом сообщил агент игрока Моэз Шебби.

Мы изучаем все возможности и сейчас принимаем решение. Ведём переговоры с несколькими клубами, включая ЦСКА. Мальчик потрясающе талантлив.

Мы также разговаривали с людьми из «Зенита», «Рубина», «Краснодара» и «Локомотива». Россия — вариант для нас. Мальчиком также интересуются много лучших европейских команд.

В прошедшем чемпионате Туниса Беча провёл 17 матчей, в которых забил 3 мяча.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 17:21
За 17 матчей забил 3 (три!!!!) гола. Это супер бомбардир? Не расхвалишь - не продашь ( не впаришь)
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:41
Расхвалил так, что словно он маленький Месси или Рон...:)))
Гость
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