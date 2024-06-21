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Ни один клуб из Европы не готов заплатить отступные за Осимхена

вчера, 22:00

Нападающий Виктор Осимхен может остаться в «Наполи».

По данным источника, ни один европейский клуб не готов заплатить клаусулу за нигерийца, которая составляет 130 млн евро.

«Наполи» не собирается снижать запрашиваемую цену за своего футболиста.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 04:53
Какие там отступные....прошлый век....
Топы уже тратятся только на подписные бонусы как с Мбаппе....
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:50
Надо было думать головой, когда подписывал контракт с такими отступными. Теперь хочет в другой клуб, но не может.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:24
по Осимхену и Кварацхелии нет других новостей.
но одного из них по любому придется продать.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:02
Он и не стоит столько, но все же у парижан можно спросить))
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