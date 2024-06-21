Ни один клуб из Европы не готов заплатить отступные за Осимхена

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вчера, 22:00

Нападающий может остаться в «Наполи».

По данным источника, ни один европейский клуб не готов заплатить клаусулу за нигерийца, которая составляет 130 млн евро.

«Наполи» не собирается снижать запрашиваемую цену за своего футболиста.