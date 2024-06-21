Ни один клуб из Европы не готов заплатить отступные за Осимхена

Нападающий Виктор Осимхен может остаться в «Наполи».
По данным источника, ни один европейский клуб не готов заплатить клаусулу за нигерийца, которая составляет 130 млн евро.
«Наполи» не собирается снижать запрашиваемую цену за своего футболиста.
Нападающий Виктор Осимхен может остаться в «Наполи».
По данным источника, ни один европейский клуб не готов заплатить клаусулу за нигерийца, которая составляет 130 млн евро.
«Наполи» не собирается снижать запрашиваемую цену за своего футболиста.
Топы уже тратятся только на подписные бонусы как с Мбаппе....
Топы уже тратятся только на подписные бонусы как с Мбаппе....
но одного из них по любому придется продать.
но одного из них по любому придется продать.