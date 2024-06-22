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Сборная России по фиджитал-футболу выиграла Игры БРИКС

вчера, 20:13

Сборная России по фиджитал-футболу выиграла золотые медали на Играх БРИКС. В финальном матче команда встретилась с Казахстаном.

Фиджитал-футбол включает в себя два этапа — Digital и этап Physical. На этапе Digital проводится матч в футбольном симуляторе EA Sports FC 24. Этап Physical команды проводят в формате 5х5. Победитель матча определяется по сумме забитых мячей на этапах Digital и Physical. В случае равенства забитых и пропущенных мячей победитель определяется путём проведения серии послематчевых восьмиметровых ударов.

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Источник: rfs.ru
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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 22:00, ред.
Пока прочитал язык сломал. А, чтобы понять, надо ещё голову ломать.
Elliada_
Elliada_
вчера в 21:54
Вообще не понял, что это.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:59
Это ТЕ знаменитые ИГРЫ БРИКС, в отдельных дисциплинах которых участвовало по 1 - 2 спортсмена, и в которых россияне установили вселенские рекорды по завоёванным золотым медалям? Ну - ну...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:22, ред.
То белорусов разгромили, то вот этот трофей)) Посерьёзнее всяких там Евро будет!)
m7a6a9apxvw6
m7a6a9apxvw6
вчера в 20:21
Придумали же блин развлечение....
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