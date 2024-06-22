Сборная России по фиджитал-футболу выиграла Игры БРИКС

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вчера, 20:13

Сборная России по фиджитал-футболу выиграла золотые медали на Играх БРИКС. В финальном матче команда встретилась с Казахстаном.

Фиджитал-футбол включает в себя два этапа — Digital и этап Physical. На этапе Digital проводится матч в футбольном симуляторе EA Sports FC 24. Этап Physical команды проводят в формате 5х5. Победитель матча определяется по сумме забитых мячей на этапах Digital и Physical. В случае равенства забитых и пропущенных мячей победитель определяется путём проведения серии послематчевых восьмиметровых ударов.