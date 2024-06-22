Канте — лучший игрок матча Нидерланды — Франция

Полузащитник сборной Франции Нголо Канте был признан лучшим игроком матча группового этапа Евро-2024 против сборной Нидерландов (0:0).
Примечательно, что Канте стал лучшим футболистом встречи Франции и в первом туре против Австрии (1:0).
|Нидерланды0 : 0Франция
|Матч завершен
Полузащитник сборной Франции Нголо Канте был признан лучшим игроком матча группового этапа Евро-2024 против сборной Нидерландов (0:0).
Примечательно, что Канте стал лучшим футболистом встречи Франции и в первом туре против Австрии (1:0).