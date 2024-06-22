Канте — лучший игрок матча Нидерланды — Франция

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сегодня, 00:17

Полузащитник сборной Франции был признан лучшим игроком матча группового этапа Евро-2024 против сборной Нидерландов (0:0).

Примечательно, что Канте стал лучшим футболистом встречи Франции и в первом туре против Австрии (1:0).