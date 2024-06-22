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Канте — лучший игрок матча Нидерланды — Франция

сегодня, 00:17
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды0 : 0Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Полузащитник сборной Франции Нголо Канте был признан лучшим игроком матча группового этапа Евро-2024 против сборной Нидерландов (0:0).

Примечательно, что Канте стал лучшим футболистом встречи Франции и в первом туре против Австрии (1:0).

Канте — лучший игрок матча Нидерланды — Франция

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:26
Единственный кто имеет две награды. Клаудио Раньери доволен. Дешам прав что верит Канте. Нголо уникальная личность. И настоящий боец. Респект!
Futurista
Futurista
сегодня в 00:24
Лучше всех не забил)...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:18
Этот негритянок молодец!!))
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