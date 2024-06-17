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Кассьерра признан лучшим игроком сезона в «Зените»

вчера, 18:59

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра стал лучшим игроком сезона-2023/24 в команде.

Он набрал наибольшее количество голосов болельщиков.

В минувшем сезоне форвард провёл в составе клуба из Санкт-Петербурга 38 матчей, забил 24 гола и сделал 7 результативных передач.

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 22:25
Абсолютно по делу!
8d7b38b3yrxe
8d7b38b3yrxe
вчера в 21:28
Все-таки лучший бомбардир чемпионата.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:46
Лучший бомбардир и лучший игрок зачастую это два разных игрока...
Видать из игроков никто не засиял в нынешнем сезоне...вот и назначили лучшим игроком лучшего бомбардира....
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:28
Приятно читать за такое признание.
3s3thmwqb5nj
3s3thmwqb5nj
вчера в 20:13
Если выбрали его пусть так и будет
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:41
Скоро продадут за тридцатку и все его забудут !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:15
Цифры показал впечатляющие.
Градообразующий игрок.
А куда сейчас набирают со всего света футболистов в Зенит?
Молодая смена этому товарищу!))))?)))
h937n5earvq2
h937n5earvq2
вчера в 19:04
В этом сезоне и выбрать кого-то в команде трудно.
9qpea55f2792
9qpea55f2792
вчера в 19:00
Спорный, конечно, вопрос, но раз так решили.
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