Кассьерра признан лучшим игроком сезона в «Зените»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра стал лучшим игроком сезона-2023/24 в команде.
Он набрал наибольшее количество голосов болельщиков.
В минувшем сезоне форвард провёл в составе клуба из Санкт-Петербурга 38 матчей, забил 24 гола и сделал 7 результативных передач.
Видать из игроков никто не засиял в нынешнем сезоне...вот и назначили лучшим игроком лучшего бомбардира....
Видать из игроков никто не засиял в нынешнем сезоне...вот и назначили лучшим игроком лучшего бомбардира....
Градообразующий игрок.
А куда сейчас набирают со всего света футболистов в Зенит?
Молодая смена этому товарищу!))))?)))
Градообразующий игрок.
А куда сейчас набирают со всего света футболистов в Зенит?
Молодая смена этому товарищу!))))?)))