Кассьерра признан лучшим игроком сезона в «Зените»

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вчера, 18:59

Нападающий «Зенита» стал лучшим игроком сезона-2023/24 в команде.

Он набрал наибольшее количество голосов болельщиков.

В минувшем сезоне форвард провёл в составе клуба из Санкт-Петербурга 38 матчей, забил 24 гола и сделал 7 результативных передач.