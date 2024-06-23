«Астон Вилла» согласовала переход защитника «Челси»

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23 июня 2024, 19:44

Защитник «Челси» перейдёт в «Астон Виллу».

По информации источника, игрок успешно прошёл медобследование и согласовал все детали контракта. Соглашение с футболистом будет рассчитано до июня 2030 года. Лондонский клуб получит компенсацию в размере 37,5 млн фунтов стерлингов.

Прошлый сезон игрок провёл на правах аренды за дортмундскую «Боруссию».