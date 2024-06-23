«Астон Вилла» согласовала переход защитника «Челси»

Защитник «Челси» Ян Маатсен перейдёт в «Астон Виллу».
По информации источника, игрок успешно прошёл медобследование и согласовал все детали контракта. Соглашение с футболистом будет рассчитано до июня 2030 года. Лондонский клуб получит компенсацию в размере 37,5 млн фунтов стерлингов.
Прошлый сезон игрок провёл на правах аренды за дортмундскую «Боруссию».
Келлиман из Виллы в Челси.
Доббин из Эвертона в Виллу.
Ироэгбунам из Виллы в Эвертон.
Калверт-Льюин из Эвертона в Ньюкасл
Минтех из Ньюкасла в Эвертон.
Все эти сделки до 30 июня!!!
Шикарная бухгалтерская работа как решать проблему ффп))
Ведь зачетный период заканчивается 30 июня, поэтому до этой даты всем трем клубам надо было провести свои трансферы.
Что и было успешно проведено.
п.с.
Выясняется, что владелец Астон Виллы Нассеф Савирис
член совета партеров компании знаменитой Exor NV,
держателя контрольного пакета акций Ювентуса.
Это очень важно))
Были новости, что Ювентус заплатит Астон Вилле € 28 млн.....
и отдаст двух игроков за Дугласа Луиса.
И что сделка по переходу Дугласа Луиса в Ювентус практически завершена.
Келлиман из Виллы в Челси.
Доббин из Эвертона в Виллу.
Ироэгбунам из Виллы в Эвертон.
Калверт-Льюин из Эвертона в Ньюкасл
Минтех из Ньюкасла в Эвертон.
Все эти сделки до 30 июня!!!
Шикарная бухгалтерская работа как решать проблему ффп))
Ведь зачетный период заканчивается 30 июня, поэтому до этой даты всем трем клубам надо было провести свои трансферы.
Что и было успешно проведено.
п.с.
Выясняется, что владелец Астон Виллы Нассеф Савирис
член совета партеров компании знаменитой Exor NV,
держателя контрольного пакета акций Ювентуса.
Это очень важно))
Были новости, что Ювентус заплатит Астон Вилле € 28 млн.....
и отдаст двух игроков за Дугласа Луиса.
И что сделка по переходу Дугласа Луиса в Ювентус практически завершена.