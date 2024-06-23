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«Штутгарт» хочет подписать нападающего «Челси»

сегодня, 00:49

Нападающий «Челси» Армандо Бройя может продолжить карьеру в Германии.

По данным источника, интерес к албанцу проявляет «Штутгарт». Немецкий клуб видит в форварде замену Сехру Гирасси, который может покинуть команду этим летом.

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Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 08:24
За карьеру нужно успеть поиграть во всех топ чемпионатах!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:59
Броя вполне добротный игрок
Ironigor
Ironigor
сегодня в 07:08
На данный момент времени, это выглядит как гадание на кофейной гуще.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:49
Скорее всего он сгодится клубу
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:55
Гирасси скорей всего перейдет в Дортмунд.
непросто будет Штутгарту без своего голеадора.
но думаю, Бройя достойная замена.
албанец отличный форвард
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