«Штутгарт» хочет подписать нападающего «Челси»

Нападающий «Челси» Армандо Бройя может продолжить карьеру в Германии.
По данным источника, интерес к албанцу проявляет «Штутгарт». Немецкий клуб видит в форварде замену Сехру Гирасси, который может покинуть команду этим летом.
Нападающий «Челси» Армандо Бройя может продолжить карьеру в Германии.
По данным источника, интерес к албанцу проявляет «Штутгарт». Немецкий клуб видит в форварде замену Сехру Гирасси, который может покинуть команду этим летом.
непросто будет Штутгарту без своего голеадора.
но думаю, Бройя достойная замена.
албанец отличный форвард
непросто будет Штутгарту без своего голеадора.
но думаю, Бройя достойная замена.
албанец отличный форвард