Матч Чехии и Турции установил антирекорд чемпионата Европы по карточкам

Арбитр Иштван Ковач в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Чехии и Турции показал 20 карточек.
Судья раздал 18 жёлтых и две красные карточки. Ковач давал предупреждение в среднем каждые 4,5 минуты.
Арбитр Иштван Ковач в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Чехии и Турции показал 20 карточек.
Судья раздал 18 жёлтых и две красные карточки. Ковач давал предупреждение в среднем каждые 4,5 минуты.
Каждый стремится к рекордам!)
Каждый стремится к рекордам!)
Посмотрите протокол матча и вы удивитесь, что количество игроков, которые участвовали в матче больше чем 22.
Да и показано было 20 карточек 19 игрокам.
Это фиаско!!!
Посмотрите протокол матча и вы удивитесь, что количество игроков, которые участвовали в матче больше чем 22.
Да и показано было 20 карточек 19 игрокам.
Это фиаско!!!
20 больше 20?
Феерично!!!
20 больше 20?
Феерично!!!