Матч Чехии и Турции установил антирекорд чемпионата Европы по карточкам

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вчера, 14:07

Арбитр в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Чехии и Турции показал 20 карточек.

Судья раздал 18 жёлтых и две красные карточки. Ковач давал предупреждение в среднем каждые 4,5 минуты.