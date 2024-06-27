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Матч Чехии и Турции установил антирекорд чемпионата Европы по карточкам

вчера, 14:07
ЧехияЛоготип футбольный клуб Чехия1 : 2Логотип футбольный клуб ТурцияТурцияМатч завершен

Арбитр Иштван Ковач в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Чехии и Турции показал 20 карточек.

Судья раздал 18 жёлтых и две красные карточки. Ковач давал предупреждение в среднем каждые 4,5 минуты.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:11
Вы видели нечто подобное, когда судит матч Орсато или тот же Тюрпен ?! Люди сведущие прекрасно понимают, что команды тут не при чем. Арбитр потерял контроль над игрой, ввиду низкой квалификации.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 17:32
Рано настутпила золотая осень.
112910415
112910415
вчера в 17:14
Время такое -
Каждый стремится к рекордам!)
Байкал-38
Байкал-38 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:01
А что в матче принимали участие всего 22 игрока?
Посмотрите протокол матча и вы удивитесь, что количество игроков, которые участвовали в матче больше чем 22.
Да и показано было 20 карточек 19 игрокам.
Это фиаско!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответ vezumd8e5vcu (раскрыть)
вчера в 16:54
Неправильная вас информация.
20 больше 20?
Феерично!!!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:44
судейское чисто достижение
Вещий
Вещий
вчера в 15:14
Повеселился судья на славу....да заодно и прославился...:)
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:09
Судья сломал всю игру
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:36
Из 22 человек на поле (не считая замены), 20 получили карточки. Странно что удалили всего двоих...
vezumd8e5vcu
vezumd8e5vcu
вчера в 14:32
Ковач превзошёл достижение российского судьи Валентина Иванова, который показал 20 карточек на чемпионате мира 2006 года. Рекорд установлен в матче ⅛ финала Португалия — Нидерланды (1:0).
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:11
Настоящий "листопад" из желтых и красных карточек...)
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