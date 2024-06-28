Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФутбольная модаСША. МЛС 2024

«Ванкувер Уайткепс» показал новую эмблему с отсылкой к культуре индейцев

вчера, 10:29

Клуб МЛС «Ванкувер Уайткепс» представил новую эмблему.

Таким образом команда выразила неравнодушие к Национальному месяцу истории коренных народов.

Разработал логотип художник Остин Аньяс Гарри, который также является представителем народности сквамишей.

Изображение символизирует двойственность. Темно-синяя змеиная голова представляет собой горы, а светло-голубая символизирует волны океана. Согласно легенде, в океане начинается путешествие морского змея, после чего тот поднимается на вершину Главного Ставамуса, соединяющего море и небо.

«Ванкувер Уайткепс» показал новую эмблему с отсылкой к культуре индейцев

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Лацио» представил новую домашнюю форму
26 июня Фото
Лысеющий итальянец и крашеный румын. 7 самых необычных причёсок на Евро-2024
22 июняЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии8
Официально«Краснодар» выпустил собственную линейку бутс
21 июня Фото
Болельщиков удивила татуировка арбитра матча сборных Дании и Англии
20 июня Фото
Необычные татуировки Джо Харта привлекли внимание болельщиков
19 июня Фото
Официально«Ньюкасл» представил домашний комплект формы на сезон 2024/2025
07 июня Фото
Все комментарии
chromage
chromage
вчера в 10:57
Как рисунок - интересная эмблема. Для использования - огромный гемморой будет.
Причем странным делом занялись - учитывая что их нынешняя эмблема выглядит лучше даже.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 