«Ванкувер Уайткепс» показал новую эмблему с отсылкой к культуре индейцев

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вчера, 10:29

Клуб МЛС «Ванкувер Уайткепс» представил новую эмблему.

Таким образом команда выразила неравнодушие к Национальному месяцу истории коренных народов.

Разработал логотип художник Остин Аньяс Гарри, который также является представителем народности сквамишей.

Изображение символизирует двойственность. Темно-синяя змеиная голова представляет собой горы, а светло-голубая символизирует волны океана. Согласно легенде, в океане начинается путешествие морского змея, после чего тот поднимается на вершину Главного Ставамуса, соединяющего море и небо.