«Ванкувер Уайткепс» показал новую эмблему с отсылкой к культуре индейцев

Клуб МЛС «Ванкувер Уайткепс» представил новую эмблему.
Таким образом команда выразила неравнодушие к Национальному месяцу истории коренных народов.
Разработал логотип художник Остин Аньяс Гарри, который также является представителем народности сквамишей.
Изображение символизирует двойственность. Темно-синяя змеиная голова представляет собой горы, а светло-голубая символизирует волны океана. Согласно легенде, в океане начинается путешествие морского змея, после чего тот поднимается на вершину Главного Ставамуса, соединяющего море и небо.
Причем странным делом занялись - учитывая что их нынешняя эмблема выглядит лучше даже.
Причем странным делом занялись - учитывая что их нынешняя эмблема выглядит лучше даже.